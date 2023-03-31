我们持续提升CSA参与和反馈的透明度。参与企业现在可以查看经分析师评估后的CSA问卷。标普全球ESG研究部门的分析师会将他们更改过答案的问题标记出来，并突出显示更改后的数据点。这使您能够轻松识别我们的分析师根据CSA方法学对您的答案进行调整的地方。请遵循以下步骤：

在 CSA门户网站的“Assessments”选项 卡中 导航到“ Questionnaire ”部分。 在右上角的下拉菜单中选择可用的最新一期评估。 识别那些更改过答案的问题。包含更改的问题和其所在的标准议题均已用黑色旗子标记出来。这个标记意味着在您提交问卷后，我们的分析师更改了该问题中您回答的至少一个数据点。

A) 选择您感兴趣的问题。

B) 如果尚未选择，请选择 “S&P Global revised answer”。

识别更改的数据点。如果数据点以粉红色突出显示，则表示 ESG 研究部门分析师在评估您的答案时对其进行了修改。

您会看到用粉红色标识的数据，分析师会基于修改后的数据进行评分。

问题中可能有不止一处用粉红色进行了标识，这表明分析师将一个选项调整为另一个选项。

当您需要查看原始提交的问卷时，请选择 “ Company answer ”（显示在步骤5的下拉列表中）切换到您原始提交的问卷。通过这种方式，您可以根据您提交的支持性证据材料或其他评论等来检查哪些数据点被删除或更改。

在我预填今年的新问卷时，会使用之前评估后的数据点吗？

是的。对为了帮助您逐年改进，弥补上一年度CSA评估的主要差距，您将可以使用2022年CSA评估后的数据点来预填2023年CSA问卷。在您开始今年的CSA问卷后，系统将自动弹出窗口并询问是否需要预填问卷。请访问“Assessments”选项卡下面的“Manage Participation”部分，了解贵公司何时可以开始回答问卷。

我可以获得评估后问卷的反馈吗？

如果您希望获得详细的反馈，请考虑我们的ESG基准服务。欲了解更多信息，请联系ESG基准服务团队esgbenchmarking@spglobal.com。