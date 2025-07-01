作为先决条件，无论CSA的得分如何，都会应用基于标普全球媒体与利益相关方分析 (MSA) 的筛选来确定企业是否有资格入选《可持续发展年鉴（中国版）》。MSA基于对媒体报道和RepRisk ESG Business Intelligence提供的公开利益相关方信息的审查，并评估公司对年内可能出现的关键可持续发展事件的反馈。



在本年鉴首次发布后，如果一家公司在MSA流程中收到严重事件评级，则标普全球可自行决定撤销其入选及相关表彰。

标普全球CSA评分

标普全球CSA评分是基于标普全球企业可持续发展评估（CSA）中对企业可持续发展绩效的评估结果。分数从0分至100分（最佳）。



2024 CSA使用了62份特定行业的问卷。评分不可跨行业对公司进行排名，应在每个特定CSA行业背景下进行分析。



编制本年鉴使用的所有分数反映了截至 2025 年3月标普全球媒体与利益相关方分析 (MSA) 的结果，以及对在MSA流程中收到严重事件评级的公司的排除。



最新标普全球CSA评分可以在标普全球网站上获取：https://www.spglobal.com/esg/solutions/esg-scores-data。另请参阅重要法律信息。

公司行为

标普全球持续关注公司行为。对于合并后的公司，存续实体将根据其标普全球CSA评分参选本年鉴。如果一家公司因公司行为在11月末前被摘牌或注销，考虑到该实体已不存在，则其将没有资格列入本年鉴。标普全球定期审查公司名称及其所在国家/地区，并根据标普全球所知在本年鉴发布时进行更新。本年鉴发布后发生的变化可能不会反映在本年鉴的印刷版本中，但可能在标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》网页中进行更新。