From Conflict to Credit: Africa’s Sovereign Exposure to Energy Shocks

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S&P Global Offerings
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Featured Topics
Featured Products
Events
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Webinar
Live Webinar
Please join S&P Global Ratings' analysts for a live interactive webinar to discuss sovereign credit risk in the context of ongoing geopolitical developments.
Key discussion points:
Speakers:
Benjamin Young, Managing Director, EMEA Sovereigns
Zahabia Gupta, Managing Director & Head of Credit Research, Emerging Markets
Ravi Bhatia, Director & Lead Analyst Africa & Middle East Sovereigns
Mickael Vidal, Director & Lead Analyst EMEA Sovereigns
Regina Argenio, Director & Lead Analyst, EMEA Banks
Omega Collocott, Director, Sub-Saharan Africa Corporates
Charlotte Masvongo, Associate Director, Sub-Saharan Africa Banks
Moderator:
Samira Mensah, Managing Director - Head of Africa Research & Analytics