2026 Outlook On European Social Housing Providers

Summary

 

Please join S&P Global Ratings sovereign and public finance analysts for a live interactive webinar on the credit quality of European social housing providers 
 
Key discussion points will include:

  • U.K. social housing: Is the tide turning?
  • France: Social housing providers demonstrate strength in a volatile environment
  • Germany: How rent and capital expenditure are bolstering public housing resilience


Speakers:
Beatrice de Taisne, Managing Director, Analytical Manager, Sovereign & International Public Finance Ratings
Noa Fux, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance Ratings
Michael Stroschein, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance Ratings
Remy Carasse, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance Ratings
Colleen Sheridan, Associate Director, Sovereign & International Public Finance Ratings
  
Moderator:
Felix Ejgel, Managing Director, Sector Lead, Sovereign & International Public Finance Ratings

