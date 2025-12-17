Webinar

Summary

We invite you to join S&P Global Ratings senior analysts for two dynamic sessions focusing on the Retail & Consumer Products industries.

Key Topics of Discussions:

  • Macroeconomic outlook in key markets
  • Ratings trends
  • What we're watching
  • Subsector outlooks
  • Key risk factors

Speakers:

Brennan Clark, Director, U.S. Consumer Products
Diya Iyer, Director, U.S. Consumer Products
Chris Johnson, Director, U.S. Consumer Products
Jerry Phelan, Director, U.S. Consumer Products
Aniki Saha-Yannopoulos, Director, Canadian Consumer Products

Moderator:
Bea Chiem, Managing Director, Sector Lead, U.S. Consumer Products & Retail
Raam Ratnam, Managing Director, Sector Lead, EMEA Consumer Products & Retail

