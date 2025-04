본 특정 제품 부록은 특정 제품 및 서비스에 대한 구체적인 추가 정보를 제공하며 본 정책을 보완합니다. 본 특정 제품 부록과 본 정책의 나머지 부분에 불일치가 있는 경우, 본 특정 제품 부록이 우선합니다.

451 Alliance 추가 개인정보 보호 약관

귀하가 451 Alliance 회원이거나 회원 가입을 신청하는 경우, 회원 가입 신청을 받는 과정에서, 451 Alliance 회원 관리를 위해, 설문 조사 및 설문 결과를 제공하기 위해, 그리고 파트너를 통해 할인 및 기타 기회를 제공하기 위해 당사는 귀하의 개인 데이터를 수집합니다.

개인정보 유형 수집 목적 이름, 전화번호(휴대전화 번호 포함 가능), 이메일 주소, 우편 주소를 포함한 연락처 세부 정보 및 귀하와 당사 간의 서신 세부 정보. 귀하의 소통 및 문의에 응답하기 위해. 멤버십 업데이트, 지원, 정보 및 알림을 제공하기 위해. 정보 확인 목적의 연락을 위해. 귀하의 멤버십에 대한 피드백을 받기 위해. 회원 혜택을 제공하기 위해. 당사 회원 데이터베이스에서 중복 기록을 식별하기 위해. 귀하의 무료 회원 자격을 유지시키는 연구에 참여하도록 초대장과 알림을 전달하기 위해. 이름, 이메일 주소 및 비밀번호를 포함한 사용자 신원 정보. 회원 계정을 설정하고 유지하기 위해. 귀하가 개인적인 용도로 당사 플랫폼의 회원 전용 콘텐츠에 접근할 수 있도록 하기 위해. 귀하가 계정에 로그인하고 정보를 업데이트하거나 삭제하거나 멤버십을 종료할 수 있도록 하기 위해. 당사 회원 데이터베이스에서 중복 기록을 식별하기 위해. 직함, 소속 회사, 직무, 직급, 부서 및 사무실 위치와 같은 회사 및 고용 정보. 연구 목적을 위해 정확한 기업통계(firmographic) 데이터를 유지하기 위해. 자격 또는 관련성에 따라 회원에게 연구 초대를 맞춤화하기 위해. 당사 회원 데이터베이스에서 중복 기록을 식별하기 위해. 학력, 전문 자격증, 자격 요건, 출생 연도 및 성별 등 귀하가 제공하는 개인적인 인구통계 정보. 연구 목적을 위한 정확한 인구통계 데이터를 유지하기 위해. 당사 회원 데이터베이스에서 중복 기록을 식별하기 위해. 귀하가 설문조사 응답 또는 당사 사이트의 댓글, 평가, 인터뷰, 게시물을 통해 공유하기로 선택한 견해, 의견 및 피드백. 회원 만족도를 더 잘 이해하고 회원 경험을 최적화하기 위해. 정확한 1차 데이터를 수집하여 분석 목적으로 집계 및 익명화하여 큰 트렌드를 파악하기 위해. 인터넷이나 소셜 미디어에 공개적으로 제공되는 민감하지 않은 인구통계 데이터 또는 기업통계(firmographic) 데이터. 비기밀 기업통계(firmographic) 데이터 또는 연락처 정보는 제3자에 의해 제공될 수 있음. 연구 목적을 위해 정확한 인구통계 및 기업통계(firmographic) 데이터를 유지하기 위해. 당사 회원 데이터베이스에서 중복 기록을 식별하기 위해. 소셜 미디어 플랫폼 사용 여부 및 공개적으로 이용 가능한 귀하의 소셜 미디어 프로필 링크. 연구 목적을 위해 정확한 인구통계 및 기업통계(firmographic) 데이터를 유지하기 위해. 당사 회원 데이터베이스에서 중복 기록을 식별하기 위해. 기타 모든 직접적 연락 방식이 실패할 경우 회원에게 연락할 대체 수단을 식별하기 위해.

본 451 Alliance 추가 개인정보 보호 약관에 따라 당사가 수집하는 귀하의 개인정보 데이터 컨트롤러는 다음과 같습니다: 451 Alliance, Attn: Privacy, 55 Water Street, New York, NY 10041. 이는 귀하로부터 또는 귀하에 대해 수집한 정보의 사용 방식과 목적을 당사가 결정한다는 것을 의미합니다. 질문이 있으시면 본 정책의 "당사의 연락 정보" 섹션을 참조하시거나, 당사의 데이터 보호 책임자에게 Privacy@spglobal.com 또는 451 Alliance, c/o S&P Global, Inc., 55 Water Street, New York, NY 10041로 연락하시기 바랍니다.

S&P Global은 각 활동의 독립성과 객관성을 유지하기 위해 사업 부문의 특정 활동을 서로 분리하여 운영합니다. 따라서, 451 Alliance 회원 가입 또는 www.451Alliance.com 사용 중에 수집된 귀하의 참여 관련 정보 및 개인정보는 S&P Global Ratings 사업부와 절대 공유되지 않습니다. S&P Global은 해당 프로그램과 관련하여 수신된 비공개 정보를 기밀로 유지하기 위한 정책과 절차를 수립하였습니다. S&P Global은 451 Alliance 회원의 개인정보를 제3자의 직접 마케팅 목적으로 공유하지 않습니다.

Entity Insights 및 Public KYC 개인정보 보호 부록

본 부록은 S&P Global이 Entity Insights 서비스("Entity Insights") 및 KYC 서비스("KYC")를 각각 고객에게 제공할 때, 아래에 설명된 대로 공개적으로 이용 가능한 출처에서 개인정보를 어떻게 처리하는지에 대한 정보를 수익적 소유자(Beneficial Owner), 주요 관리자(Key Controller), 이사 및 관련 당사자(통칭하여 "관련 개인")에게 제공하는 것을 목적으로 합니다.

본 부록의 목적을 위하여:

"수익적 소유자"란 S&P Global이 Entity Insights 또는 KYC 서비스를 수행하는 조직의 소유 구조 내에서 식별된 개인을 의미합니다.

"주요 관리자", "이사" 또는 "관련 당사자"는 S&P Global이 Entity Insights 또는 KYC 서비스 수행 시 식별한 개인으로, 거버넌스, 전략적 방향 설정 또는 고위 경영 활동에 참여하여 조직에 대한 직접적인 통제권을 행사하도록 임명되거나 선출된 사람을 의미합니다.

"공개적으로 이용 가능한 출처"란 개인정보가 (1) 기존에 대중에게 공개되어 있으며 일반적으로 인터넷을 통해 이용 가능한 경우, 또는 (2) 전자, 종이 또는 기타 형식으로 정부 기관, 부서, 부문 또는 기타 운영 단위의 기록, 데이터베이스 및/또는 시스템에서 합법적으로 제공된 경우를 의미합니다.

S&P Global 소개

S&P Global은 귀하의 개인정보에 대한 데이터 컨트롤러입니다. "데이터 컨트롤러"는 데이터 처리에 대한 주요 의사결정자입니다. 이는 당사가 개인정보 처리 시 목적과 수단에 대한 전반적인 통제권을 행사한다는 것을 의미합니다.

당사가 개인정보를 처리하는 이유

S&P Global은 고객에게 Entity Insights 및 KYC 서비스를 제공하는 과정에서 개인정보를 수집, 처리 및 공유합니다. 고객은 이 정보를 고객, 공급업체 또는 거래 상대방이 될 수 있는 개인 및 조직의 신원 확인 목적, 자금세탁 방지("AML") 및 테러자금 조달 방지("CTF") 실사 의무 충족의 목적, 은행 업무, 온보딩 및 기타 규제 목적을 포함한 내부 비즈니스 목적으로 사용합니다.

당사가 처리하는 개인정보

S&P Global은 고객에게 Entity Insights 및 KYC 서비스를 제공할 때 다음과 같은 개인정보를 수집합니다.

식별 정보 (예: 이름(성명), 성별, 생년월일, 국적)

직장 주소 또는 거주지 주소

직업적 역할/직함

정부 신원 정보 및 개인 식별 번호 (예: 여권 정보, 운전면허 정보, 사회보장번호)

제재, 규제 집행 또는 범죄 데이터를 다루는 부정적 미디어 관련 공개 데이터

연관된 개인 정보 –

연관 유형

연관 수준

연관성 비율

개인정보 처리의 적법성을 보장하는 방법

S&P Global과 당사가 서비스를 제공하는 제3자는 Entity Insights 및 KYC 서비스를 통해 제공된 개인정보를 처리할 정당한 이익을 가지고 있습니다. S&P Global 고객은 AML 및 CTF 준수 요구사항을 최적화하고 금융 범죄, 사기 및 심각한 부정행위로부터 대중을 보호하기 위해 당사가 처리하는 유형의 관리가 용이한 고품질 데이터에 접근할 정당한 이익을 보유합니다. S&P Global은 비용 효율적인 Entity Insights 및 KYC 솔루션을 제공함으로써 자금 세탁의 사회적 비용을 감소시킬 정당한 이익을 보유합니다. 당사는 고객이 범죄자의 자금세탁 및 테러자금 조달 노력을 방지하기 위한 시스템과 통제 장치를 구축 및 유지하는 데 도움을 주는 효과적인 제품을 제공함으로써 고객이 직면한 AML 및 CTF 리스크를 줄이는 것을 목표로 합니다.

S&P Global은 당사의 정당한 이익을 철저히 평가하고, 귀하에게 미칠 수 있는 잠재적 영향(긍정적 또는 부정적)과 데이터 개인정보 보호법에 따른 귀하의 권리를 고려했으며, 귀하의 개인정보를 처리하는 데 있어 당사의 정당한 이익보다 귀하에게 미치는 영향이 더 큰 활동에는 귀하의 개인정보를 사용하지 않을 것입니다.

당사는 관련 법률에 따라 중대한 공익을 위한 이유에서만 특별하거나 불리한 범죄 정보를 처리합니다.

당사는 누구와 개인정보를 공유합니까?

본 정책의 S&P Global은 언제 개인정보를 공개하나요? 섹션의 담긴 설명 이외에도, S&P Global은 Entity Insights 또는 KYC 서비스를 이용하는 독립적인 제3자 고객에게 개인정보를 공개합니다. 이러한 제3자 고객은 데이터 컨트롤러로서 개인정보를 처리합니다. S&P Global은 본 부록에 명시된 바에 따라 개인정보를 처리하도록 보장하기 위해 이러한 제3자 고객과 처리 계약을 체결합니다.

개인정보는 어디에서 수집하나요?

당사는 웹사이트, 뉴스 출처, 감독기관 제출 기록 및 공식 정부 감시 목록, 공개 정부 데이터베이스, 거래소 및 공공 등록부를 포함한 다양한 공개 출처에서 개인 및 비개인 '비즈니스' 정보를 수집합니다.

Kensho 추가 개인정보 보호 약관

본 Kensho 추가 개인정보 보호 약관은 Kensho 서비스를 사용할 때 귀하의 개인정보를 처리하는 방법에 대한 추가적인 상세 정보를 제공하고자 합니다.

사용자 제공 콘텐츠: 귀하가 귀하에 의해 생성된 콘텐츠(또는 제3자가 생성하고 귀하가 게시할 권한을 가진 콘텐츠)("사용자 제공 콘텐츠")를 제공하거나 공유하기로 선택한 경우, 당사는 귀하가 게시한 정보를 수집할 수 있습니다. 당사는 해당되는 바에 따라 Kensho 웹사이트 이용약관 또는 Kensho 서비스 약관에 설명된 대로 귀하가 게시한 사용자 제공 콘텐츠를 사용할 수 있습니다. 또한 법이 허용하는 범위 내에서 분쟁 해결, 고객 지원 제공, 문제 해결을 위해 사용자 제공 콘텐츠를 보유할 수도 있습니다. 귀하가 당사에 이메일 및 편지 등 개인 서신을 보내거나, 다른 사용자나 제3자가 서비스에서 귀하의 활동 또는 게시물에 대해 당사에 서신을 보내는 경우, 당사는 그러한 정보를 귀하에게 특정된 파일에 수집할 수 있습니다.

공유 및 채팅. 일부 서비스 기능은 귀하가 서비스에 있는 정보를 서비스 회원 또는 비회원과 공유하도록 허용할 수 있습니다. 해당 기능들은 귀하가 의도된 수신자의 이메일 주소를 제공하도록 요구할 수 있습니다. 당사는 귀하가 선택한 수신자에게 요청된 정보를 이메일로 보내기 위해 제공된 이메일 주소를 사용할 것이며, 해당 이메일에서 귀하를 정보 공유를 요청한 서비스 사용자로 명시할 수 있습니다. 당사 일부 서비스에는 실시간으로 당사 또는 다른 사용자와 소통할 수 있는 채팅 또는 통신 프로토콜이 포함되어 있습니다. 당사는 개인정보를 포함한 귀하가 제공한 정보를 사용해 문의, 질문 또는 유사한 사항에 대한 응답을 제공하고, 귀하가 요청하거나 문의한 서비스에 대한 링크 및 정보를 제공할 수 있습니다.

Platts LIVE 개인정보 처리방침

+ Platts LIVE 개인정보 처리방침이란?

본 개인정보 처리방침은 귀하가 Platts LIVE를 사용할 때 당사가 귀하의 개인정보를 처리하는 방법에 대한 구체적인 추가 정보를 제공하고자 합니다.

+ S&P Global은 Platts LIVE를 사용하는 동안 어떤 개인정보를 수집하며 그 이유는 무엇입니까?

Platts LIVE 플랫폼과 관련해 당사가 귀하로부터 또는 귀하에 대해 수집하는 개인 데이터는 다음 범주에 속합니다.

개인정보 유형 수집 목적 처리에 관한 법적 근거 이름, 이메일 주소, 회사명, 직함, 도시, 회사 전화번호, 우편번호, 거주 국가, 관심 있는 시장 및 상품을 포함한 개인정보. Platts LIVE 계정 등록 및 귀하의 Platts LIVE 계정 유지를 위해. 귀하의 이벤트 등록을 포함하여 귀하에게 Platts LIVE 서비스를 제공하기 위해. Platts LIVE 서비스 업데이트를 제공하기 위해(예: 당사의 이용약관 또는 본 개인정보 처리방침 업데이트). 사용자 등록, 사용자 계정 관리, 당사의 이용약관 준수 보장 및 귀하에 대한 Platts LIVE 플랫폼 제공에 있어서 당사의 정당한 이익. 중화인민공화국(이하 "중국")과 같은 특정 관할권에서, 당사는 귀하의 동의를 얻었거나 귀하와의 계약을 이행하기 위해 그러한 처리가 필요한 경우에만 개인정보를 처리합니다. 성명, 회사명, 거주 국가 귀하가 Platts LIVE에 성공적으로 등록하고 액세스하기 전에 귀하에 대한 규정 준수/제재 확인을 수행하기 위해. 당사의 법적 의무 준수. 제재 대상이 아닌 개인에게만 Platts LIVE 프로그램을 제공하려는 당사의 정당한 이익. 중국과 같은 특정 관할권에서, 당사는 귀하의 동의를 얻었거나 이용약관 및/또는 귀하와의 기타 계약을 이행하기 위해 그러한 처리가 필요한 경우에만 개인정보를 처리합니다. 관심 있는 시장과 상품, 프로필 공개 설정, 선호 시간대, 인맥을 포함한 Platts LIVE 플랫폼 내에서 귀하의 선호 사항 및 관심사와 같은 프로필 정보. 귀하의 My LIVE 영역에 귀하가 관심을 가질 수 있는 정보를 맞춤화하기 위해. 유사한 관심사 및 선호도를 가진 다른 사용자가 귀하를 찾을 수 있도록 하기 위해 당사의 서비스를 홍보하려는 당사의 정당한 이익, 그리고 귀하가 관심을 표명한 자료만을 귀하에게 제공하거나 유사한 관심사를 가진 다른 사용자와의 연결을 촉진하려는 당사와 귀하의 정당한 이익. 중국과 같은 특정 관할권에서, 당사는 귀하의 동의를 얻었거나 이용약관 및/또는 귀하와의 기타 계약을 이행하기 위해 그러한 처리가 필요한 경우에만 개인정보를 처리합니다. My LIVE 계정의 "내 정보" 섹션에 업로드하는 기타 모든 개인정보. My LIVE 계정을 귀하가 맞춤 설정할 수 있도록 하기 위해. 귀하의 Platts LIVE 계정을 맞춤 설정하고 다른 사용자와 자신에 대한 콘텐츠를 공유하는 귀하의 정당한 이익. 중국과 같은 특정 관할권에서, 당사는 귀하의 동의를 얻었거나 이용약관 및/또는 귀하와의 기타 계약을 이행하기 위해 그러한 처리가 필요한 경우에만 개인정보를 처리합니다. 이름, 이메일 주소, 귀하의 직접 마케팅 기본 설정. 요청 시, S&P Global Commodity Insights 홍보 자료 제공을 위해 관련 법률에서 요구하는 경우, 귀하의 동의. Platts LIVE 사용 시 발생하는 이슈, 질문 및 문제, 귀하가 Platts LIVE를 사용하거나 사용하고자 하는 방법. Platts LIVE와 관련한 귀하의 커뮤니케이션 및 문의에 응답하고 문제를 개선 또는 해결하기 위해. 귀하에게 Platts LIVE 플랫폼을 제공하고 당사가 귀하에게 플랫폼 서비스를 효과적으로 제공할 수 있도록 하는 당사의 정당한 이익. 중국과 같은 특정 관할권에서, 당사는 귀하의 동의를 얻었거나 이용약관 및/또는 귀하와의 기타 계약을 이행하기 위해 그러한 처리가 필요한 경우에만 개인정보를 처리합니다. 이름과 이메일 주소를 포함한 로그인 세부 정보. 귀하를 이벤트에 등록하거나 당사가 제공하는 학습 자료에 대한 액세스를 제공하는 등, 귀하에게 Platts LIVE 서비스 및 기능을 제공하기 위해 귀하에게 Platts LIVE 플랫폼을 제공하고 당사가 제공하는 학습 자료에 대한 액세스를 포함해 귀하에게 플랫폼 서비스를 효과적으로 제공할 수 있도록 하는 당사의 정당한 이익. 중국과 같은 특정 관할권에서, 당사는 귀하의 동의를 얻었거나 이용약관 및/또는 귀하와의 기타 계약을 이행하기 위해 그러한 처리가 필요한 경우에만 개인정보를 처리합니다.

Platts LIVE를 사용하는 동안 당사는 자동으로 귀하의 데이터 일부를 수집하기도 하며, 이는 본 개인정보 보호정책의 "S&P Global이 수집하는 개인정보 유형과 그 이유는 무엇인가요?" 섹션에 자세히 기술되어 있습니다.

+ S&P Global은 귀하의 Platts LIVE 개인정보를 누구와 공유합니까?

당사는 당사의 사업과 관련된 마케팅 및 커뮤니케이션을 발송하고 귀하가 다른 S&P 사업부에서 제공하는 이벤트에 액세스하거나 등록할 수 있도록 하기 위해 귀하가 Platts LIVE 플랫폼 사용과 관련해 제공한 개인정보를 당사의 S&P 사업부, 웨비나 및 콘퍼런스 파트너와 공유할 수 있습니다.

귀하의 Platts LIVE 프로필과 귀하가 그 안에 포함하는 개인정보는 다른 모든 Platts LIVE 사용자도 액세스할 수 있습니다. 포럼 토론 또는 플랫폼의 기타 공개 영역에서 귀하가 공개하는 개인정보는 다른 Platts LIVE 사용자들도 액세스할 수 있습니다. 귀하는 또한 다른 Platts LIVE 사용자에게 개인적 메시지를 보낼 때 다른 사용자에게 직접 개인정보를 공개할 수도 있습니다.

개인정보 보호법("PIPL")이 적용되는 경우, 당사는 (i) S&P 사업부(별도의 데이터 컨트롤러인 경우)와 웨비나 및 콘퍼런스 파트너와 귀하의 개인정보를 공유하기 전에, (ii) 특히 당사의 S&P 사업부와 웨비나 및 콘퍼런스 파트너가 중국 외부에 위치한 경우, 당사가 귀하의 개인정보를 중국으로부터 내보내기 전에(또는 해외 수신자에게 중국에 저장된 귀하의 개인정보를 제공하거나 액세스 권한을 부여하기 전에) 귀하로부터 별도의 동의를 구합니다. 당사는 해외 수신자가 귀하의 개인정보를 법에서 요구하는 수준으로 보호할 수 있도록 필요한 조치를 취합니다. 당사는 귀하의 개인정보와 관련된 데이터 내보내기의 규모와 성격에 따라 표준 계약, 인증 및/또는 보안 평가를 포함하여 관련 법이 인정하는 적법한 전송 도구를 통해 해당 데이터 내보내기를 수행할 것입니다.

귀하의 데이터가 특정 수신자에게 공개될 수 있는 경우에 대한 자세한 내용은 본 정책의 "S&P Global은 언제 개인정보를 공개하나요?" 섹션을 참조하시기 바랍니다.

+ 귀하의 권리란?

본 정책의 "귀하의 데이터 보호 권리란?" 섹션에 설명된 권리 외에도, PIPL이 당사의 개인정보 처리에 적용되는 범위 내에서 귀하는 (i) 중국 국가인터넷정보판공실("CAC")이 정한 조건이 충족되는 범위에서 귀하의 개인정보를 다른 데이터 컨트롤러로 이전하도록 요청할 수 있으며, (ii) 본 정책 및 본 정책에 따른 귀하의 개인정보 처리에 관한 기타 규정에 대한 설명 또는 상세 설명을 요청할 수 있는 권리를 보유할 수 있습니다.