Healthcare Credit Vital Signs: Speculative Grade Healthcare in for Tougher Times

Summary
Please join S&P Global Ratings analysts from the Healthcare, Leveraged Finance and Structured Finance teams for a live interactive webinar focusing on the state of speculative grade healthcare ratings.
Key Topics:
- Early 2027 outlook for spec grade healthcare.
- Legislative developments to keep an eye on.
- Spotlight on select subsectors.
- Default activity increasing.
Speakers:
Monysh Bandeally, Ratings Analyst, Healthcare Services
Richa Deval, Associate Director, Healthcare Services
Daniel Hu, Director, Structured Credit
Tejaswini Tungare, Associate Director, Healthcare Services
Hanna Zhang, Director, Leveraged Finance
Moderator:
Arthur Wong, Managing Director & Sector Lead - Healthcare
Contact Us
If you have more questions, please feel free to contact our team