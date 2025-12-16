12 Dec, 2025

Credit Outlook 2026 What Awaits Asia-Pacific

S&P Global Ratings Asia-Pacific Chief Economist, Louis Kuijs, and Asia-Pacific Head of Credit Research, Eunice Tan, discussed the 2026 Asia-Pacific credit outlook and what it means for issuers, investors, and financial institutions across the region.

