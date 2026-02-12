Webinar

Current State of the North America Corporate Ratings Leveraged Finance Portfolio

Summary

We invite you to join our Leveraged Finance webinar, where the discussion will include:

  • Recovery & defaults, including liability management transactions
  • AI's impact on speculative-grade software & services issuersability management transactions
  • Broadly syndicated loan CLOs
  • Earnings and ratings outlook

Speakers Include:
Steve Anderberg, Managing Director & Sector Lead, Structured Finance-CLOs
Tuan Duong, Director, High Technology
Minesh Patel, Managing Director & Sector Lead, Leveraged Finance
Steven Wilkinson, Managing Director & Sector Lead, Leveraged Finance & Recoveries
Hanna Zhang, Director, Leveraged Finance

Host:
Shannan Murphy, Head of U.S. Leveraged Finance

