この商品特有の補足情報は、特定の商品およびサービスに関する特定の補足情報を提供し、本ポリシーを補完しています。この商品特有の補足情報と本ポリシーの他の部分との間に不一致がある場合、この商品特有の補足情報が優先されます。

451 Alliance追加プライバシー規定

お客様が451 Allianceのメンバーであるか、またはメンバーシップに申し込む場合、当社はお客様のメンバーシップ申請の受理、451 Allianceメンバーシップの事務管理、調査や調査結果のお客様への提供、および当社のパートナーを通じた割引やその他の機会の提供などを行う際に、お客様の個人データを収集します。

partners.

個人情報の種類 収集する理由 氏名、電話番号(携帯電話番号を含む場合があります)、電子メールアドレス、郵便物送付先住所等の連絡先情報および当社とお客様の間の通信に必要な情報。 お客様とのコミュニケーションやお客様の問い合わせに対応するため。 メンバーシップの更新、サポート、情報、およびアラートを提供するため。 情報確認の目的でお客様に連絡するため。 お客様のメンバーシップに関するご意見を得るため。 会員の特典をお届けするため。 会員のデータベースにおける重複記録を特定するため。 お客様の無料メンバーシップを維持することを目的とする調査に参加していただくための案内やリマインダーお届けするため。 ユーザーの認証情報(氏名、電子メールアドレス、およびパスワード等)。 会員アカウントを設定し、維持するため。 お客様自身の目的で当社のプラットフォーム上の会員限定コンテンツにアクセスできるようにするため。 お客様のアカウントにログインし、お客様の情報を更新、削除、またはメンバーシップを終了することができるようにするため。 会員のデータベースにおける重複記録を特定するため。 雇用主および雇用に関する情報(職名、会社の所属、職務、年功、部署、および勤務先の所在地など)。 調査目的のために正確な企業情報データを維持するため。 資格または関連性に基づいて、会員への調査の案内を調整するため。 会員のデータベースにおける重複記録を特定するため。 お客様が当社に提供する個人の人口統計情報(学歴、専門資格、認定資格、出生年、および性別等)。 調査目的のために正確な人口統計データを維持するため。 会員のデータベースにおける重複記録を特定するため。 当サイトを通じてのお客様のコメント、評価、インタビュー、投稿、およびアンケート回答を通じて、お客様が当社と共有することを選択する見解、意見、およびフィードバック。 会員の満足度をより適切に理解し、会員の体験を最適化するため。 より大きなトレンドを把握するための分析を行う上で、正確な一次データを収集し、集約および匿名化を行うため。 インターネットやソーシャルメディアで公開されているお客様やお客様の雇用主に関する機密情報以外の人口統計データまたは企業情報。 第三者によって機密情報以外の企業情報や連絡先情報が提供される場合があります。 調査目的のため正確な人口統計データと企業統計データを維持するため。

会員のデータベースにおける重複記録を特定するため。 ソーシャルメディア・プラットフォームの利用状況の指標や、公に入手可能なソーシャルメディア・プロファイルへのリンク。 調査目的のため正確な人口統計データと企業統計データを維持するため。 会員のデータベースにおける重複記録を特定するため。 他のすべての直接的な連絡方法が上手くいかない場合、会員に連絡するための代替手段を特定するため。

これらの451 Alliance追加プライバシー規定の目的において、当社がお客様から収集する個人情報のデータ管理者は以下の通りです:451 Alliance、宛先:プライバシー担当、55 Water Street, New York, NY 10041。これにより、当社がお客様から、またはお客様に関して収集する情報をどのように、また何故利用するかを決定します。ご質問がある場合、本ポリシーの「当社へのお問い合わせ方法」のセクションを参照いただくか、以下のデータ保護責任者にご連絡ください。Privacy@spglobal.com、または451 Alliance, c/o S&P Global, Inc., 55 Water Street, New York, NY 10041。

S&P Globalは、各事業部門のそれぞれの活動の独立性と客観性を維持するために、事業部門の特定の活動をお互いに分離しています。したがって、451 Allianceのメンバーシップに申し込む際に、またはwww.451Alliance.comを利用する際に収集されたお客様の参加情報および個人情報は、S&P Global Ratings部門と共有されることは一切ありません。S&P Global は、このプログラムに関連して受け取った非公開情報の機密性を維持するための方針および手続きを確立しています。S&P Global は、451 Alliance のメンバーシップの個人情報を直接的なマーケティング目的で第三者と共有することはありません。

エンティティ・インサイトおよび公共KYCプライバシー補足情報

この補足情報は、S&P Globalがエンティティ・インサイト・サービス(以下、「エンティティ・インサイト」という)およびKYCサービス(以下、「KYC」という)のそれぞれを当社の顧客に提供する際に、以下に記載されている公に入手可能な情報源からどのように個人情報を処理するかに関する情報を、実質的支配者、主要管理者、取締役、および関連当事者(以下、総称して「関連する個人」という)に提供することを目的としています。

この補足情報の目的において:

「実質的所有者」とは、S&P Global がエンティティ・インサイトまたはKYCサービスを実施している事業体の所有構造内で特定された個人(実質的な支配権を持つ個人)を指します。

「主要管理者」「取締役」、または「関連当事者」とは、エンティティ・インサイトまたはKYCサービスの遂行においてS&P Global が特定した個人であり、ガバナンス、戦略的方向性、またはシニア・エグゼクティブの活動に参加することで、事業体に対する直接的な管理を行使するために任命または選出された個人を指します。

「公に入手可能な情報源」とは、(1) もともと公に入手可能であり、通常はインターネットを通じて入手可能であり、または (2) 政府機関、政府の部署、課、またはその他の運営の記録、データベース、および/またはシステムから合法的に入手可能な個人情報を指し、電子媒体、紙媒体、またはその他の形式で提供されます。

当社について

S&P Globalは、お客様の個人情報のデータ管理者です。「データ管理者」とは、データ処理に関する主要な意思決定者を指します。これは、個人情報を処理する際に当社が目的と手段を全体に管理することを意味します。

当社が個人情報を処理する理由

S&P Global は、エンティティ・インサイトおよびKYCサービスを当社の顧客に提供する一環として、個人情報を収集、処理、共有します。当社の顧客は、顧客、ベンダー、または取引相手となる可能性のある個人や事業体の身元を確認し、マネーロンダリング防止(以下、「AML」という)およびテロ資金供与対策(以下、「CTF」という)のデュー・デリジェンス義務を果たすために、また社内業務目的(銀行業務、オンボーディング。およびその他の規制目的などを含む)のために、この個人情報を利用します。

当社が処理する個人情報

S&P Globalは、エンティティ・インサイトおよびKYCサービスをお客様に提供する際に、以下の個人情報を収集します:

識別情報(例えば、氏名(名と姓)、性別、生年月日、国籍等)

職場または居住地の住所

職務名/役職名

政府発行の身分証明情報および個人識別番号(例えば、パスポート情報、運転免許証情報、社会保障番号など)

制裁、規制による執行、または犯罪データを取り上げる否定的なメディアに関する公に入手可能なデータ

関連個人情報

関連のタイプ

関連のレベル

関連の割合

個人情報の処理が合法であることを確保する方法

S&P Globalと、当社がサービスを提供する第三者は、エンティティ・インサイトおよびKYCサービスを通じて提供される個人情報を処理する正当な利益を有しています。S&P Global の顧客は、AMLおよびCTFのコンプライアンス要件を最適化し、金融犯罪、詐欺、重大な不正行為から公衆を保護するために、我々が処理する高品質で管理しやすいタイプのデータにアクセスする正当な利益を有しています。S&P Global は、費用対効果の高いエンティティ・インサイトおよびKYCソリューションの提供を通じて、マネーロンダリングの社会的コストを削減する正当な利益を有しています。当社は、犯罪者によるマネーロンダリングやテロ資金供与の取り組みに対抗するためのシステムとコントロール体制を確立・維持する上で当社の顧客を支援する効果的な商品を提供することにより、顧客が直面するAMLおよびCTFのリスクを軽減することを目指しています。

S&P Global は、当社の正当な利益を徹底的に評価し、お客様への潜在的な影響(プラスまたはマイナスの影響)や、データプライバシー法に基づくお客様の権利を考慮しました。また、お客様の個人情報を処理する上で、お客様への影響が当社が有している正当な利益を上回るような活動のために、お客様の個人情報を使用することはありません。

当社が特別または不利な犯罪情報を処理する場合、適用法に従って、重要な公共の利益のためにそうした処理を行います。

当社が個人情報を共有する相手

「S&P Globalが顧客の個人情報を開示する場合」のセクションにおける 説明に加え、本ポリシーのセクションにおいて、 S&P Globalは、エンティティ・インサイトまたはKYCサービスを利用する無関係の第三者顧客に個人情報を開示します。これらの第三者顧客は個人情報を処理する際にもデータ管理者となります。S&P Globaは、これらの第三者顧客と処理契約を締結し、当社が本補足情報に規定した約束に従ってのみ、第三者顧客が個人情報を処理することを確保します

個人情報の入手先

当社は、ウェブサイト、ニュースソース、規制当局への提出書類、政府の公式な監視リスト、オープン政府データベース、取引所、および公的な登録簿など、様々な公的情報源から個人情報および非個人以外の「ビジネス」情報を収集します。

Kensho 追加プライバシー規定

これらのKensho追加プライバシー規定は、お客様がKenshoサービスを利用する際に、当社がお客様の個人情報をどのように処理するかに関して具体的な追加情報をお客様に提供することを目的としています。

ユーザー提供コンテンツ: お客様が作成したコンテンツ(または第三者が作成し、それを投稿する許可をお客様が有するコンテンツ)(以下、「ユーザー提供コンテンツ」という)を当社に提供する、または当社と共有することを選択した場合、当社はお客様が投稿した情報を収集する場合があります。当社は、該当する場合、Kenshoウェブサイト利用規約またはKenshoサービス規約に記載されている通り、お客様が投稿したユーザー提供コンテンツを使用する場合があります。法律で許可されているように、紛争を解決し、カスタマーサポートを提供し、問題を解決するために必要に応じて、ユーザー提供コンテンツを保持する場合もあります。お客様がメールや手紙といった通信手段で個人的な書面を当社に送信した場合、または他のユーザーや第三者がお客様の活動や、サービスに関する投稿についての書面を送信した場合、当社は当該情報をお客様専用のファイルに収集する場合があります。

共有とチャット。一部のサービス機能により、その者がサービス会員であるか否かにかかわらず、他の者とのサービス契約上でお客様は利用可能な情報を共有することが可能となる場合があります。これらの機能を利用するには、お客様の対象とする受取人のメールアドレスを提供する必要がある場合があります。当社はこれらのメールアドレスを使用し、求められた情報をお客様が選択した受取人にメールで送信します。また、当該メールにおいてお客様を、当該情報が受取人と共有されることを依頼したサービス・ユーザーとして特定する場合があります。当社のサービスの一部には、お客様がリアルタイムで当社や他のユーザーとコミュニケーションを取ることが可能となるチャット機能や通信プロトコルが含まれています。当社は、お客様が提供する情報(個人情報を含む)を使用し、問い合わせや質問、またはそれに類するものに対する回答を提供するとともに、お客様が要求または問い合わせるサービスに関するリンクや情報を提供する場合もあります。

プラッツライブ・プライバシー・ステートメント

+プラッツライブ・プライバシート・ステートメントについて

このプライバシー・ステートメントは、お客様がプラッツライブを利用する際に当社がお客様の個人情報をどのように処理するかについて、具体的な追加情報を提供することを目的としています。

+お客様がプラッツライブを利用する際にS&P Globalはどのような個人情報を収集するか?また、個人情報を収集する理由は?

プラッツライブ・プラットフォームとの関連において、当社がお客様から収集する、またはお客様について収集する個人データは、以下のカテゴリーに分類されます:

我們在Platts LIVE平臺上從您那裡收集的或關於您的個人資料可分為如下類型:

個人情報の種類 個人情報を収集する理由 合法的な 根拠 の 処理 個人情報(氏名、電子メールアドレス、会社名、役職、都市名、会社の電話番号、郵便番号、居住国、お客様が興味のある市場およびコモディティ等)。 プラッツライブ・アカウントに登録し、お客様のプラッツライブ・アカウントを維持するため。 お客様がイベントに登録する場合を含め、プラッツライブ・サービスを提供するため。 プラッツライブ・サービスのアップデートを提供するため(例えば、当社が利用規約やこのプライバシー・ステートメントをアップデートした場合)。 ユーザーを登録し、ユーザーアカウントを管理し、利用規約の遵守を確保し、プラッツライブ・プラットフォームをお客様に提供するという当社の正当な利益のため。中華人民共和国(以下、「PRC」という)などの特定の法域では、当社がお客様の同意を得た場合、当社がお客様との契約を履行するために当該処理が必要な場合にのみ、個人情報を処理します。 姓名、会社、 居住国 お客様がプラッツライブに登録し、アクセスする前に、お客様に関するコンプライアンス/制裁チェックを実施するため。 当社の法的義務を遵守するため。 制裁の対象になっていない個人に対してのみプラッツライブのプログラムを提供することを確保するという正当な利益のため。 PRCなどの特定の法域では、当社がお客様の同意を得た場合、または当社が利用規約を実行する、および/またはお客様とのその他の契約を履行するために当該処理が必要な場合にのみ、個人情報を処理します。 お客様が興味のある市場およびコモディティなど、プラッツライブ・プラットフォーム内におけるお客様の嗜好や関心事といったプロフィール情報、お客様のプロフィールの表示設定、お客様の希望する時間帯、およびお客様の人脈。 お客様のMy LIVEエリアに関する情報を、当社がお客様の興味のある情報にカスタマイズできるようにするため。 同様の関心事や嗜好を持つ他のユーザーがお客様を見つけることを可能にするため。 お客様が興味を示した資料のみをお客様に提供する、または同様の興味を持つ他のユーザーとのつながりを促す上で、当社のサービスを推進するという当社の正当な利益や、当社とお客様の両方の正当な利益を確保するため。 PRCなどの特定の法域では、当社がお客様の同意を得た場合、または当社が利用規約を実行する、および/またはお客様とのその他の契約を履行するために当該処理が必要な場合にのみ、個人情報を処理します。 お客様が、お客様のMy LIVEアカウントの「About Me」セクションにアップロードするその他の個人情報。 お客様が、お客様のMy LIVEアカウントをカスタマイズできるようにするため。 お客様のプラッツライブ・アカウントをカスタマイズし、お客様自身に関するコンテンツを他のユーザーと共有する上で、お客様の正当な利益を確保するため。 PRCなどの特定の法域では、当社がお客様の同意を得た場合、または当社が利用規約を実行する、および/またはお客様とのその他の契約を履行するために当該処理が必要な場合にのみ、個人情報を処理します。 氏名、電子メールアドレス、お客様のダイレクト・マーケティングの設定 お客様のご要望に応じて、S&P Global Commodity Insights の販促資料を提供するため。 適用法に基づいて必要な場合におけるお客様の同意。 お客様がプラッツを利用する際に、プラッツライブをどのように利用するか、またはどのように利用したいかに関する論点、疑問点、および問題点。 プラッツライブに関するお客様とのコミュニケーションやお問い合わせに対応 し、あらゆる問題を改善または解決するため。 お客様にプラッツライブ・プラットフォームを提供し、当社がプラットフォーム・サービスをお客様に効率的に提供できるようにする上で、当社の正当な利益を確保するため。 PRCなどの特定の法域では、当社がお客様の同意を得た場合、または当社が利用規約を実行する、および/またはお客様とのその他の契約を履行するために当該処理が必要な場合にのみ、個人情報を処理します。 氏名や電子メールアドレスなどのログイン情報の詳細。 お客様をイベントに登録する、または当社が用意する学習資料へのアクセスをお客様に提供するためなど、サービスや機能をお客様に提供するため。 お客様にプラッツライブ・プラットフォームを提供し、当社が用意する学習資料へのアクセスなど、当社が効率的にお客様にプラットフォーム・サービスを提供する上で、当社の正当な利益を確保するため。 PRCなどの特定の法域では、当社がお客様の同意を得た場合、または当社が利用規約を実行する、および/またはお客様とのその他の契約を履行するために当該処理が必要な場合にのみ、個人情報を処理します。

本プライバシーポリシーの「S&P Globalが収集する個人情報の種類および収集の理由」のセクションに詳述されているように、当社は、お客様がプラッツライブ・プラットフォームを利用する際に、お客様から自動的に一部のデータも収集します。

S&P Globalが個人情報を共有する相手

当社は、お客様がプラッツライブ・プラットフォームの利用に関連してお客様が提供した個人情報を、当社のS&P 部門間で、またウェビナーやカンファレンスのパートナーと共有する場合があります。当社はこれらの個人情報を用いて、当社の事業に関連するマーケティング情報や通知を送信し、お客様がその他のS&P部門により提供されるイベントにアクセスまたは登録することができるようにします。

お客様のプラッツライブ・プロフィールや、お客様がそこに記載する個人情報は、他のすべてのプラッツライブのユーザーもアクセスすることが可能となります。フォーラムでのディスカッションまたはプラットフォームのその他の公開エリアでお客様が開示する個人情報についても、プラッツライブの他のユーザーがアクセスすることが可能となります。お客様はプラッツライブ の他のユーザーにプライベートメッセージを送信する際に、個人情報を直接開示する場合もあります。

個人情報保護法(以下、「PIPL」という)が適用される場合、当社は、(i)お客様の個人情報をS&P Globalの各部署間(これらの部門は別個のデータ管理者である)や、ウェビナーおよびカンファレンスのパートナーと共有する前に、また(ii)特に、S&P Globalの各部署や、ウェビナーおよびカンファレンスのパートナーが中国人民共和国(PRC)以外にある場合、当社がお客様の個人情報をPRCから国外に持ち出す前に(あるいは、PRCに保存されているお客様の個人情報へのアクセスを海外の受信者に提供する、または許可する前に)、お客様から別途承諾を得るものとします。当社は、お客様の個人情報が法律で求められるレベルで海外の受信者により保護されるよう、必要な措置を講じます。お客様の個人情報を含む関連データに関する海外への持ち出しの量および性質に従って、当社は、標準契約、証明書、および/またはセキュリティ評価を含む適用法で認められた合法的な移転手段により、当該データの海外への持ち出しを実施します。

お客様の情報が特定の受信者にいつ開示されるかに関する詳細については、本ポリシーの「S&P Globalが顧客の個人情報を開示する場合」のセクションを参照ください。

お客様の権利

本ポリシーの「データ保護に関するお客様の権利」のセクションに記載されている権利に加え、PIPLがお客様の個人情報処理に適用される範囲において、お客様は以下の権利も有します。(i)中国のサイバースペース管理局(CAC)が定める条件が満たされている場合、お客様の個人情報を他のデータ管理者に転送するよう要求する権利、および(ii)本ポリシーおよび個人情報の処理に関するその他の規則について、説明や詳細を要求する権利。