本教程解释了选择问卷回应时间窗口和相关目标ESG评分发布日期对公司是否有资格被考虑纳入《可持续发展年鉴》或相关标普ESG指数的影响。

CSA 2023时间表概述

从3月开始，企业可以在CSA门户网站中保留一个2个月的问卷时间窗口，以使参与问卷的时间符合企业信息披露周期和工作规划需求，但需视每个窗口的具体配额而定。我们建议您尽早注册，以确保您的公司能够在最方便的时间窗口完成CSA问卷。2023年CSA问卷于2023年4月4日面向所有公司开放查阅，与公司所选问卷时间窗口开始日期无关。

要预订时间窗口，只需登录CSA门户，然后在“Manage Participation”选项卡下查看公司可选择的时间窗口。

Q1 Q2 Q3 Q4 问卷回应时间窗口 从4月份开始的两个月，如4月至5月 7月至8月为基于CSA问卷回应得分筛选DJSI成分股的最后时间窗口 8月至9月为基于CSA问卷回应得分筛选《可持续发展年鉴》入选企业的最后时间窗口 最后一期时间窗口自12月初开始 评估结果公布 从8月开始的月度分数发布（通常是每月的第三个星期五 12月8日：DJSI会员更新（仅限符合条件的公司）

问卷提交日期对《可持续发展年鉴》资格的影响

所有参与CSA问卷的企业都可能入选《可持续发展年鉴 2024》，前提是他们在以下截止日期之前提交2023年CSA问卷。

考虑纳入《可持续发展年鉴》的公司的最后问卷回应时间窗口为8月至9月，最迟问卷提交日期为10月13日（前提是公司提前在CSA门户网站中提交了相关延期申请）。按此时间要求提交CSA问卷的企业预计在12月15日获得其标普全球ESG评分。《可持续发展年鉴 2024》中有资格入选的公司包括：截至12月15日已获得2023标普全球ESG评分的企业。在确定是否纳入年鉴以及相关表彰等级时，我们将使用截止至2024年1月19日的最终ESG评分（包括任何修正分数）。1月19日之后获得的任何ESG分数修正（如适用）将不会被用于《可持续发展年鉴 2024》初始版本入选企业的选择。

在10月13日之后提交2023年CSA问卷的公司，或选择9月至10月或更晚问卷时间窗口的公司，将不会依据问卷回应获得的评分考虑其是否被纳入《可持续发展年鉴 2024》。

CSA提交日期对符合DJSI资格的公司的影响

根据CSA评估结果计算的标普全球ESG评分是将某家公司是否可以被纳入道琼斯可持续发展指数和其他标普ESG指数的关键因素。请在受邀公司查询页面上检查您的公司受邀入选哪些ESG指数（如果有）。入选哪些公司进入DJSI指数由标普道琼斯指数公司做出，并遵循DJSI方法 学 。

道琼斯可持续发展指数（DJSI）合格公司

对于在9月15日或之前提交2023年CSA问卷的公司，标普全球Sustainable1 ESG研究团队将向标普道琼斯指数部门提供基于公司CSA问卷回应而取得的最新ESG评分，以评估公司是否将被纳入道琼斯可持续发展指数（DJSI）。公司满足该截止日期的最后问卷时间窗口为2023年7月至8月，最迟提交日期为9月15日（前提是公司提前在CSA门户网站提交了相关延期申请）。

对于在9月15日之后提交2023年CSA问卷的公司，标普全球Sustainable1 ESG研究团队将向标普道琼斯指数部门提交仅根据公开披露信息评估获得的ESG评分，以评估公司是否可以被纳入道琼斯可持续发展指数（DJSI）。

在这两种情况下，最终的ESG评分均将于11月17日提供给标普道琼斯指数部门。这表示，选择7月至8月评估窗口并按时提交问卷的公司将于11月17日收到其ESG评分，而此分数将提交给标普道琼斯指数部门，用于评估该公司是否可被纳入DJSI。