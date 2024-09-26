本《产品特定附录》为某些产品和服务提供特定补充信息，并对政策进行补充。如本《产品特定附录》与本政策其余部分有任何不一致之处，以本《产品特定附录》为准。

451 Alliance附加隐私条款

如果您是451联盟会员或申请加入，我们会在接收您的入会申请、管理您的451 Alliance会员资格、向您提供调查和调查结果以及通过我们的合作伙伴提供折扣和其他机会的过程中收集您的个人数据。

联系信息，例如姓名、电话号码（可能包括手机号码）、电子邮件地址和邮政地址，以及我们之间的任何通信的详情。 回复您的来函和询问。 提供会员更新、支持、信息和提醒。 联系您以核实信息。 获取您对会员资格的反馈 为您提供会员福利。 识别我们会员数据库中的重复记录。 您发送参与研究的邀请和提醒，以维持您的免费会员资格。 用户凭证，包括姓名、电子邮件地址和密码。 设置和维护您的会员账户。 使您能够出于自身目的访问我们平台上的会员专属内容。 使您能够登录您的账户并更新信息、删除信息或结束会员资格。 识别我们会员数据库中的重复记录。 雇主和就业信息，例如职位、公司从属关系、职能、资历、部门以及您的办公室位置。 为研究目的维护准确的公司数据。 根据资格或相关性为会员定制研究邀请。 识别我们会员数据库中的重复记录。 您提供给我们的任何个人人口统计信息，例如您的教育背景、专业认证、资格、出生年份和性别等详细信息。 为研究目的维护准确的人口统计数据 识别我们会员数据库中的重复记录。 您通过评论、评分、访谈、发在我们网站上的帖子以及调查回复与我们分享的观点、意见和反馈。 更好地了解会员满意度并优化会员体验。 收集准确的第一手数据，进行汇总和匿名化分析，以确定更大的趋势。 在互联网或社交媒体上公开的有关您或您雇主的非敏感性人口统计数据或公司统计数据。 第三方可能会提供非保密的公司数据或联系信息。 为研究目的维护准确的人口统计和公司统计数据。 识别我们会员数据库中的重复记录。 显示社交媒体平台的使用情况以及通往您公开的社交媒体资料的链接。 为研究目的维护准确的人口统计和公司统计数据。 识别我们会员数据库中的重复记录。 在所有其他直接联系方式都不成功的情况下，确定为会员提供外展服务的替代方法。

就以上451 Alliance 附加隐私条款而言，我们向您收集的个人信息的数据控制者为：451 Alliance，收件方：Privacy，地址：55 Water Street, New York, NY 10041。这意味着我们决定如何以及为何使用我们从您那里收集到的信息或关于您的信息。如果您有任何疑问，请参阅本政策的“如何联系我们”部分，或通过Privacy@spglobal.com联系我们的数据保护官或451 Alliance，c/o S&P Global, Inc., 55 Water Street, New York, NY 10041。

S&P Global将其业务部门的某些活动彼此分开，以保持每项活动的独立性和客观性。因此，在您申请451 Alliance会员或以其他方式使用www.451Alliance.com时被收集的参与信息和个人信息绝不会与S&PGlobal Ratings部门共享。S&P Global已制定政策和程序，以维护所接收的与本计划相关的非公开信息的保密性。S&P Global不会为第三方的直接营销目的而与其共享451 Alliance会员个人信息。

实体洞察和KYC审核隐私附录

本附录旨在向实益拥有者、关键控制人、董事和相关方（统称为“关联个人”）提供信息，说明S&P Global在向客户提供实体洞察服务（“实体洞察”）和KYC服务（“KYC”）时，分别如何处理来自下述公开可用来源的个人信息。

就本附录而言：

“实益拥有者”指S&P Global在针对某一实体进行实体洞察或KYC时，在该实体所有权结构中识别出的个人。

“关键控制人”、“董事”或“关联方”是指S&P Global在进行实体洞察或KYC服务时识别出的个人，该个人经任命或选举后通过参与实体治理、战略方向或高层管理者活动对该实体行使直接控制权。

“公开可用来源”是指以下个人信息：(1) 公众在互联网上本就可以获取的信息；或 (2) 政府机构、部门、处室或其他运营单位的记录、数据库和/或系统以电子、纸质或任何其他格式合法提供的信息。

我们是谁？

S&P Global是您个人信息的数据控制者。“数据控制者”是数据处理方面的主要决策者——这意味着我们在处理个人信息时对目的和方式进行全面控制。

我们为何处理个人信息

S&P Global收集、处理和共享个人信息，作为向我们的客户提供实体洞察和KYC服务的一部分。我们的客户使用这些信息来验证可能成为其客户、供应商或交易对手的个人和实体的身份，并履行其反洗钱（“AML”）和反恐融资（“CTF”）的尽职调查义务，以及用于其他内部业务目的，包括银行业务、引入新客户和其他监管目的。

我们处理哪些个人信息

S&P Global在向客户提供实体洞察和KYC服务时会收集个人信息，包括：

身份信息（例如姓名【名和姓】、性别、出生日期、国籍）

工作地址或住宅地址

工作/职务

政府身份证明信息和个人身份证明号码（例如，护照详细信息、驾驶执照详情、社会保障号码）

有关制裁、监管执法或涉及犯罪数据的负面舆论的公开数据

关联个人信息 –

关联类型

关联程度

关联百分比

我们如何确保个人信息处理的合法性

S&P Global和我们服务的第三方在处理通过实体洞察和KYC服务获得的个人信息方面具有合法权益。S&P Global的客户有合法权益获取我们处理的高质量且易于管理的数据，以优化其AML和CTF合规要求，并保护公众免受金融犯罪、欺诈和严重不当行为的侵害。S&P Global有合法权益通过提供具有成本效益的实体洞察和KYC解决方案来降低洗钱的社会成本。我们的目标是通过提供有效的产品，帮助客户建立并维护用于打击犯罪分子洗钱和资助恐怖主义活动的系统和控制措施，从而降低客户面临的AML与CTF风险。

S&P Global已全面评估我们的合法利益，考虑了对您的（正面或负面）潜在影响以及您在数据隐私法下的权利，在对您的影响超过我们处理您个人信息的合法利益的情况下，我们不会使用您的个人信息进行活动。

当我们处理特殊或有害的犯罪信息时，我们将根据适用法律，出于重大公共利益的目的对其进行处理。

我们与谁共享个人信息？

除了本政策的“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分所描述的情况，S&P Global还会向使用实体洞察或KYC服务的非关联第三方客户披露个人信息。这些第三方客户在处理个人信息时也是数据控制者。S&P Global与这些第三方客户签订处理协议，以确保他们仅根据我们在本附录中做出的承诺处理个人信息。

我们从哪里获取个人信息？

我们从各种公开来源，包括网站、新闻来源、监管文件和政府官方观察名单、开放式政府数据库、交易所和公共登记处，获取并汇编一系列个人和非个人“业务”信息。

Kensho 附加隐私条款

下述Kensho附加隐私条款旨在向您提供更多有关您在使用Kensho服务时我们如何处理您的个人信息的具体信息。

用户提供的内容：如果您选择向我们提供或分享由您创作（或由第三方创作且您有权发布）的内容（“用户提供的内容”），我们可能会收集您发布的信息。我们可能会按照Kensho网站使用条款或Kensho服务条款中适用的规定使用您所发布的“用户提供的内容”。在法律允许的情况下，我们还可能保留用户提供的内容，以解决争议、提供客户支持和排除故障。如果您向我们发送电子邮件或信件等个人通信，或者其他用户或第三方向我们发送有关您在某项服务上的活动或发布的内容的通讯，我们可能会将此类信息收集到一个专属于您的文件中。

共享和聊天。某些服务功能可能会允许您与其他可能是或不是该服务会员的人士共享该服务上的信息。这些功能可能需要您提供目标收件人的电子邮件地址。我们将使用这些电子邮件地址将所请求的信息发送给您选择的收件人，并且我们可能会在此类电子邮件中将您标识为请求与收件人共享该信息的服务用户。我们的一些服务包括聊天或通信协议，使您能够与我们或其他用户进行实时交流。我们可能会使用您提供的信息（包括个人信息）对您的任何询问、问题或类似情况做出答复，并向您提供您所要求或咨询的服务的链接和信息。Platts LIVE隐私声明

+ 本Platts LIVE隐私声明是关于什么的？

本隐私声明旨在向您提供更多有关您在使用Platts LIVE时我们如何处理您的个人信息的具体信息。

+ 在您使用Platts LIVE期间，S&P Global会收集哪些个人信息？为什么？

我们在Platts LIVE平台上从您那里收集的或关于您的个人数据可分为如下类型：

我們在Platts LIVE平臺上從您那裡收集的或關於您的個人資料可分為如下類型：

个人信息类型 我们为什么收集这些信息 处理的法律依据 个人信息，包括姓名、电子邮件地址、公司名称、职位、城市、公司电话、邮政编码、居住国家/地区以及您感兴趣的市场和商品。 注册Platts LIVE账户，并维护您的Platts LIVE账户。 向您提供Platts LIVE服务，包括您报名参与的活动。 向您提供Platts LIVE服务的更新信息（例如，当我们更新我们的使用条款或本隐私声明时）。 为我们的合法权益之目的，注册用户、管理用户帐户、确保遵守我们的使用条款以及向您提供Platts LIVE平台的服务。在某些司法管辖区，例如中华人民共和国（“中国”），我们只有在获得您的同意或为履行与您之间的合同所必需的情况下，才会处理个人信息。 名字和姓氏，公司， 居住国/地区 在您成功注册并访问Platts LIVE之前，进行相应合规/制裁检查。 遵守我们的法律义务。 为我们的合法利益之目的，确保我们仅向不受制裁的个人提供Platts LIVE服务。 在某些司法管辖区，例如中国，我们只有在获得您的同意或为履行使用条款和/或与您签订的其他合同所必需的情况下，才会处理个人信息。 个人资料信息，例如您在Platts LIVE平台内的偏好和兴趣，包括您感兴趣的市场和商品、您的个人资料可见性偏好和首选时区，以及您的社交网络。 使我们能够根据您可能感兴趣的信息定制有关您的My LIVE部分的信息。 允许具有相似兴趣和偏好的其他用户找到您。 为我们的合法权益之目的，推广我们的服务，以及为我们和您的合法权益之目的，向您仅提供您表示感兴趣的材料或促进您与具有相似兴趣的其他用户建立联系。 在某些司法管辖区，例如中国，我们只有在获得您的同意或为履行使用条款和/或与您签订的其他合同所必需的情况下，才会处理个人信息。 您上传到My LIVE账户“关于我”的任何其他个人信息。 为了使您能够自定义您的My LIVE账户。 为您的合法权益之目的，使您能够自定义您的Platts LIVE账户及与其他用户分享有关您自己的内容。 在某些司法管辖区，例如中国，我们只有在获得您的同意或为履行使用条款和/或与您签订的其他合同所必需的情况下，才会处理个人信息。 姓名、电子邮件地址、您的直接营销偏好。 按您的要求提供S&P Global Commodity Insights宣传材料。 在适用法律要求的情况下，征得您的同意。 您在使用、如何使用或希望如何使用Platts LIVE方面，遇到的问题、疑问和困难。 对您关于Platts LIVE的沟通和询问给予回复，补救或解决任何问题。 为我们的合法权益之目的，向您提供Platts LIVE平台并使我们能够有效地向您提供平台的服务。 在某些司法管辖区，例如中国，我们只有在获得您的同意或为履行使用条款和/或与您签订的其他合同所必需的情况下，才会处理个人信息。 登录详细信息，包括姓名和电子邮件地址 向您提供Platts LIVE的服务和功能，包括为您登记注册活动或向您提供访问权限来获取我们所提供的任何学习材料。 为我们的合法权益之目的，向您提供Platts LIVE平台并使我们能够有效地向您提供平台的服务，包括向您提供访问权限来获取我们所提供的任何学习材料。 在某些司法管辖区，例如中国，我们只有在获得您的同意或为履行使用条款和/或与您签订的其他合同所必需的情况下，才会处理个人信息。

在您使用Platts LIVE平台期间，我们还会自动收集您的一些数据，详见本隐私政策中的“S&P Global收集哪些个人信息？为什么？”部分。

+ S&P Global与谁分享您的Platts LIVE个人信息？

我们可能会在S&P部门之间以及与我们的网络研讨会和会议合作伙伴分享您在使用Platts LIVE平台时提供的个人信息，以发送与我们业务相关的营销和沟通信息，并使您能够访问或注册由其他S&P部门举办的活动。

所有其他Platts LIVE用户也可以访问您的Platts LIVE个人资料以及其中包含的个人信息。其他Platts LIVE用户也可以访问您在论坛讨论区或平台任何其他公开区域所披露的个人信息。向其他Platts LIVE用户发送私信时，您也可能直接向其他用户披露个人信息。

在《个人信息保护法》（“PIPL”）适用的情况下，我们在如下情形发生之前，将征得您的额外同意：(i) 与S&P部门（其作为独立的数据方时）以及我们的网络研讨会和会议合作伙伴分享您的个人信息，以及，(ii) 从中国境内输出您的个人信息（或向海外接收者提供或授予对您存储在中国境内的您的个人信息的访问权限），特别是当S&P部门以及我们的网络研讨会和会议合作伙伴位于中国境外时。我们将采取必要措施确保您的个人信息受到海外接收者的合法保护。根据包含您个人信息的相关数据出境的数量和性质，我们将通过适用法律认可的合法传输方式（包括标准合同、认证和/或安全评估）进行此类数据出境。

有关您的数据可能在什么情况下被披露给某些接收者的更多信息，请参阅本政策的“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分。

有关您的数据可能在什么情况下被披露给某些接收者的更多信息，请参阅本政策的“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分。

+ 您有哪些权利？

除本政策中“您的数据保护权利是什么？”所述的权利外，在《个人信息保护法》适用我们处理您的个人信息的情况下，您还可能有权（i）要求将您的个人信息转移给其他数据控制者，前提是满足国家互联网信息办公室（“网信办”）规定的条件；以及（ii）要求对本政策以及本政策项下关于处理您的个人信息的任何其他规则进行解释或详细说明。