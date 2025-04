En términos generales, usamos cookies y otras tecnologías de rastreo (en adelante, "cookies") en algunos Servicios (en particular nuestros sitios web y algunas aplicaciones móviles) para recopilar y utilizar su información personal, a fin de entender mejor y perfeccionar la facilidad de uso, el rendimiento y la eficacia de nuestros Servicios, para ayudarnos a personalizar el contenido o las ofertas, y mostrarle publicidad basada en sus intereses. Estas tecnologías también pueden permitir que ciertos terceros recopilen información sobre ti a lo largo del tiempo y en diferentes sitios web, como información sobre tus clics en anuncios o la instalación de nuestros Servicios. Donde lo permita la ley aplicable, implementaremos automáticamente Cookies de rendimiento o analíticas de primera parte cuando visites nuestros sitios web. Cuando lo exija la ley, obtendremos su consentimiento antes de instalar cookies en su dispositivo que no sean estrictamente necesarias para el funcionamiento de nuestros sitios web. Para obtener más información, incluyendo cómo otorgar su consentimiento o darse de baja y retirar su consentimiento sobre el uso de cookies, consulte nuestro Aviso de cookies.

Podemos utilizar Google Analytics para comprender mejor cómo los visitantes usan nuestros servicios. Google Analytics nos proporciona información sobre los usuarios de nuestros Servicios. Google Analytics utiliza cookies que Google o su afiliado DoubleClick reconocen cuando visitas otros sitios web y aplicaciones. Para obtener más información sobre cómo Google recopila, utiliza y comparte su información, incluida la información recopilada a través de nuestros Servicios, visite el sitio web de la Política de Privacidad de Google - Socios para ver la propia Política de Privacidad de Google.

Google Analytics utiliza cookies para ayudarnos a analizar cómo los usuarios utilizan nuestros servicios. La información personal generada por estas Cookies sobre su uso de nuestros Servicios (incluida su dirección IP) será transmitida y almacenada por Google en servidores en los Estados Unidos de América. En nuestro nombre, Google utilizará esta información para evaluar su uso de nuestros Servicios y elaborará informes sobre su actividad para nosotros.

Si desea excluirse voluntariamente de Google Analytics, puede descargar e instalar el complemento de inhabilitación para navegadores desarrollado por Google para su navegador web. Para obtener más información sobre las opciones de exclusión actualmente disponibles de Google Analytics, consulte la página de exclusión de Google Analytics.

Para obtener más información sobre nuestras prácticas de privacidad relacionadas con nuestros servicios de publicidad, consulte la sección de Servicios digitales y relacionados con la publicidad de esta Política.

Algunos navegadores le permiten enviar una señal de "No rastrear" que evita que los sitios web que no desea rastreen sus actividades en línea. Debido a que no existe un consenso en la industria sobre cómo responder a tales señales, no respondemos a las señales de "No rastrear" iniciadas en el navegador. Sin embargo, trataremos cualquier señal de preferencia de exclusión como una solicitud de exclusión válida cuando sea requerido por la ley aplicable, incluidas las señales de Control Global de Privacidad (GPC). Tenga en cuenta que su señal de preferencia de exclusión se aplicará solo a su navegador y dispositivo actuales. Para obtener más información sobre el GPC, puede visitar su sitio web aquí. Para obtener más información, consulte "¿Cuáles son sus derechos de protección de datos?"