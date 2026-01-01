Webinar

Japan Insurance Sector Trend

Please join S&P Global Ratings analysts for a live interactive webinar on Tuesday, March 10, 2026, to discuss the Japan Insurance Sector Trend.

Key discussion topics include: 

  • What to expect under new solvency regime in Japan.
  • Who and what will change by transition to IFRS17.
  • How we view the impact of interest rate rise in Japan.

Speakers:

Toshiko Sekine, Director, Financial Services & International Public Finance Ratings
Kentaro Mukoyama, Associate Director, Financial Services & International Public Finance Ratings

Moderator:

Philip Chung, Managing Director & Sector Lead, Insurance Ratings

