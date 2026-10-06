Webinar

Healthcare Credit Vital Signs: Speculative Grade Healthcare in for Tougher Times

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Summary

Please join S&P Global Ratings analysts from the Healthcare, Leveraged Finance and Structured Finance teams for a live interactive webinar focusing on the state of speculative grade healthcare ratings.

Key Topics:

  • Early 2027 outlook for spec grade healthcare.
  • Legislative developments to keep an eye on.
  • Spotlight on select subsectors.
  • Default activity increasing.

Speakers:

Monysh Bandeally, Ratings Analyst, Healthcare Services
Richa Deval, Associate Director, Healthcare Services
Daniel Hu, Director, Structured Credit
Tejaswini Tungare, Associate Director, Healthcare Services
Hanna Zhang, Director, Leveraged Finance

Moderator:
Arthur Wong, Managing Director & Sector Lead - Healthcare

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