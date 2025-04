Ihre personenbezogenen Daten können an Orte außerhalb des Rechtsraums, in dem Sie leben, übermittelt und dort verarbeitet werden. Dort gelten möglicherweise andere (und in manchen Fällen auch weniger stringente) Datenschutzgesetze als in dem Rechtsraum, in dem Sie leben.

S&P Global ist ein multinationaler Konzern mit Hauptsitz in New York (Vereinigte Staaten von Amerika). Unsere Server befinden sich möglicherweise außerhalb des Rechtsraums, in dem wir die Daten erfasst haben. Wir speichern und kopieren Ihre personenbezogenen Daten auf Servern in anderen Rechtsräumen, um schnellen Zugriff, Zuverlässigkeit und Schutz vor Serverausfällen zu gewährleisten.

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten erfassen, können wir sie in alle oder aus allen der Länder übermitteln, in denen wir geschäftlich tätig sind. Unsere Konzerngesellschaften, verbundenen Unternehmen, jede Organisation, die Ihren Zugriff auf unsere Produkte oder Dienstleistungen organisiert, Dienstleister, Anbieter von Produktinhalten und Geschäftspartner, an die wir eventuell personenbezogene Daten weitergeben, befinden sich in verschiedenen Rechtsräumen rund um die Welt und übermitteln personenbezogene Daten dorthin. Die wichtigsten Rechtsräume, in denen personenbezogene Daten von oder im Auftrag von S&P Global verarbeitet oder gehostet werden, sind die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, das Vereinigte Königreich, Deutschland, die Republik Irland, Italien, Frankreich, die Schweiz, die Niederlande, Indien, Malaysia und Singapur. In einigen Fällen können Ihre personenbezogenen Daten auch von Orten außerhalb des Rechtsraums, in dem wir die Daten erfasst haben, abgerufen werden, beispielsweise von den Philippinen, aus Pakistan, Mexiko, China, Japan und Australien, wo sich unser Back-Office-Supportpersonal für bestimmte Geschäftseinheiten befindet.

Wenn Ihre personenbezogenen Daten von uns oder in unserem Auftrag übermittelt werden, setzen wir angemessene Schutzmaßnahmen ein, um Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie zu schützen. Dazu gehört die Anwendung einschlägiger Standardvertragsklauseln für die Übermittlung personenbezogener Daten zwischen unseren Konzerngesellschaften, die Letztere verpflichten, die personenbezogenen Daten, die sie in einen anderen Rechtsraum übermitteln als den, in dem diese Daten erhoben wurden, gemäß geltenden Datenschutzgesetzen abzusichern.

Soweit nach geltendem Recht erforderlich, werden Daten nur dann auf internationaler Ebene übermittelt, wenn ein angemessener Schutz der grundlegenden Datenschutzrechte natürlicher Personen gewährleistet ist. Unter bestimmten Umständen können wir uns auf eine angemessene Entscheidung zur rechtmäßigen Übermittlung personenbezogener Daten stützen. Standardvertragsklauseln sind einer der Mechanismen, die uns den Austausch personenbezogener Daten zwischen verschiedenen Rechtsräumen erlauben, und wir stützen uns gegebenenfalls bei der Datenübermittlung von und an mit uns verbundenen Unternehmen, Anbietern und Geschäftspartnern auf diese Standardvertragsklauseln, sofern diese anwendbar sind. Bei der Übermittlung personenbezogener Daten können außerdem zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Bitte kontaktieren Sie uns, um eine Liste unserer entsprechenden Schutzmaßnahmen anzufordern.