S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Language
Who We Serve
Corporate Sustainability Assessment (CSA)
Research & Insights
Who We Serve
Corporate Sustainability Assessment (CSA)
Research & Insights
《可持续发展年鉴（中国版）》旨在识别并表彰在各自行业中展现出可持续发展优势的中国企业。
年鉴成员和表彰级别的评选基于企业的2024年企业可持续发展评估（CSA）评分，该评分是不包含任何建模方法的评分。评选过程还反映了排除筛选标准。表彰级别则是根据每个行业中表现最佳的公司的评分计算的，之后再应用排除标准。表彰级别和评分均是行业特定的。
截至2025年3月31日，1,600余家获得2024企业可持续发展评估（CSA）的企业被考虑纳入《可持续发展年鉴（中国版）2025》。今年，共有160余家公司入选《可持续发展年鉴（中国版）2025》。
有关评选过程和排除规则的更多信息，具体如下。
在每个行业中，标普全球CSA评分与该行业最高分的差距在1%以内的企业，且其评分不低于60分。
在每个行业中，标普全球CSA评分与该行业最高分的差距在1%至5%的企业，且其评分不低于57分。如该行业最高分低于60分，则该行业无此表彰项目。
在每个行业中，标普全球CSA评分与该行业最高分的差距在5%至10%的企业，且其评分不低于54分。如该行业最高分低于60分，则该行业无此表彰项目。
标普全球CSA评分较上年至少提升5%，且在其行业中取得最大升幅。前提是该企业符合年鉴入选企业标准，且在最近两均主动参与了CSA问卷回应。
在每个行业中，标普全球CSA评分最高的15%企业或行业内评分最高的企业（当该行业仅有3家或更少的公司时），同时其评分不低于 30分且与行业最高分的差距在30%以内的企业。
标普全球可持续发展年鉴(中国版)徽标是标普全球的商标，仅可依据《标普全球可持续发展年鉴（中国版）徽标使用指南》在符合条件公司的企业宣传或营销活动中使用（例如，符合条件公司可以在其年度报告/可持续发展报告、网站主页上的公司简介等处提及标普全球可持续发展年鉴（中国版）徽标）。但是，这些徽标不得与符合条件公司或其他公司的任何其他产品或服务一起使用。请参阅重要法律信息。
标普全球无法控制与公司网站链接到其他网站上的信息，因此无法保证这些信息的准确性、可靠性和真实性。这些网站上提及或显示的所有品牌或公司名称均为相应公司的财产。
评选范围
《可持续发展年鉴（中国版）2025》入选企业的评选基于2024年企业可持续发展评估（CSA）的评估结果。
评选范围确定于2025年3月31日，涵盖截至该日获得2024年CSA评分的企业。标普全球可能在2025年3月31日之后继续对部分公司完成2024年度CSA评估。然而，这些公司没有资格入选《可持续发展年鉴（中国版）2025》。
排除筛选
本年鉴所采用的排除筛选与标普道琼斯指数管理的标普严选指数所使用的方法一致。点击了解更多关于标普全球商业参与筛选和标普严选指数系列方法论的信息。
|
筛选业务
|
涉及业务
|
涉及业务活动
|
收入占比阈值
|
重大所有权阈值
|
消费品和服务
|
烟草
|
生产
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>=5%
|
N/A
|
零售和分销
|
>=5%
|
N/A
|
国防与武器
|
杀伤人员地雷
|
生物和化学武器
|
>0%
|
>=25%
|
致盲激光武器
|
>0%
|
>=25%
|
生物和化学武器
|
定制武器
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>0%
|
>=25%
|
致盲激光武器
|
定制武器
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>0%
|
>=25%
|
集束弹药
|
定制武器
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>0%
|
>=25%
|
贫化铀
|
定制武器
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>0%
|
>=25%
|
燃烧武器
|
定制武器
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>0%
|
>=25%
|
核武器
|
定制武器
|
>0%
|
>=25%
|
相关产品和服务
|
>0%
|
>=25%
|
小型武器
|
关键部件的生产
|
>0%
|
>=25%
|
非民用小型武器的生产
|
>0%
|
>=25%
|
民用小型武器生产
|
>0%
|
>=25%
|
小型武器的零售和分销
|
>=5%
|
不适用
|
军事承包
|
一体化军事武器
|
>10%
|
不适用
|
武器相关
|
>10%
|
不适用
|
能源和化石燃料
|
煤炭
|
动力煤开采
|
>=5%
|
不适用
|
动力煤
|
发电
|
>=5%
|
不适用
|
油砂或焦油砂
|
提取和/或生产
|
>=5%
|
不适用
作为先决条件，无论CSA的得分如何，都会应用基于标普全球媒体与利益相关方分析 (MSA) 的筛选来确定企业是否有资格入选《可持续发展年鉴（中国版）》。MSA基于对媒体报道和RepRisk ESG Business Intelligence提供的公开利益相关方信息的审查，并评估公司对年内可能出现的关键可持续发展事件的反馈。
在本年鉴首次发布后，如果一家公司在MSA流程中收到严重事件评级，则标普全球可自行决定撤销其入选及相关表彰。
标普全球CSA评分是基于标普全球企业可持续发展评估（CSA）中对企业可持续发展绩效的评估结果。分数从0分至100分（最佳）。
2024 CSA使用了62份特定行业的问卷。评分不可跨行业对公司进行排名，应在每个特定CSA行业背景下进行分析。
编制本年鉴使用的所有分数反映了截至 2025 年3月标普全球媒体与利益相关方分析 (MSA) 的结果，以及对在MSA流程中收到严重事件评级的公司的排除。
最新标普全球CSA评分可以在标普全球网站上获取：https://www.spglobal.com/esg/solutions/esg-scores-data。另请参阅重要法律信息。
标普全球持续关注公司行为。对于合并后的公司，存续实体将根据其标普全球CSA评分参选本年鉴。如果一家公司因公司行为在11月末前被摘牌或注销，考虑到该实体已不存在，则其将没有资格列入本年鉴。标普全球定期审查公司名称及其所在国家/地区，并根据标普全球所知在本年鉴发布时进行更新。本年鉴发布后发生的变化可能不会反映在本年鉴的印刷版本中，但可能在标普全球《可持续发展年鉴（中国版）》网页中进行更新。