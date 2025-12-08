UK Public Sector Outlook After The Autumn Budget

S&P Global Offerings
Webinar
Live Webinar
Please join S&P Global Ratings sovereign and international public finance analysts for a live interactive webinar on the credit quality of the UK sovereign, local authorities, social housing providers and universities.
Key discussion points:
Speakers:
Felix Ejgel, Managing Director, Sector Lead
Ravi Bhatia, Director, Lead Analyst
Noa Fux, Director, Lead Analyst
Natalia Legeeva, Associate Director
Moderator:
Beatrice de Taisne, Managing Director, Analytical Manager
This webinar is provided on a complimentary basis.