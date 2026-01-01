S&P Global Offerings
Webinar
Live Webinar
Please join S&P Global Ratings analysts for a live interactive webinar on Tuesday, March 10, 2026, to discuss the Japan Insurance Sector Trend.
Key discussion topics include:
Speakers:
Toshiko Sekine, Director, Financial Services & International Public Finance Ratings
Kentaro Mukoyama, Associate Director, Financial Services & International Public Finance Ratings
Moderator:
Philip Chung, Managing Director & Sector Lead, Insurance Ratings
This webinar is free of charge.