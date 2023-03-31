S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Language
Who We Serve
Research & Insights
Who We Serve
Research & Insights
CSA TUTORIAL
概述
公司可以创建两种类型的角色：“管理员”和“用户”。创建新角色时，指定的管理员或用户将收到一封电子邮件通知，其中包含指定的用户名和设置密码的说明。
任何被指定为账户管理员的人需负责本公司CSA账户的全面管理。公司可以添加到其账户的管理员或用户人数没有限制。
根据系统的默认设置，管理员和用户均有适当的权限来完成某些任务。管理员拥有用户没有的特定权限，并且可以授权用户完成默认情况下其没有权限完成的操作。
创建新的管理员/用户帐户
管理员和用户之间的差异
下表总结了管理员和用户的权限差异。它按照公司在完成CSA时将经历的每个阶段的顺序进行列示：1）做好准备2）完成问卷 和3）查看结果。
|
做好准备
|
任务
|
管理员
|
用户
|
默认
|
经授权
|
确认公司参与CSA
|
✓
|
|
创建、编辑和删除管理员或用户账户
|
✓
|
|
|
管理其他管理员、用户及其联系信息和公司详细信息
|
✓
|
|
|
管理自己的联系信息和接收通知的设置
|
✓
|
✓
|
|
管理公司订阅和相关服务
|
✓
|
|
|
管理任何人接收通知的设置
|
✓
|
|
|
完成问卷
|
任务
|
管理员
|
用户
|
默认
|
经授权
|
访问在线门户中的“调查问卷”和“文件”选项卡
|
✓
|
✓
|
|
根据可用的过往信息预填整个问卷
|
✓
|
|
|
根据可用的过往信息预填某个问题
|
✓
|
✓
|
|
上传文件和支持性证据
|
✓
|
✓
|
|
限制或允许用户访问CSA线门户中的某些部分
|
✓
|
|
|
在访问未受到限制的情况下编辑问卷中的任何问题（当问题处于“Not Started” 或 “In Progress”的阶段）
|
✓
|
✓
|
|
指定并撤销某用户对特定CSA问题/标准的访问权限
*请注意：未被授予访问某问题权限的用户仍然可以访问与此问题链接的相关文件，除非该文件被标记为 “Confidential”，这时，只有管理员才能访问此文件。
|
✓
|
|
|
当整体访问受到限制时，编辑问卷中特别的被分配的问题（当问题处于“Not Started” 或 “In Progress”的阶段）
|
|
|
✓
|
将问题从“In Progress”推进到“Completed”
|
✓
|
✓
|
|
将问题从“Completed”推回到“In Progress”
|
✓
|
✓
|
|
将问题从“In Progress”推进到“Approved”
|
✓
|
|
|
提交CSA问卷
|
✓
|
|
|
查看结果
|
任务
|
管理员
|
使用者
|
默认
|
经授权
|
下载公司基准记分卡（用户只有在被授予访问Benchmarking Database的权限时才能这样做）
|
✓
|
|
✓
|
从“Benchmarking”选项卡查看并下载相关“Reports”
|
✓
|
|
✓
需要帮助？
如果您对添加新管理员或用户有任何疑问，请联系CSA帮助热线：csa@spglobal.com.