公司可以创建两种类型的角色：“管理员”和“用户”。创建新角色时，指定的管理员或用户将收到一封电子邮件通知，其中包含指定的用户名和设置密码的说明。

 

创建新的管理员/用户帐户

 

  • 登录CSA在线门户网站

  • “Account”选项卡找到并单击“Add Admin and User” 按

  • 在“User Type”下，选择个人的角色（管理员或用户）。

  • 填写联系人的具体信息

  • 指定CSA在线门户中各项应用访问权限接收相关通知的选项。

 管理员和用户之间的差异

 

下表总结了管理员和用户的权限差异。它按照公司在完成CSA时将经历的每个阶段的顺序进行列示：1）做好准备2）完成问卷 和3）查看结果。

 

做好准备

任务

管理

用户

默认

经授权

创建、编辑和删除管理员或用户

 

 

管理其他管理员、用户及其联系信息和公司详细信息

 

 

管理自己的联系信息和接收通知设置

 

管理公司订阅和相关服务

 

 

完成问卷

任务

管理

用户

默认

经授权

访问在线门户中的“调查问卷”和“文”选项卡

 

根据可用的过往信息预填整个问卷

 

 

根据可用的过往信息预填某个问题

 

上传文件和支持性证据

 

限制或允许用户访问CSA线门户中的某些部分

 

 

在访问未受到限制的情况下编辑问卷中的任何问题（当问题处于“Not Started” 或 “In Progress”阶段）

 

指定并撤销用户对特定CSA问题/标准的访问权限

整体访问受到限制时，编辑问卷中特别的被分配的问题（当问题处于“Not Started” 或 “In Progress”阶段）

 

 

将问题从“In Progress”推到“Completed”

 

将问题从“Completed”推回到“In Progress”

 

将问题从“In Progress”推到“Approved”

 

 

查看结果

任务

管理

使用者

默认

经授权

下载公司基准记分卡（用户只有在被授予访问Benchmarking Database的权限时才能这样做）

 

需要帮助？

 

如果您对添加新管理员或用户有任何疑问，请联系CSA帮助热线：csa@spglobal.com.