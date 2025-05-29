Webinar

From Conflict to Credit: Africa’s Sovereign Exposure to Energy Shocks

Live Webinar

Event starts in

Days

Hours

Minutes
Register Now

Summary

 

Please join S&P Global Ratings' analysts for a live interactive webinar to discuss sovereign credit risk in the context of ongoing geopolitical developments.

  
Key discussion points:

  • The key transmission channels from geopolitical risk to sovereign credit fundamentals
  • Differences in exposure across oil importers and exporters
  • The implications for fiscal, external, and refinancing dynamics
  • The role of domestic buffers, including capital market depth and policy flexibility

Speakers:
Benjamin Young, Managing Director, EMEA Sovereigns
Zahabia Gupta, Managing Director & Head of Credit Research, Emerging Markets
Ravi Bhatia, Director & Lead Analyst Africa & Middle East Sovereigns
Mickael Vidal, Director & Lead Analyst EMEA Sovereigns
Regina Argenio, Director & Lead Analyst, EMEA Banks
Omega Collocott, Director, Sub-Saharan Africa Corporates
Charlotte Masvongo, Associate Director, Sub-Saharan Africa Banks
    
Moderator:
Samira Mensah, Managing Director - Head of Africa Research & Analytics

 
You can share your questions in advance when registering, or ask them live during the webinar. Our speakers will address as many as possible.

We look forward to you joining us. If you can’t attend live, register to receive the replay at your convenience.

This webinar is free of charge.
Register Now

Questions?

Please contact us if you need more information or have trouble accessing the webinar.