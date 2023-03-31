S&P Global Offerings
CSA TUTORIAL
我们持续提升CSA参与和反馈的透明度。参与企业现在可以查看经分析师评估后的CSA问卷。标普全球ESG研究部门的分析师会将他们更改过答案的问题标记出来，并突出显示更改后的数据点。这使您能够轻松识别我们的分析师根据CSA方法学对您的答案进行调整的地方。请遵循以下步骤：
A) 选择您感兴趣的问题。
B) 如果尚未选择，请选择 “S&P Global revised answer”。
您会看到用粉红色标识的数据，分析师会基于修改后的数据进行评分。
问题中可能有不止一处用粉红色进行了标识，这表明分析师将一个选项调整为另一个选项。
在我预填今年的新问卷时，会使用之前评估后的数据点吗？
是的。对为了帮助您逐年改进，弥补上一年度CSA评估的主要差距，您将可以使用2022年CSA评估后的数据点来预填2023年CSA问卷。在您开始今年的CSA问卷后，系统将自动弹出窗口并询问是否需要预填问卷。请访问“Assessments”选项卡下面的“Manage Participation”部分，了解贵公司何时可以开始回答问卷。
我可以获得评估后问卷的反馈吗？
如果您希望获得详细的反馈，请考虑我们的ESG基准服务。欲了解更多信息，请联系ESG基准服务团队esgbenchmarking@spglobal.com。