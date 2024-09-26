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我们的隐私承诺
更新生效日期：3月 3， 2025
S&P Global Inc.及其附属公司和品牌，包括Market Intelligence、Ratings、Commodity Insights、Dow Jones Indices、Mobility和Sustainable1（统称或个别称为“S&P Global”或“我们”）重视您的隐私权。本全球企业隐私政策（“政策”）解释了我们是谁、我们如何收集、共享、传输和使用您的个人信息，以及您可以如何行使您的隐私权。本政策适用于我们通过网站、应用程序及其他产品和服务（包括活动）与您进行的互动，您以其他方式与我们联系的互动，以及我们以其他方式显示或链接到本政策的互动（“服务”），或者我们在从您或您的雇主处获得产品或服务的过程中与您进行的互动。
请注意，根据适用的本地数据保护法律，某些地方的隐私权和义务可能有所不同。我们已在本政策中包含针对某些司法管辖区的补充信息。
从我们的服务链接到的第三方、或连接到我们的服务的第三方、或我们从中收集个人信息的第三方，可能有其自身的隐私政策和惯例。本政策不适用于其他公司或个人提供的网站或应用程序，包括可能在我们网站搜索内容中显示的第三方产品和服务。请查看第三方的政策以详细了解其做法。
如果从网站或特定产品收集时提供的通知与本政策冲突，则该特定通知或补充隐私声明的条款将适用。
如果您与我们签订了单独的协议，该协议要求或考虑以不同于本政策所述的方式收集、共享、传输、使用或以其他方式处理有关您的信息，则该协议的条款将适用。
如需详细了解S&P Global对隐私的承诺，请访问https://www.spglobal.com/zh/privacy/our-privacy-commitment.html中的隐私使命声明和资源。
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我们的隐私承诺
S&P Global是向全球资本和大宗商品市场、企业和政府机构提供透明和独立的评级、基准、分析和数据的领先提供商。有关 S&P Global 现有集团公司和其他相关公司的更多信息，请在此参阅我们的最新公告。
我們向您收集的或我們收集到的關於您的資料——按適用資料保護法律，其中一些為個人資料——可分為如下大類：
作为我们服务的一部分，您可能会向我们提供某些信息，例如您的联系方式、用户凭证和就业信息。
例如，当您填写在线表格注册以使用我们的服务时，如参加活动、请求免费试用或免费简讯，或通过我们的网站接收研究、白皮书、产品信息或报告。在您与我们开展业务或向我们索取信息时，您也可能会向我们提供您的名片信息或其他联系信息。我们要求您提供的信息以及我们收集此类信息的理由包括：
個人資料類型
我們為什麼收集此類資料
账单信息（包括您的付款卡信息）
为了维护您在我们公司的账户，并向您提供所需的产品和服务。
处理订单并提供交易文件。
联系信息，例如姓名、电话号码（可能包括手机号码）、电子邮件地址和邮政地址，以及我们之间的任何通信的详情。
回复您的来函和询问，例如当您希望进一步了解我们的会议和网络研讨会时。
提供产品服务更新、信息和提醒。
联系您以核实信息。
收集所需信息，以便为您或您的雇主所要求的服务提供维护、支持和培训。
就我们的服务（包括您参加过的活动）征求您的反馈意见，如在我们或我们的代理向您发送客户满意度调查时。
从您或您代表的企业实体接收服务。
用户凭证包括姓名、电子邮件地址、签名或您在创建用户档案时提供的任何个人登录信息，例如您的教育信息和您的性别。
部分产品平台还允许用户自己上传数据，包括年龄、种族、肤色、祖籍、民族、国籍、宗教或信仰、婚姻状况、性别（包括性别、性别认同、怀孕或分娩及相关医疗状况）、性取向、退伍或军人身份等，以用于这些平台的更新、信息和提醒目的。
设置和维护您的用户账户。
监控并确保遵守我们的合约条款。
使客户能够为其自身目的而使用我们的产品平台。
雇主和就业信息，例如职位、公司从属关系、职能、资历、部门以及您的办公室位置。
管理您的个人用户帐户，如果该帐户属于某个S&P Global企业客户帐户（如您雇主的企业帐户）一部分时。
您的偏好和兴趣，如您希望接收或选择取消接收的电子邮件和简讯，或您感兴趣的市场、行业和会议。
在您不反对（并且在法律要求的情况下您已选择接受）的情况下，我们可能会录制（视频、语音或音频）和/或收集您的图像，例如在面对面或虚拟活动中。在某些情况下，我们也可能使用技术来创建自动转录。
使我们能够向您发送您可能感兴趣的、关于我们各部门服务的定制化信息，使您能够自愿参与邮件发送和其他活动，并让我们能够推广我们的活动和服务。
向未能参加直播活动的个人提供活动内容，通过直播录制宣传我们的活动，或以其他方式提供活动内容。
提供产品演示和培训。
生成会议摘要或记录以及行动事项。
收集您的反馈以改进产品。
社会保障号码/官方身份证号、州身份证号、信用卡号码和个人财务数据（例如具体工资、抵押贷款详情、净值或个人投资组合信息）。我们将此类个人信息称为“客户财务数据”。
在某些情况下，我们的公司客户（如结构性融资发行人）或您本人可能会向我们提供“客户财务数据”，用于向我们提供统计分析所需信息或便于向您提供我们的服务。“客户财务数据”不会用于除此之外的目的，也不会被出租或以其他方式提供给第三方公开分发。
以便金融机构和其他受监管公司作为我们“了解您的客户”产品的一部分开展尽职调查活动。
您在使用我们的服务时遇到的问题、疑问和困难，您的用户偏好，您如何使用或希望如何使用我们的服务，以及您寻求在我们的服务中分析或处理、并向我们的支持、维护和培训人员沟通的信息。我们也可能录下与您之间的电话服务通话，前提在通话开始时予以通知。在某些情况下，我们也可能使用技术来创建自动转录。
维护您的客户帐户、向该帐户提供技术支持、纠正该帐户的问题、培训您使用我们的服务并保持所有该等通讯和操作的可审计纪录，以便我们的全球支持、维护和培训人员参阅。
我们可能会从您的设备自动收集信息，包括有关您如何使用我们的服务的信息。在法律要求的情况下，在您的设备上放置任何对我们网站的运作并非严格必要的Cookie之前，我们将征得您的同意。
我们可能自动收集的信息包括您的登录事件（您登录和使用特定服务的时间、方式和时长）、IP或MAC地址、设备品牌、型号和操作系统、移动网络信息、互联网服务提供商、设备唯一标识符、广告ID、浏览器类型和语言、地理位置（如国家或城市位置或时区）和其他技术信息。我们可能会收集“点击流”数据，即有关您的设备如何与我们的服务进行交互的信息，例如访问的页面、屏幕、功能、应用程序和产品，以及点击的链接。
这些信息帮我们了解我们服务的用户，例如我们网站的访问者、他/她们曾访问的页面，以及他/她们感兴趣的内容和功能。我们自动收集的信息用于：
其中一些信息是通过Cookie、Web日志、Web信标和类似跟踪技术收集的。如需了解更多，请参阅“S&P Global如何运用Cookie和类似跟踪技术”。
我们可能会从其他来源（如果您使用某个订阅涵盖的S&P Global服务，该等来源包括您的雇主或业务合作伙伴）获得有关您的个人信息。如果您注册为用户，我们将尽力确认这些第三方已取得您的同意，或者法律是否允许或要求其向我们披露您的个人信息。
我们从您的雇主处收集的信息（如果您通过雇主的企业订阅使用我们的服务）包括您的联系信息和雇佣相关信息。
我们从其他第三方收集个人信息，例如营销供应商、调查服务、社交媒体、我们或其他方组织的会议和其他活动，以及适用法律允许的其他来源。我们使用这些信息来向您推销我们的服务、维护和更正我们的记录、添加数据字段、以及加强我们的服务对您的营销和交付。
收集个人信息是我们某些产品内容收集流程的一个组成部分。我们从各种来源获得这些信息，包括第三方内容提供商、公共文件和网站，与您的雇主或任命者的直接沟通以及网站，用于在我们的一些产品中展示。
汽车业务根据18 U.S.C A. §2721和类似的州法律对此类信息使用的管辖，收集和汇编机动车登记和所有权信息，以向授权实体提供产品和服务。来自机动车记录的消费者信息的使用符合适用法律和法规，因此该等信息不会被S&P Global或提供给其他实体用于直接营销目的。要获取或更正您的机动车登记和/或所有权信息，您必须联系您所在州的机动车部门或其他处理机动车登记和所有权的州机构。美国机动车管理协会（AAMVA）维护链接到各州机动车管理机构网站的链接，后者按AAMVA地区组织。
我们也可能将您的个人信息用于其他目的（我们在收集您的个人信息时向您说明的目的），或在适用的数据保护法律允许的情况下，与我们已向您披露的目的兼容的目的（例如出于公共利益的存档目的、科学或历史研究目的，或统计目的）。
S&P Global的政策、程序和标准要求其产品中的信息定期更新以确保准确性，并在此类数据过时或不准确时从其系统中予以删除。S&P Global已经建立了收集、使用和留存个人信息的信息治理标准。
就我们以去身份化或匿名化的形式维护和使用个人信息而言，我们不会试图恢复信息的身份，除非是为了确定我们的去身份化/匿名化过程是否满足我们的法律义务。
当您下载、访问或以其他方式使用我们的移动应用程序时，我们收集的信息取决于您的设备、应用内和操作系统权限。我们的应用程序可能需要访问您移动设备上的应用程序和/或数据才能运行。在您同意的情况下，我们的一些应用程序会收集您的移动设备的精确地理位置，一些应用程序也会收集关于您或其他人的个人信息，这些信息来自或与以下方面相关：
我们还可能自动收集应用程序日志和使用情况统计数据。例如，我们可能会记录您打开某个应用程序的时间，以便监测哪个应用程序被使用、使用的时间和方式；如果应用程序停止工作，我们会记录“崩溃数据”（例如您是否有移动网络连接），以帮助我们识别和解决问题。
要进一步了解我们的移动应用程序收集的具体信息，请查看您的设备设置或您下载该应用程序的平台。要停止通过我们的某个应用程序收集所有信息，请卸载该应用程序。
以上“S&P Global收集哪些个人信息？为什么？”列出的个人信息类别可披露给以下类别的接收者：
我们的集团公司和合资公司（如适用），服务提供商，包括但不限于提供咨询、法律、银行、审计、会计或保险服务的专业顾问或咨询人员，如律师、银行家、审计师、会计师和保险公司，向我们提供资金的金融机构，外部审计机构，产品内容提供商，网站管理员，调查员，技术支持提供商，支付处理服务提供商，协助履行订单的服务提供商，业务合作伙伴，以及安排您访问我们产品或服务的任何组织（如果不是您自身）。
我们与上述授权方共享个人信息，用于符合本政策所述的目的，或用于在收集您的个人信息时告知您的目的。例如，我们可能会与安排您访问我们产品或服务的组织共享您的个人信息，以履行其合同义务，以及向其提供我们的产品和服务、支持和培训。为了经营我们的业务，满足您通过产品或服务提出的要求，交付、改进和定制我们的产品或服务，发送与我们业务相关的营销和通信，支付处理，以及适用法律允许的其他合法目的，或在您同意的情况下，我们可能会与我们的服务提供商和业务合作伙伴共享您的个人信息。在某些情况下，如果您的个人信息是基于营销目的被收集的，并且是在适用法律允许的情况下，我们可能会与广告技术领域的业务合作伙伴共享这些个人信息，以用于他们自己的商业营销目的。我们可能会将您在报名参加一项活动时提供的联系信息以及参加活动的人员名单分享给S&P Global的相关业务部门以及我们的网络研讨会和会议合作伙伴，以确保您的联系信息是最新，并管理、保护和寻求有关我们活动的反馈意见，以及推广我们的活动。
如需查看我们目前的集团公司和相关公司的列表，请在这里查阅我们的最新公告。点击这里查看我们的服务提供商、内容提供商和业务合作伙伴的类别列表。
除本政策所述的目的外，我们的服务提供商处理的个人信息可能受其使用条款和隐私政策的约束。在适用的情况下，这些条款和隐私政策将向您提供。请查看任何适用的服务提供商的使用条款和隐私政策，以更好地了解他们如何管理您的个人信息。
我们可能会向您的雇主提供个人信息，用于履行和执行我们与您雇主之间的合同、告知其潜在的团体培训需求、告知其服务使用情况，以及定价目的。
在我们认为有必要披露的情况下，我们可根据适用法律和法规向任何主管执法机构、监管机构、政府机构、法院或其他第三方提供个人信息，包括如下情况：(i)根据适用法律或法规，(ii)为防范欺诈或风险管理目的，(iii)为调查和预防内幕交易等犯罪与相关机构合作，(iv)行使、确立或捍卫我们的合法权利，(v)保护您或任何其他人的重要利益，或(vi)保护我们或他人的利益、权利、安全或财产。
S&P Global受各种联邦和州机构、当局以及国际上类似的监管机构的监管，并且在正常的业务过程中，无论是在美国还是在国外，都是政府和监管程序、调查和询问的对象。因此，我们可能会根据法院命令、政府要求或其他法律或监管程序披露您的信息，有时无需事先通知您。
我们提交给美国证券交易委员会（SEC）的公告对此有更详细的说明，请在这里查阅。
潜在买家
我们可能向潜在买家或目标（以及该第三方或我们的代理和顾问）提供个人信息，用于我们所有或任何部分业务的任何拟议购买、合并、转让、收购或清算或类似事件。如果我们的业务发生该等变化，买方或目标将以本政策所述的相同方式使用您的个人信息，或将按照适用法律的要求告知您其将如何使用您的个人信息。
您在留言板、聊天区或社交媒体页面或直接向这些平台的其他用户透露的个人信息，可能会在我们不知情或无法控制的情况下，被第三方收集和使用以联系您、向您发送未经请求的消息或用于其他目的。非我们运营的社交媒体论坛和聊天室可能有额外的规则和条件。对于您在这些不受我们控制的论坛上提交的个人信息或任何其他信息，我们概不负责。
我们的服务可能为您提供通过社交网站（如Facebook、X【前身为Twitter】）使用集成工具（如Facebook的“点赞”按钮或X的“发布”按钮）共享个人信息的能力。取决于您在此类社交网站上的设置，使用此类集成工具可以让您与其他个人或公众共享关于自己的个人信息。有关此类社交网站或网站集成工具收集和使用数据的目的和范围的更多信息，请查阅提供这些社交网站的实体的隐私政策。
我们鼓励您在公开披露您的个人信息时持谨慎态度。
我们可能会征求您的同意，以便与本政策其他部分未描述的其他非关联第三方共享您的信息。
我们收集和处理个人信息的法律依据取决于所涉及的个人信息、我们收集这些信息的背景及适用的法律法规。
一般而言，我们在以下情况下收集您的个人信息：我们已就此取得您的同意；在适用数据保护法律允许时，我们需要这些个人信息来履行与您之间的合同（例如，您订阅我们的其中一项产品）；或，在某些司法管辖区，如欧洲经济区（EEA），处理个人信息符合我们的合法利益，不会被您的数据保护权益或基本权利和自由所凌驾；或该等处理符合适用法律。在某些情况下，法律可能要求我们从您那里收集个人信息。
如果我们要求您提供个人信息以遵守法律要求或履行与您的合同，我们会告知您提供个人信息是否为强制性的，以及如果您不提供个人信息可能导致的后果。
如果适用法律有规定，我们各部门和附属公司向您发送有关我们服务的营销或促销电子邮件前，我们会征得您的同意。
通常，如果出于我们的合法利益（或第三方的合法利益）收集和使用您的个人信息，该等利益是为了向您提供我们的服务，维护我们的合法商业利益（例如，在回复您的咨询、改进我们的服务、处理支付、向您推荐产品功能或新版本、提供培训、通知您产品维护或进行营销活动时）。
通常，我们在某些服务（尤其是在我们的网站和部分移动应用程序）中使用 Cookie 和类似的跟踪技术（统称“Cookie”），以便收集和使用您的个人信息，更好地了解和改善我们的服务的可用性、性能和效率，帮助我们为您定制内容或报价，以及提供我们基于兴趣的定向广告。这些技术也可能允许某些第三方随时间推移和跨不同网站收集有关您的信息，例如与您点击广告或安装我们的服务相关的信息。在适用法律允许的情况下，当您访问我们的网站时，我们将自动部署第一方Cookie或分析Cookie。在法律要求的情况下，在您的设备上放置任何对我们网站的运作并非严格必要的Cookie之前，我们将征得您的同意。如需了解更多信息，包括如何允许Cookie，或取消和撤回对Cookie的同意，请查看我们的Cookie 通知。
我们可能使用Google Analytics以更好地了解访问者如何使用我们的服务。Google Analytics向我们提供有关我们服务的用户的信息。Google Analytics使用谷歌（Google）或其附属公司DoubleClick在您访问其他网站和应用程序时识别的Cookie。有关Google如何收集、使用和共享您的信息（包括通过我们的服务收集的信息）的更多信息，请访问Google隐私政策-合作伙伴网站或查看Google自身的隐私政策。
Google Analytics使用Cookie来帮助我们分析用户如何使用我们的服务。这些Cookie产生的有关您使用我们服务的个人信息（包括您的IP地址）将被传送给谷歌，并由谷歌存储在美国的服务器上。谷歌将代表我们，使用这些信息来评估您对我们服务的使用情况，并为我们编制有关您活动的报告。
如果您想停用Google Analytics，您可下载并安装由谷歌为您的网络浏览器开发的停用浏览器插件功能。有关Google Analytics目前提供的停用功能的更多信息，请参阅Google Analytics停用功能页面。
有关我们广告服务隐私实践的更多信息，请参阅本政策的数字和广告相关服务部分。
有些浏览器允许您发送“请勿跟踪”信号，让您告诉网站您不希望自己的在线活动被跟踪。由于业界对于如何响应此类信号没有一致的理解，因此我们不会响应浏览器发起的“请勿跟踪”信号。不过，在适用法律要求的情况下，我们会将包括全球隐私控制（GPC）信号在内的任何此类偏好信号视为有效的请求。请注意，您的偏好信号将仅适用于您当前的浏览器和设备。如需了解有关GPC的更多信息，请点击此处访问其网站。如需了解更多信息，请参阅“您的数据保护权利是什么？”
我们使用适当的技术和组织措施来保护我们处理的个人信息，这些技术和措施旨在提供与处理您个人信息的风险相匹配的安全级别。按照适用法律的要求，我们将通过电子邮件、信函、电话、推送通知或其他方式通知您有关您的个人信息的任何安全事件。如果您认为您的数据成为一次安全事件的主体，而我们没有通知到您，或者您对您的数据的安全感到担心，请通过security@spglobal.com联系我们的安全团队。
您的个人信息可能会传输到您的居住地司法管辖区以外进行处理。这些其他司法管辖区的数据保护法律可能不同于您的居住地法律（在某些情况下，保护力度可能较小）。
S&P Global是一家总部位于美国纽约的跨国集团公司。我们的服务器可能位于我们收集数据所在的司法管辖区以外。我们可能会在在其他司法管辖区的服务器上存储和复制您的个人信息，以优化访问速度、健壮性并防止服务器故障。
当我们收集您的个人信息时，我们可能将其传输到我们开展业务的任何国家/地区，或从该等国家/地区传输出去。我们可能会与我们的集团公司、相关公司、安排您访问我们产品或服务的任何组织、服务提供商、产品内容提供商和业务合作伙伴共享个人信息，该等实体位于世界各地不同的司法管辖区并将个人信息传输至该等不同的司法管辖区。S&P Global或第三方代其处理或存储个人信息的主要司法管辖区是：美国、加拿大、英国、德国、爱尔兰共和国、意大利、法国、瑞士、荷兰、印度、马来西亚和新加坡。某些情况下，个人信息也可能会从我们收集数据的司法管辖区以外的地区被访问，例如菲律宾、巴基斯坦、墨西哥、中国、日本和澳大利亚，我们某些部门的后台支持人员位于该等国家/地区。
当我们或第三方代表我们传输您的个人信息时，我们根据本政策采取适当的保障措施来保护您的个人信息。这些保障措施包括实施适用于集团公司之间个人信息传输的标准合同条款，这些条款要求集团公司根据适用的数据保护法，保护从数据收集地所属司法管辖区传输的个人信息。
在适用法律要求的情况下，只有当个人的基本数据保护权利得到充分保护时，才会进行国际传输。在某些情况下，我们可能会选择依赖充分性决定来合法地传输个人信息。标准合同条款是允许跨越司法边界传输个人信息的几种机制之一，在适用的情况下，我们可依靠这些条款在我们与我们的附属方、供应商和业务合作伙伴之间进行数据传输。在传输个人信息时，也可能采取额外的保障措施。请联系我们获取有关我们的适当保障措施的文档。
我们的适用信息管治政策、程序和标准要求，只要我们有保留个人信息的持续、合法的业务需求（例如，向您提供您所请求的一项服务，或遵守适用的法律、税务或会计要求），我们就会一直保留您的个人信息。
一旦我们不再有处理您的个人信息的合法业务需求，我们的适用信息管治政策、程序和标准要求，我们删除或匿名化您的个人信息，或者，如果无法删除或匿名化，则我们会假名化和/或安全地存储您的个人信息，并将其与任何进一步处理隔离，直至有可能删除为止。
如果您对我们处理您的个人信息的时间期限有任何疑问或需要了解更多信息，请通过下文“如何联系我们？”列出的联系信息与我们联系。
我们的隐私承诺
根据适用于您的个人信息的法律，您可能有权就您的个人信息提出以下要求：
请注意，上述权利并非全部都是绝对的，且并非在所有情况下都适用。在某些情况下，我们可能会限制或拒绝您的请求，因为法律允许或要求我们这样做，原因是某项权利没有得到适用于特定个人的法律授权，或者我们无法充分验证您的身份。某些司法管辖区的个人可能享有其他权利。欲了解更多信息，请参阅作为本政策一部分的适用司法管辖区特定附录。我们不会歧视根据适用法律行使隐私权的个人。
您可以使用本个人信息申请表或致电1-855-529-1761联系我们，以行使您的任何权利。如果您不同意我们处理请求的方式，可以通过如下方式联系我们，发送主题为“Appeal（申诉）”的电子邮件到privacy@spglobal.com。
对于个人希望根据适用的数据保护法律行使其数据保护权利或表达任何担忧的所有请求，我们会在30日内做出回应。请注意，为了满足某些请求，我们必须先验证您的身份，然后才能做出回应，这可能要求您向我们提供照片或其他形式的身份证明。
在某些情况下，您可以指定一位授权代理人代表您提交行使某些隐私权的请求。如果您是代表个人提交请求的授权代理人，则您必须提供所要求的所有信息，以证明在适用法律允许的情况下您作为代理人代表他人行事的授权。
如果您对我们的回复不满意，您可能有权向您当地的监管机构提出投诉。欧洲经济区（EEA）、加拿大、瑞士和英国的数据保护机构联系方式见此。
请注意，在某些司法管辖区，我们可能有权就行使这些权利收取费用，如适用，我们将告知您相关费用。
本《产品特定附录》为某些产品和服务提供特定补充信息，并对政策进行补充。如本《产品特定附录》与本政策其余部分有任何不一致之处，以本《产品特定附录》为准。
451 Alliance附加隐私条款
如果您是451联盟会员或申请加入，我们会在接收您的入会申请、管理您的451 Alliance会员资格、向您提供调查和调查结果以及通过我们的合作伙伴提供折扣和其他机会的过程中收集您的个人数据。
回复您的来函和询问。
提供会员更新、支持、信息和提醒。
获取您对会员资格的反馈
为您提供会员福利。
识别我们会员数据库中的重复记录。
您发送参与研究的邀请和提醒，以维持您的免费会员资格。
用户凭证，包括姓名、电子邮件地址和密码。
设置和维护您的会员账户。
使您能够出于自身目的访问我们平台上的会员专属内容。
使您能够登录您的账户并更新信息、删除信息或结束会员资格。
为研究目的维护准确的公司数据。
根据资格或相关性为会员定制研究邀请。
您提供给我们的任何个人人口统计信息，例如您的教育背景、专业认证、资格、出生年份和性别等详细信息。
为研究目的维护准确的人口统计数据
您通过评论、评分、访谈、发在我们网站上的帖子以及调查回复与我们分享的观点、意见和反馈。
更好地了解会员满意度并优化会员体验。
收集准确的第一手数据，进行汇总和匿名化分析，以确定更大的趋势。
在互联网或社交媒体上公开的有关您或您雇主的非敏感性人口统计数据或公司统计数据。
第三方可能会提供非保密的公司数据或联系信息。
为研究目的维护准确的人口统计和公司统计数据。
显示社交媒体平台的使用情况以及通往您公开的社交媒体资料的链接。
在所有其他直接联系方式都不成功的情况下，确定为会员提供外展服务的替代方法。
就以上451 Alliance 附加隐私条款而言，我们向您收集的个人信息的数据控制者为：451 Alliance，收件方：Privacy，地址：55 Water Street, New York, NY 10041。这意味着我们决定如何以及为何使用我们从您那里收集到的信息或关于您的信息。如果您有任何疑问，请参阅本政策的“如何联系我们”部分，或通过Privacy@spglobal.com联系我们的数据保护官或451 Alliance，c/o S&P Global, Inc., 55 Water Street, New York, NY 10041。
S&P Global将其业务部门的某些活动彼此分开，以保持每项活动的独立性和客观性。因此，在您申请451 Alliance会员或以其他方式使用www.451Alliance.com时被收集的参与信息和个人信息绝不会与S&PGlobal Ratings部门共享。S&P Global已制定政策和程序，以维护所接收的与本计划相关的非公开信息的保密性。S&P Global不会为第三方的直接营销目的而与其共享451 Alliance会员个人信息。
实体洞察和KYC审核隐私附录
本附录旨在向实益拥有者、关键控制人、董事和相关方（统称为“关联个人”）提供信息，说明S&P Global在向客户提供实体洞察服务（“实体洞察”）和KYC服务（“KYC”）时，分别如何处理来自下述公开可用来源的个人信息。
就本附录而言：
“实益拥有者”指S&P Global在针对某一实体进行实体洞察或KYC时，在该实体所有权结构中识别出的个人。
“关键控制人”、“董事”或“关联方”是指S&P Global在进行实体洞察或KYC服务时识别出的个人，该个人经任命或选举后通过参与实体治理、战略方向或高层管理者活动对该实体行使直接控制权。
“公开可用来源”是指以下个人信息：(1) 公众在互联网上本就可以获取的信息；或 (2) 政府机构、部门、处室或其他运营单位的记录、数据库和/或系统以电子、纸质或任何其他格式合法提供的信息。
我们是谁？
S&P Global是您个人信息的数据控制者。“数据控制者”是数据处理方面的主要决策者——这意味着我们在处理个人信息时对目的和方式进行全面控制。
我们为何处理个人信息
S&P Global收集、处理和共享个人信息，作为向我们的客户提供实体洞察和KYC服务的一部分。我们的客户使用这些信息来验证可能成为其客户、供应商或交易对手的个人和实体的身份，并履行其反洗钱（“AML”）和反恐融资（“CTF”）的尽职调查义务，以及用于其他内部业务目的，包括银行业务、引入新客户和其他监管目的。
我们处理哪些个人信息
S&P Global在向客户提供实体洞察和KYC服务时会收集个人信息，包括：
关联个人信息 –
我们如何确保个人信息处理的合法性
S&P Global和我们服务的第三方在处理通过实体洞察和KYC服务获得的个人信息方面具有合法权益。S&P Global的客户有合法权益获取我们处理的高质量且易于管理的数据，以优化其AML和CTF合规要求，并保护公众免受金融犯罪、欺诈和严重不当行为的侵害。S&P Global有合法权益通过提供具有成本效益的实体洞察和KYC解决方案来降低洗钱的社会成本。我们的目标是通过提供有效的产品，帮助客户建立并维护用于打击犯罪分子洗钱和资助恐怖主义活动的系统和控制措施，从而降低客户面临的AML与CTF风险。
S&P Global已全面评估我们的合法利益，考虑了对您的（正面或负面）潜在影响以及您在数据隐私法下的权利，在对您的影响超过我们处理您个人信息的合法利益的情况下，我们不会使用您的个人信息进行活动。
当我们处理特殊或有害的犯罪信息时，我们将根据适用法律，出于重大公共利益的目的对其进行处理。
我们与谁共享个人信息？
除了本政策的“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分所描述的情况，S&P Global还会向使用实体洞察或KYC服务的非关联第三方客户披露个人信息。这些第三方客户在处理个人信息时也是数据控制者。S&P Global与这些第三方客户签订处理协议，以确保他们仅根据我们在本附录中做出的承诺处理个人信息。
我们从哪里获取个人信息？
我们从各种公开来源，包括网站、新闻来源、监管文件和政府官方观察名单、开放式政府数据库、交易所和公共登记处，获取并汇编一系列个人和非个人“业务”信息。
Kensho 附加隐私条款
下述Kensho附加隐私条款旨在向您提供更多有关您在使用Kensho服务时我们如何处理您的个人信息的具体信息。
用户提供的内容：如果您选择向我们提供或分享由您创作（或由第三方创作且您有权发布）的内容（“用户提供的内容”），我们可能会收集您发布的信息。我们可能会按照Kensho网站使用条款或Kensho服务条款中适用的规定使用您所发布的“用户提供的内容”。在法律允许的情况下，我们还可能保留用户提供的内容，以解决争议、提供客户支持和排除故障。如果您向我们发送电子邮件或信件等个人通信，或者其他用户或第三方向我们发送有关您在某项服务上的活动或发布的内容的通讯，我们可能会将此类信息收集到一个专属于您的文件中。
共享和聊天。某些服务功能可能会允许您与其他可能是或不是该服务会员的人士共享该服务上的信息。这些功能可能需要您提供目标收件人的电子邮件地址。我们将使用这些电子邮件地址将所请求的信息发送给您选择的收件人，并且我们可能会在此类电子邮件中将您标识为请求与收件人共享该信息的服务用户。我们的一些服务包括聊天或通信协议，使您能够与我们或其他用户进行实时交流。我们可能会使用您提供的信息（包括个人信息）对您的任何询问、问题或类似情况做出答复，并向您提供您所要求或咨询的服务的链接和信息。Platts LIVE隐私声明
+ 本Platts LIVE隐私声明是关于什么的？
本隐私声明旨在向您提供更多有关您在使用Platts LIVE时我们如何处理您的个人信息的具体信息。
+ 在您使用Platts LIVE期间，S&P Global会收集哪些个人信息？为什么？
我们在Platts LIVE平台上从您那里收集的或关于您的个人数据可分为如下类型：
我們在Platts LIVE平臺上從您那裡收集的或關於您的個人資料可分為如下類型：
个人信息类型
我们为什么收集这些信息
处理的法律依据
个人信息，包括姓名、电子邮件地址、公司名称、职位、城市、公司电话、邮政编码、居住国家/地区以及您感兴趣的市场和商品。
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向您提供Platts LIVE服务，包括您报名参与的活动。
向您提供Platts LIVE服务的更新信息（例如，当我们更新我们的使用条款或本隐私声明时）。
为我们的合法权益之目的，注册用户、管理用户帐户、确保遵守我们的使用条款以及向您提供Platts LIVE平台的服务。在某些司法管辖区，例如中华人民共和国（“中国”），我们只有在获得您的同意或为履行与您之间的合同所必需的情况下，才会处理个人信息。
名字和姓氏，公司，
居住国/地区
在您成功注册并访问Platts LIVE之前，进行相应合规/制裁检查。
遵守我们的法律义务。
为我们的合法利益之目的，确保我们仅向不受制裁的个人提供Platts LIVE服务。
在某些司法管辖区，例如中国，我们只有在获得您的同意或为履行使用条款和/或与您签订的其他合同所必需的情况下，才会处理个人信息。
个人资料信息，例如您在Platts LIVE平台内的偏好和兴趣，包括您感兴趣的市场和商品、您的个人资料可见性偏好和首选时区，以及您的社交网络。
使我们能够根据您可能感兴趣的信息定制有关您的My LIVE部分的信息。
允许具有相似兴趣和偏好的其他用户找到您。
为我们的合法权益之目的，推广我们的服务，以及为我们和您的合法权益之目的，向您仅提供您表示感兴趣的材料或促进您与具有相似兴趣的其他用户建立联系。
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在适用法律要求的情况下，征得您的同意。
您在使用、如何使用或希望如何使用Platts LIVE方面，遇到的问题、疑问和困难。
对您关于Platts LIVE的沟通和询问给予回复，补救或解决任何问题。
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向您提供Platts LIVE的服务和功能，包括为您登记注册活动或向您提供访问权限来获取我们所提供的任何学习材料。
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在您使用Platts LIVE平台期间，我们还会自动收集您的一些数据，详见本隐私政策中的“S&P Global收集哪些个人信息？为什么？”部分。
+ S&P Global与谁分享您的Platts LIVE个人信息？
我们可能会在S&P部门之间以及与我们的网络研讨会和会议合作伙伴分享您在使用Platts LIVE平台时提供的个人信息，以发送与我们业务相关的营销和沟通信息，并使您能够访问或注册由其他S&P部门举办的活动。
所有其他Platts LIVE用户也可以访问您的Platts LIVE个人资料以及其中包含的个人信息。其他Platts LIVE用户也可以访问您在论坛讨论区或平台任何其他公开区域所披露的个人信息。向其他Platts LIVE用户发送私信时，您也可能直接向其他用户披露个人信息。
在《个人信息保护法》（“PIPL”）适用的情况下，我们在如下情形发生之前，将征得您的额外同意：(i) 与S&P部门（其作为独立的数据方时）以及我们的网络研讨会和会议合作伙伴分享您的个人信息，以及，(ii) 从中国境内输出您的个人信息（或向海外接收者提供或授予对您存储在中国境内的您的个人信息的访问权限），特别是当S&P部门以及我们的网络研讨会和会议合作伙伴位于中国境外时。我们将采取必要措施确保您的个人信息受到海外接收者的合法保护。根据包含您个人信息的相关数据出境的数量和性质，我们将通过适用法律认可的合法传输方式（包括标准合同、认证和/或安全评估）进行此类数据出境。
有关您的数据可能在什么情况下被披露给某些接收者的更多信息，请参阅本政策的“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分。
+ 您有哪些权利？
除本政策中“您的数据保护权利是什么？”所述的权利外，在《个人信息保护法》适用我们处理您的个人信息的情况下，您还可能有权（i）要求将您的个人信息转移给其他数据控制者，前提是满足国家互联网信息办公室（“网信办”）规定的条件；以及（ii）要求对本政策以及本政策项下关于处理您的个人信息的任何其他规则进行解释或详细说明。
我们会不时审查和更新本政策。进行更新时，我们将知会您，例如，我们会在政策上注明版本的日期，在这里发布更新的版本，或向您发送通知。如果本政策发生重大变化，您向我们提交个人信息时生效的政策通常适用于这些信息，除非我们收到您对新政策的同意。
如果您对我们使用您的个人信息有任何问题或疑虑，或者由于残疾而需要以其他格式访问本政策，请联系我们的隐私合规团队，电子邮件：privacy@spglobal.com，电话：1-855 -529-1761，邮政地址：55 Water Street, New York, NY 10041。
您也可以使用此个人数据请求表单来联系我们或行使您的任何权利。
在我们的一些办公地点，我们也有本地联系方式以便您使用，详见如下司法管辖区补充信息：
对于菲律宾公民，您也可使用电子邮件地址DPOPhilippines@spglobal.com。
某些位于欧洲联盟（“欧盟”）以外的S&P Global实体已在欧盟内部任命了代表。如果您是欧盟居民，如有任何数据保护相关的咨询需求，除了以上联系方式外，您还可选择联系相关欧盟代表。请使用以下适用的联系方式。
S&P Global Ratings（标普全球评级）
Fourth Floor, Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2, Republic of Ireland
RatingsGDPR@spglobal.com
S&P Global Market Intelligence（标普全球市场财智）
Fourth Floor, Waterways House
Grand Canal Quay
MlPrivacyOfficer@spglobal.com
S&P Dow Jones Indices（标普道琼斯指数）
spdjiGDPR@spglobal.com
S&P Global Commodity Insights（标普全球大宗商品）
PlattsGDPR@spglobal.com
S&P Global Mobility（标普全球汽车）
某些位于英国以外的S&P Global附属公司在英国指定了代表。如果您是英国居民，如有任何数据保护相关的咨询需求，除了以上联系方式外，您还可选择联系相关英国代表。请使用以下各部门的联系方式。
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
London EC2Y 9LY
S&P Global Mobility（标普全球汽车）
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
截至2022年9月30日，S&P Global已暂停在俄罗斯联邦的运营。某些个人数据的处理可能与俄罗斯联邦的监管或法律义务有关，例如为了履行税务、就业，以及任何其他法律义务的目的。对俄罗斯公民个人信息的任何正在进行的处理均由Schneider Group代表Standard & Poor’s International Services LLC和S&P Global Ratings Europe Limited莫斯科分公司执行。如对上述处理有任何疑问，请参阅Schneider Group的隐私政策或联系info@schneider-group.com。
本《中国附录》仅在您位于中华人民共和国（“中国”）境内时适用，为本政策的补充。如本《中国附录》与本政策的其余部分之间存在任何不一致之处，以本《中国附录》为准。
本《日本附录》是本政策的补充，适用于S&P Global Ratings Japan Inc.、S&P Global SF Japan Inc.、Standard & Poor's International LLC Japan Branch、IHS Markit Japan GK（统称“S&P Global Japan”）（以上实体详情见下）和/或位于日本以外的S&P Global实体，在日本根据《日本个人信息保护法》（2003年第57号法案，经修订）（“《法案》”）对个人信息的处理。如果本《日本附录》与本政策其余部分关于S&P Global对受《日本个人信息保护法》管辖的个人信息的处理规定有任何不一致之处，请以本《日本附录》为准。
S&P Global将遵守适用的日本数据保护法律法规，不会将个人信息用于本政策未列明或以其他方式传达给数据主体的目的。本隐私政策和附录中规定了提交索赔或请求的流程。
处理您个人信息的业务运营商：
S&P Global Ratings Japan Inc.
S&P Global SF Japan Inc.
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005
代表董事：Takenari Yamamoto
Standard & Poor’s International LLC Japan Branch
驻日本代表：Eric Takigawa
IHS Markit Japan GK
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031
代表董事：Smarco Ho
S&P Global集团内部共同使用个人信息
S&P Global Japan与S&P Global内的其他实体共同使用个人信息，这些实体可能使用个人信息向我们的客户提供关于我们服务的信息以及相关的支持和培训、进行特定市场研究、联系客户或从事本政策中详细列出的其他活动。S&P Global Japan也可能拥有一些在日本收集个人相关商业信息的产品。该等信息包括：地址、姓名、公司名称、部门名称、职务、电话号码、传真号码、电子邮件地址、账单信息、人员变动历史和职业经历、与S&P Global Japan的工作面试记录、您感兴趣的领域等。
在此查看我们的集团公司列表。
负责管理前述共同使用的个人数据的实体名称和地址，以及各实体代表的姓名
S&P Global Ratings Japan Inc，S&P Global SF Japan Inc.
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005
关于处理个人信息的联系方式
有关您的个人信息的披露、更正、删除、利用或其他处理（包括我们如何保护您的个人信息），如有任何问题、顾虑或投诉，请联系我们的隐私合规团队，电子邮件：privacy@spglobal.com或Japanprivacy@spglobal.com；邮政地址：Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005；电话：+81-(0)3-4550-8000。
+ S&P Global Market Intelligence针对资本市场参与者的隐私声明
S&P Global Market Intelligence隐私声明针对资本市场参与者的业务联系信息被纳入我们为资本市场专业人士提供的综合资源一事，向资本市场参与者提供信息，包括我们如何收集、处理、使用和存储该等信息。该声明适用于位于日本的数据主体，日本語。
S&P Global Market Intelligence隐私声明针对资本市场参与者的业务联系信息被纳入我们为资本市场专业人士提供的综合资源一事，向资本市场参与者提供信息，包括我们如何收集、处理、使用和存储该等信息。该声明适用于位于韩国的数据主体。
本《美国附录》是本政策的补充，适用于S&P Global对加利福尼亚州、科罗拉多州、康涅狄格州、特拉华州、印第安纳州、爱荷华州、蒙大拿州、新罕布什尔州、新泽西州、俄勒冈州、田纳西州、得克萨斯州、犹他州和弗吉尼亚州居民的个人信息处理。如本《美国附录》与本政策其余部分有任何不一致之处，在适用的情况下，以本《美国附录》为准。
我们收集的某些信息可能不受适用的美国州级隐私法的约束，因为这些信息被视为公开信息（即由政府机构提供）或受联邦隐私法保护，如《格雷姆-里奇-比利雷法》（Gramm-Leach-Bliley Act）、《健康保险携带和责任法》（HIPAA）、《公平信用报告法》（Fair Credit Reporting Act），或《驾驶员隐私保护法》（Driver Privacy Protection Act）。
受制于某些限制并取决于您居住的州，您对您的个人信息享有某些权利，具体内容请参见本政策中的“您的数据保护权利是什么？”部分。
提交请求以行使您的权利（或作为授权代理代表消费者提交请求）：
根据请求的性质，我们可能会与您联系以获取更多信息，例如请求您提供驾照的副本，以验证您的身份。如果您是作为授权代理人代表消费者提交请求，您将需要提供一份由消费者签署的《授权代理人指定表格》。
如果您希望就通过上述任一机制提交的请求的决定或行动提出申诉，请发送电邮至privacy@spglobal.com联系我们。
在适用法律要求的情况下，我们也承认全球隐私控制 (GPC) 信号和用户启用的其他偏好信号，视这些信号为有效的拒绝请求。请注意，您的偏好信号将仅适用于您当前的浏览器和设备。如需了解有关GPC的更多信息，请点击此处访问其网站。
有关我们根据加利福尼亚州法律收到的请求的信息，包括请求的数量和我们响应请求的平均天数，请点击这里。
加州“阳光法案”
对于公司在前一年中为第三方直接营销目的而向第三方披露某些类别个人信息的情况，加州居民有权要求获取有关这些第三方的信息。
信息的收集和披露
以下概述我们的数据收集实践，包括我们收集的个人信息，我们是否出于商业目的而披露该信息，以及我们是否“销售”和/或“共享”个人信息以用于跨场景行为广告（也称为定向广告）（根据适用法律的定义）。除非列明限制，我们可以将所有信息用于政策中所述的任何目的。S&P Global在非常有限的情况下向第三方“出售”或“共享”个人信息。如需进一步了解哪些品牌共享或出售个人信息，请参阅下文。如本隐私政策其他部分所述，我们使用cookies和类似跟踪技术来发送定向广告。如需了解更多信息，请参阅我们的Cookie通知。请注意，除下文所述的接收者外，我们还可能向政府实体披露我们收集到的任何类别的个人信息，以遵循法律或防止非法活动，具体内容在本政策的“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分有进一步说明。
个人信息类别
接收者类别
为商业目的披露
为跨场景行为广告共享
销售
身份标识 - 这可能包括真实姓名、别名、邮政地址、唯一的个人身份标识、在线身份标识、电子邮件地址、帐户名称或其他类似的身份标识。
· 附属公司或子公司
· 商业伙伴
· 数据分析提供商
· 数据经纪商
· 互联网服务提供商
· 联合营销伙伴
· 操作系统和平台
· 其他服务提供商
· 支付处理商和金融机构
· 专业服务组织，可能包括审计公司和律师事务所
· 社交网络
· 广告网络旨在提供有关您可能感兴趣或可能对您有价值的服务的定制信息，并在适用法律要求的情况下，在您同意的前提下向您发送营销和促销电子邮件。
· 商业伙伴
· 数据分析提供商
· 数据经纪商
· 广告网络
政府颁发的身份证明 - 这可能包括社会安全号码、驾照号码、国家颁发的身份证号码和和护照号码。
· 其他服务提供商
不共享。
不售出。
财务信息 – 这可能包括银行账号，信用卡号码，借记卡号码和其他财务信息。
· 其他服务提供商
受保护分类的特征 – 这可能包括年龄、性别、种族、族裔、身体或精神障碍等。
· 广告网络
商业信息 - 这可能包括有关购买、获得或考虑的产品或服务的信息，或其他购买、消费历史或倾向。
· 数据分析提供商
· 数据经纪商
· 支付处理商和金融机构
· 广告网络旨在提供有关您可能感兴趣或可能对您有价值的服务的定制信息，并在适用法律要求的情况下，在您同意的前提下向您发送营销和促销电子邮件
互联网或其他电子网络活动信息 – 这可能包括浏览历史、搜索历史，以及关于个人与互联网网站、应用程序或广告互动的信息。
· 操作系统和平台
地理位置数据
音频、电子、视觉、热量、嗅觉或类似信息
· 其他服務提供者
专业或就业相关信息
非公共教育信息（定义见
《家庭教育权利与
隐私法》)
从上面列出的任何信息中得出的推论
· ·数据分析提供商
· 联合营销伙伴
· 其他服务提供商
《加州客户记录法》(Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) 中描述的其他个人信息类别 - 这可能包括签名、物理特征或描述、保险单编号。
敏感信息披露。根据适用法律，我们收集的一些信息被视为“敏感”信息。我们收集以下类别的敏感个人信息（根据适用法律的定义）：社会保障、驾照、州身份证或护照号码；精确的地理位置；种族或民族出身、宗教或哲学信仰，或工会会员身份；健康信息；性生活或性取向；账户登录信息、金融账户、借记卡或信用卡号码，以及任何所需的安全代码或登录代码、密码或允许登录账户的凭证；消费者的邮件、电子邮件和短信的内容，除非该企业是通信的目标收件人。收集这些信息是为了处理交易、设置您的用户帐户、遵守法律、管理我们的业务、监督并确保遵守我们的合同条款，或向您提供服务。请注意，我们不会将此类信息用于《加州隐私权法》第1798.121条未列明的任何目的。我们不会出于跨场景行为广告的目的“出售”或“共享”敏感个人信息。
以下是向第三方出售或共享个人信息的品牌列表：
标普全球汽车（S&P Global Mobility）
• Polk (https://ihsmarkit.com/products/polk-automotive-solutions.html)
S&P Global Market Intelligence（标普全球市场财智）：
• BD Advanced/Ipreo (https://ihsmarkit.com/products/brst-bd-advanced.html)
• Money Market Directories (https://products.mmdwebaccess.com/)
• Capital IQ Pro (https://www.capitaliq.spglobal.com/)
• Capital IQ (https://www.capitaliq.com/)
S&P Global未发现任何其出售或共享未满16岁消费者个人信息的情况。
本《巴西附录》是本政策的补充，适用于S&P Global按照《巴西通用数据保护法》（“LGPD”）对个人信息的处理。如本《巴西附录》与本政策其余部分有任何不一致之处，以本《巴西附录》为准。
根据LGPD，您有如下权利：
您或授权代理人可以通过个人数据请求表行使您的权利。LGPD 还规定，您可以直接向巴西数据保护监管机构提交有关您的数据的投诉。
数据保护官
c/o Commercial Legal Rua do Passeio 38/40
Rio de Janeiro
Brazil
国际传输
在《巴西标准合同条款》适用于个人数据的国际传输且S&P Global为“指定方”的情况下，应根据《巴西标准合同条款》第14条适用以下规定：
(a) 个人数据国际传输的形式、期限和具体目的：
客户可能会在与S&P Global的关系存续期间，出于接受S&P Global产品和服务的目的向S&P Global传输个人信息，S&P Global可根据本政策“S&P Global会将个人信息留存多长时间？”部分的规定保留该等信息。
S&P Global可出于本政策“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分所述之目的将个人信息披露给该部分所述之接收者。根据本政策的“S&P Global如何处理国际数据传输？”部分，该等披露可能引发个人数据的国际传输。
(b) 数据传输的目的地国家：S&P Global可将个人数据传输到S&P Global任一办公室所在地（详见https://www.spglobal.com/en/contact-us/office-locations）的司法管辖区，或向本政策“S&P Global如何处理国际数据传输？”部分所描述的S&P Global可以向其传输个人信息的司法管辖区传输个人信息。在向第三方传输个人信息的情况下，目的地司法管辖区将取决于第三方接收者的具体位置。
(c) 指定方的身份和联系方式： 请参阅本政策的“如何联系我们”部分。
(d) 各方的数据共享实践及其共享目的。请参阅本政策中“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分。
(e) 处理个人信息的代理人的职责。S&P Global将根据本政策中规定的义务处理个人信息。S&P Global通过合同要求个人信息的第三方接收者按照适用法律处理个人信息。
(f) 数据主体的权利及行使这些权利的方式，包括处理其请求的便捷渠道以及向ANPD针对控制者提出申诉的权利。请参阅本《巴西附录》的第一部分和本政策的“您的数据保护权利是什么？”部分。
(g) 关于传输的更多信息（包括接收者与传输目的）。请参阅本政策中“S&P Global什么时候会披露我的个人信息？”部分。
本《哥伦比亚附录》是本政策的补充，适用于S&P Global按照哥伦比亚法律对个人信息的处理。如本《哥伦比亚附录》与本政策其余部分有任何不一致之处，以本《哥伦比亚附录》为准。
数据主体权利
根据适用法律，您有权：
主要营业场所
S&P Global Colombia SAS (NIT #900.505.649-2) 的主要营业地点为Carrera 19A No 90 – 13 Bogotá, Colombia。
1. 责任主体
可能不时处理个人信息的S&P Global责任主体包括：
2. 法人的个人信息
除了收集本政策中列明的个人信息外，我们还处理与南非法人相关的信息，这些信息可能构成《南非个人信息保护法案》规定的个人信息。我们处理的有关南非法人的个人信息包括：
我们在谈判、准备和签订协议以及为用户实施或使用产品/服务期间，直接从相关法人或其代表处收集信息。我们也可能在客户的员工用户注册和使用产品/服务时收集以上信息，或通过互联网和网站搜索获取已公开的信息，或在客户的员工用户以其他方式向S&P Global提供其联系方式时获得该等信息。
3. 处理法人个人信息的目的及法律依据
处理上述个人信息的目的包括：
一般而言，我们处理如上个人信息的目的有：履行与客户的合同，或取得相关客户或法人的同意，或基于我们的合法利益或该等信息为如下目的而供给的第三方的利益：推销和出售我们的产品和服务，支持客户访问和使用我们的产品，向我们的产品的用户提供培训，回应客户或用户的咨询，改善产品和服务，向用户建议产品功能、新版本或维护。
法人的个人信息可与第三方共享并传输到南非以外的国家/地区。请参阅本政策在这方面的相关规定。
4. 授权或要求收集个人信息的法律
可能要求处理个人或法人的个人信息的立法包括：
5. 敏感个人信息
在适用情况下，与个人的宗教或哲学信仰、种族或族裔出身、工会成员资格、政治信仰、健康或性生活、生物特征信息或犯罪行为有关的信息，包括任何照片或视频记录，根据适用的南非法律和法规，可能被视为敏感/特殊的个人信息。我们会将个人的特殊个人信息用于本隐私政策所述的目的，或不时通知您的其他目的。
6. 联系我们
如果对本附录或政策有任何问题或担忧，可以发送电邮至privacy@spglobal.com或根据本政策中“如何联系我们”提供的信息联系信息官。我们将在合理的时间内回复您的请求，最长不超过30天。我们可能会要求您验证您的身份。