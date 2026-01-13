2026 Outlook On Subnational Governments Outside The U.S.

S&P Global Offerings
Webinar
Virtual
Please join S&P Global Ratings sovereign and public finance analysts for a live interactive webinar on the credit quality of local and regional governments outside the U.S.
Key discussion points:
Speakers:
Felix Ejgel, Managing Director, Sector Lead, Sovereign & International Public Finance Ratings
Lisa Schineller, Managing Director, Sector Lead, Sovereign & International Public Finance Ratings
Wenyin Huang, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance
Moderator:
Nora Wittstruck, Managing Director, Chief Analytical Officer, Public Finance Ratings