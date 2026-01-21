2026 Outlook On European Social Housing Providers

S&P Global Offerings
Webinar
Virtual
Please join S&P Global Ratings sovereign and public finance analysts for a live interactive webinar on the credit quality of European social housing providers
Key discussion points will include:
Speakers:
Beatrice de Taisne, Managing Director, Analytical Manager, Sovereign & International Public Finance Ratings
Noa Fux, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance Ratings
Michael Stroschein, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance Ratings
Remy Carasse, Director, Lead Analyst, Sovereign & International Public Finance Ratings
Colleen Sheridan, Associate Director, Sovereign & International Public Finance Ratings
Moderator:
Felix Ejgel, Managing Director, Sector Lead, Sovereign & International Public Finance Ratings