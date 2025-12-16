Credit Outlook 2026 What Awaits Asia-Pacific

S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Emerging and Established Risks
Sectors
About Credit Ratings
Emerging and Established Risks
Sectors
About Credit Ratings
12 Dec, 2025
S&P Global Ratings Asia-Pacific Chief Economist, Louis Kuijs, and Asia-Pacific Head of Credit Research, Eunice Tan, discussed the 2026 Asia-Pacific credit outlook and what it means for issuers, investors, and financial institutions across the region.
Related Article: Link