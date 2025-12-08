Webinar

UK Public Sector Outlook After The Autumn Budget

Please join S&P Global Ratings sovereign and international public finance analysts for a live interactive webinar on the credit quality of the UK sovereign, local authorities, social housing providers and universities. 

Key discussion points:

  • Key takeaways from the Autumn Budget for the UK sovereign outlook
  • Are tides turning for UK Social Housing sector?
  • Are more revenues enough for UK Local Authorities?
  • What will be the new norm for UK Universities?
  • Credit rating on Scotland


Speakers:
Felix Ejgel, Managing Director, Sector Lead
Ravi Bhatia, Director, Lead Analyst
Noa Fux, Director, Lead Analyst
Natalia Legeeva, Associate Director
  
Moderator:
Beatrice de Taisne, Managing Director, Analytical Manager

This webinar is provided on a complimentary basis.

