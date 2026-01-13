Webinar

2026 Outlook On Subnational Governments Outside The U.S.

Please join S&P Global Ratings sovereign and public finance analysts for a live interactive webinar on the credit quality of local and regional governments outside the U.S. 
 

Key discussion points:

  • Generally stable outlook, but borrowing needs and demographic evolution are raising financial pressure for some
  • Geopolitical and institutional risks are particularly high
  • Lower interest rates provide breathing space to China subnational governments

Speakers:
Felix Ejgel, Managing Director, Sector Lead, Sovereign & International Public Finance Ratings
Lisa Schineller, Managing Director, Sector Lead, Sovereign & International Public Finance Ratings
Wenyin Huang, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance

Moderator: 
Nora Wittstruck, Managing Director, Chief Analytical Officer, Public Finance Ratings

