Webinar
Virtual
We invite you to join S&P Global Ratings senior analysts for two dynamic sessions focusing on the Retail & Consumer Products industries.
Key Topics of Discussions:
Speakers:
Speakers:
Brennan Clark, Director, U.S. Consumer Products
Diya Iyer, Director, U.S. Consumer Products
Chris Johnson, Director, U.S. Consumer Products
Jerry Phelan, Director, U.S. Consumer Products
Aniki Saha-Yannopoulos, Director, Canadian Consumer Products
Moderator:
Bea Chiem, Managing Director, Sector Lead, U.S. Consumer Products & Retail
Raam Ratnam, Managing Director, Sector Lead, EMEA Consumer Products & Retail