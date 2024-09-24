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我們的隱私承諾
最後更新生效日期：2024 年 3 月
S&P Global Inc. 及其附屬公司（視情況統稱或單獨稱為「S&P Global」、「我們」、「我們的」）尊重您的隱私權。本全球企業隱私政策（下稱「政策」）解釋了我們是誰、我們如何收集、共用、傳輸和使用您的個人資訊，以及您可以如何行使您的隱私權。本政策適用於我們通過我們的網站、應用程式、其他產品與服務（包括會議活動），在您與我們連絡時，或在顯示或連結到本政策的位置（下稱「服務」），或在我們從您或您的雇主接收產品或服務的過程中與您進行的互動。
請注意，根據適用的本地資料保護法律，某些地方的隱私權和義務可能有所不同。我們在本政策中包含了針對某些司法管轄區的補充資訊。
連結到我們的服務，或我們從中收集個人資訊的協力廠商，可能有其自身的隱私政策和慣例。本政策不適用於可能作為我們網站的搜索內容而顯示的其他公司或個人提供的網站或應用程式，包括協力廠商產品和服務。請查看協力廠商的政策以詳細瞭解其做法。
如果從網站或特定產品收集時提供的通知與本政策衝突，則該特定通知或補充隱私權聲明的條款將適用。
如果您與我們簽訂單獨協定，其中要求或考慮以不同於本政策所述的方式收集、共用、傳輸、使用或以其他方式處理有關您的資訊，則該協定的條款將適用。
如需詳細瞭解 S&P Global 對隱私的承諾，請瀏覽 https://www.spglobal.com/zh/privacy/our-privacy-commitment 中的隱私使命聲明和資源。
S&P Global 是向全球資本和大宗商品市場提供透明和獨立的評級、基準、分析和資料的領先提供商。有關 S&P Global 現有集團公司和其他相關公司的更多資訊，請在此參閱我們的最新公告。
我們從您那裡收集或關於您的資訊——根據適用資料保護法律，其中一些為個人資訊——可分為如下大類：
1. 您向我們提供的資訊
作為我們的服務的一部分，您可能會向我們提供某些資訊，例如您的連絡方式、使用者憑據和就業資訊。
例如，當您填寫線上表格註冊以使用我們的服務時，如參加活動、請求免費試用或禮儀通訊，或通過我們的網站接收研究、白皮書、產品資訊或報告。在您與我們開展業務或向我們索取資訊時， 您也可能會向我們提供您的名片資訊或其他連絡資訊。我們要求您提供的資訊及其收集理由包括：
個人資訊類型
收集理由
帳單資訊（包括支付卡資訊）
維護您在我們公司的帳戶，並向您提供所需的產品和服務。
處理訂單並提供交易檔。
連絡資訊，例如姓名、電話號碼（可能包括手機號碼）、電子郵件和郵政位址，以及我們之間的任何通信的詳情。
回復您的來函和詢問，如在您希望進一步瞭解我們的會議和網路研討會時。
應要求提供產品服務更新、資訊和提醒。
連絡您以核實資訊。
收集所需資訊，以便為您或您的雇主所要求的服務提供維護、支援和培訓。
就我們的服務（包括您參加過的活動）徵求您的回饋意見，如在我們或我們的代理向您發送客戶滿意度調查時。
從您或您代表的企業實體接收服務。
使用者憑據包括姓名、電子郵寄地址、簽名或您在創建使用者檔案時提供的任何個人登錄資訊，例如您的教育資訊和您的性別。
部分產品平臺還允許使用者自己上傳資料，包括年齡、種族、膚色、祖籍、民族、國籍、宗教或信仰、婚姻狀況、性別（包括性別、性別認同、懷孕或分娩及相關醫療狀況）、性取向、退伍或軍人身份等，以用於這些平臺的更新、資訊和提醒目的。
設置和維護您的使用者帳戶。
監控並確保遵守我們的合約條款。
使客戶能夠為其自身目的而使用我們的產品平臺。
雇主和就業資訊，例如職位、公司從屬關係、職能、資歷、部門以及您的辦公室位置。
在您的個人使用者帳戶屬於某個 S&P Global 企業客戶帳戶（如您雇主的企業帳戶）一部分時，用於管理該帳戶。
您的偏好和興趣，如您希望接收或選擇取消接收的電子郵件和簡訊，或您感興趣的市場、行業和會議。
在您不反對（並且在法律要求的情況下您已選擇接受）的情況下，我們可能會錄製（語音或音訊）和/或收集您的圖像，例如在面對面或虛擬活動中。
向不能參加直播活動的個人提供活動內容，通過直播錄製宣傳我們的活動，或以其他方式提供活動內容。在某些情況下，我們也可能使用技術來創建自動轉錄。
以便我們向您發送您可能感興趣的、關於我們各部門服務的定制資訊，讓您能夠自願參與郵件發送和其他活動，並讓我們能夠推廣我們的活動和服務。
社會保障號碼/官方身份證號、州身份證號、信用卡號碼和個人財務資料（例如具體工資、抵押貸款詳情、淨資產或個人投資組合資訊）。我們將這種類型的個人資訊稱為「客戶財務資料」。
在某些情況下，我們的公司客戶（如結構性融資發行人）或您本人可能會向我們提供「客戶財務資料」，用於向我們提供統計分析所需資訊或便於向您提供我們的服務。「客戶財務資料」不會用於除此之外的目的，也不會被出租或以其他方式提供給協力廠商公開分發。
以便金融機構和其他受監管公司作為我們「瞭解您的客戶」產品的一部分開展盡職調查活動。
您在使用我們的服務時遇到的問題，您的用戶偏好，您如何使用或希望如何使用我們的服務及您尋求在我們的服務中分析或處理、並向我們的支援、維護和培訓人員溝通的資訊。我們也可能錄下與您之間的電話服務通話，前提在通話開始時予以通知。在某些情況下，我們也可能使用技術來創建自動轉錄。
維護您的客戶帳戶、向該帳戶提供支持、糾正該帳戶的問題、培訓您使用我們的服務並保持所有該等通訊和行動的可審計紀錄，以便我們的全球支持、維護和培訓人員參閱。
2. 我們自動收集的資訊
我們可能會從您的裝置自動收集資訊，包括有關您如何使用我們的服務的資訊。在適用法律要求的情況下，在您的裝置上放置任何對我們網站的運作並非嚴格必要的 Cookie 之前，我們將征得您的同意。
我們自動收集的資訊包括您的登錄事件（您登錄和使用特定服務的時間、方式和持續時間）、IP或 MAC 地址、裝置品牌、型號和作業系統、流動網路資訊、網際網路服務提供者、裝置唯一識別碼、廣告 ID、流覽器類型和語言、地理位置（如國家或城市級別位置或時區）和其他技術資訊。我們可能收集「點擊流」資料，即有關您的裝置如何與我們的服務進行交互的資訊，例如瀏覽的頁面、螢幕和功能、應用和產品及點擊的連結。
這些資訊幫我們瞭解我們的服務的使用者，例如我們的服務的訪客、他/她們之前及之後瀏覽的頁面以及他/她們感興趣的內容和功能。我們自動收集的資訊用於：
其中一些資訊是使用 Cookie、Web 日誌、Web 信標和類似跟蹤技術收集的——請參閱 「S&P Global 如何使用 Cookie 和類似跟蹤技術」。
3. 我們從其他來源獲得的資訊
我們可能會從其他來源（如果您使用某個訂閱涵蓋的 S&P Global 服務，該等來源包括您的雇主或業務合作夥伴）獲得有關您的個人資訊。如果您註冊為用戶，我們將盡力確認這些協力廠商已取得您同意，或者法律是否允許或要求其向我們披露您的個人資訊。
我們從您的雇主處收集的資訊（如果您通過您的雇主的企業訂閱使用我們的服務）包括您的連絡資訊和雇傭相關資訊。
我們從其他協力廠商收集個人資訊，例如行銷供應商、調查服務、社交媒體、我們或其他方組織的會議和其他活動，以及適用法律允許的其他來源。我們使用這些資訊來向您推銷我們的服務、維護和更正我們的記錄、添加資料欄位、以及加強我們的服務對您的行銷和交付。
收集個人資訊是我們某些產品內容收集流程的一個組成部分。我們從各種來源獲得這些資訊，包括協力廠商內容提供者、公共檔和網站，與您的雇主或任命者的直接溝通以及網站，用於在我們的一些產品中展示。詳情請參閱「 S&P Global 如何在產品中使用個人資訊？」。
汽車業務收集和彙編機動車登記和所有權資訊，以便根據 18 U.S.C A. §2721 和管理此類資訊使用的類似州法律向授權實體提供產品和服務。來自機動車登記的消費者資訊被按照適用法律和規定要求使用，因此該等資訊不會被 S&P Global 或提供給其他實體用於直接行銷目的。要獲取或更正您的機動車登記和/或所有權資訊，請連絡您所在州的機動車部門或其他處理機動車登記和所有權的州機構。美國機動車管理協會（AAMVA）維護到各州機動車管理機構網站的連結，後者按 AAMVA 地區組織。
我們也可能將您的個人資訊用於其他目的（我們在收集您的個人資訊時向您說明的目的），或在適用的資料保護法律允許的情況下，與我們已向您披露的目的相容的目的（如出於公共利益、科學或歷史研究、統計目的而存檔）。
S&P Global 的政策、程式和標準要求其產品中的資訊定期更新以確保準確性，並在此類資料過時或不準確時從其系統中予以刪除。S&P Global 已經建立了收集、使用和留存個人資訊的資訊治理標準。
就我們以去身份化或匿名化的形式維護和使用個人資訊而言，我們不會試圖恢復資訊的身份，除非是為了確定我們的去身份化/匿名化過程是否滿足我們的法律義務。
4. 通過我們的流動應用收集的其他個人資訊
當您下載、存取或以其他方式使用我們的流動應用時，我們收集的資訊取決於您的裝置、應用內和作業系統許可權。我們的應用可能需要存取您流動裝置上的應用和/或資料才能運行。在您同意的情況下，我們的一些應用會收集您的流動裝置的精確地理位置，一些應用也收集關於您或其他人的個人資訊，這些資訊來自或與以下方面相關：
您的日曆
您的連絡人和通話信息
您流動裝置上的帳戶和其他應用，照片(包括日期、時間、位置和內容) ，媒體檔、中繼資料和其他存儲的資訊
我們還可能自動收集應用日誌和使用統計資訊。例如，我們會記錄您打開某個應用的時間，以便監測哪個應用被使用、使用時間和使用方式；在應用停止工作時，我們會記錄「崩潰資料」（例如您是否有流動網路連接），以説明我們識別和解決問題。
要進一步瞭解我們的流動應用收集的具體資訊，請查看您的裝置設置或您下載該應用的平臺。要停止通過我們的任一應用收集所有資訊，請卸載該應用。
以上 「S&P Global 收集哪些個人資訊及為什麼？」部分列出的個人資訊類別可披露給以下類別的接收者。
我們的集團公司和合資公司（如適用），服務提供者，包括但不限於提供諮詢、法律、銀行、審計、會計或保險服務的律師、銀行家、審計師、會計師和保險公司等專業顧問或諮詢人員，以及向我們提供資金的金融機構，外部審計機構、產品內容提供者、業務合作夥伴以及安排您存取我們產品或服務的任何組織（如果不是您自身）。
我們與上述授權方共用個人資訊，用於本政策所述目的，或用於在收集您的個人資訊時告知您的目的。例如，我們可能會與安排您存取我們產品或服務的組織共用您的個人資訊，以履行其合同義務，並提供我們的產品和服務以及支援和培訓。為了經營我們的業務，滿足您通過產品或服務提出的要求，交付、改進和定制我們的產品或服務，發送與我們業務相關的行銷和通信，支付處理，以及適用法律允許的其他合法目的，或在您同意的情況下，我們可能會與我們的服務提供者和業務合作夥伴共用您的個人資訊。我們可能會將您在報名參加一項活動時提供的連絡資訊以及活動的參加人員名單分享給 S&P Global 的各業務部門及我們的網路研討會和會議合作夥伴，以確保您的連絡資訊為最新，並管理、保護和推廣我們的活動，或就該等活動尋求回饋。
如需查看我們目前的集團公司和相關公司的列表，請在這裡查閱我們的最新公告。請在這裡查看我們的服務提供者、內容提供者和業務合作夥伴的類別列表。有關加州列舉類別披露的資訊，請參閱下面的加州司法管轄區部分。
除本政策所述的目的外，我們的服務提供者處理的個人資訊可能受其使用條款和隱私政策的約束。在適用的情況下，這些條款和隱私政策將向您提供。請查看任何適用的服務提供者使用條款和隱私政策，以更好地瞭解他們如何管理您的個人資訊。
您的雇主
我們可能向您的雇主提供個人資訊，用於履行和執行我們與雇主之間的合同、告知其有關潛在團體培訓需求的資訊、通知其有關特定類別使用者的服務使用以及定價等目的。
主管執法機構、監管機構、政府機構、法院或其他協力廠商
在我們認為有必要披露的情況下，我們可根據適用法律和法規向任何主管執法機構、監管機構、政府機構、法院或其他協力廠商提供個人資訊，包括如下情況：(i)根據適用法律或法規，(ii)為防範欺詐或風險管理目的，(iii)為調查和預防內幕交易等犯罪與相關機構合作，(iv)行使、確立或捍衛我們的合法權利，(v)保護您或任何其他人的重要利益，或(vi)保護我們或他人的利益、權利、安全或財產。
S&P Global 受各種聯邦和州機構、當局以及國際上類似的監管機構的監管，並且在正常的業務過程中，無論是在美國還是在國外，都是政府和監管程式、調查和詢問的對象。因此，我們可能會根據法院命令、政府要求或其他法律或監管程式披露您的資訊，有時無需事先通知您。
我們提交給美國證券交易委員會(SEC)的公告對此有更詳細的說明，請在這裡查閱。
潛在買家
我們可能向潛在買家或目標（以及該協力廠商或我們的代理和顧問）提供個人資訊，用於我們所有或任何部分業務的任何擬議購買、合併、轉讓、收購或清算或類似事件。如果我們的業務發生該等變化，買方或目標將以本政策所述的相同方式使用您的個人資訊，或將告知您其將如何按照適用法律的要求使用您的個人資訊。
其他協力廠商
您在留言板、聊天區或社交媒體頁面或直接向這些平臺的其他使用者透露的個人資訊，可能會在我們不知情或無法控制的情況下，被協力廠商收集和使用以連絡您、向您發送未經請求的消息或用於其他目的。非我們運營的社交媒體論壇和聊天室可能有額外的規則和條件。對於您在這些不受我們控制的論壇上提交的個人資訊或任何其他資訊，我們概不負責。
我們的服務可能為您提供通過社交網站（如Facebook、Twitter）使用集成工具（如Facebook 的「贊」 按鈕或 Twitter 的「發推」按鈕）共用個人資訊的能力。使用此類集成工具，取決於您在此類社交網站上的設置，您可以與其他個人或公眾共用關於自己的個人資訊。有關此類社交網站或網站集成工具收集和使用資料的目的和範圍的更多資訊，請查閱提供這些社交網站的實體的隱私政策。
我們鼓勵您在公開披露您的個人資訊時持謹慎態度。
我們可能會徵求您的同意，以便與本政策其他部分未描述的其他非關聯協力廠商共用您的資訊。
有關我們如何以及為什麼在我們的產品中披露個人資訊的更多資訊，請參閱如下「S&P Global 如何在產品中使用個人資訊？」。
我們收集和使用個人資訊的法律依據取決於所涉及的個人資訊、我們收集這些資訊的背景及適用的法律法規。
一般而言，我們在以下情況下收集您的個人資訊： 我們已就此取得您的同意；在適用資料保護法律允許時，我們需要這些個人資訊來履行與您之間的合同（例如，您訂閱我們的其中一項產品）；或，在某些司法管轄區，如歐洲經濟區（EEA），處理個人資訊符合我們的合法利益，不會被您的資料保護權益或基本權利和自由所淩駕；或該等處理符合適用法律。在某些情況下，法律可能要求我們從您那裡收集個人資訊。
如果我們要求您提供個人資訊以遵守法律要求或履行與您的合同，我們會告知您提供個人資訊是否為強制性的，以及您不提供您的個人資訊可能導致的後果。
如果適用法律有規定，我們各部門和附屬公司向您發送有關我們服務的行銷或促銷電子郵件前，我們會征得您的同意。
通常，如果出於我們的合法利益（或協力廠商的合法利益）收集和使用您的個人資訊，該等利益是為了向您提供我們的服務，維護我們的合法商業利益（例如，在回復您的諮詢、改進我們的服務、處理支付、向您推薦產品功能或新版本、通知您產品維護或進行行銷活動時）。關於我們在產品中使用個人資訊的法律依據，請參閱以下「S&P Global 如何在產品中使用個人資訊？」部分。
一般而言，
我們在某些服務（尤其是在我們的網站和部分流動流動應用程式）中使用 Cookie 和類似的跟蹤技術（統稱「Cookie」），以便收集和使用您的個人資訊，更好地瞭解和改善我們的服務的可用性、性能和效率，説明我們為您定制內容或報價，以及提供我們基於興趣的廣告。這些技術也可能允許某些協力廠商隨時間推移和跨不同網站收集有關您的資訊，例如與您點擊廣告或安裝我們的服務相關的資訊。在適用法律允許的情況下，當您瀏覽我們的網站時，我們將自動部署第一方性能或分析Cookie。在適用法律要求的情況下，在您的裝置上放置任何對我們網站的運作並非嚴格必要的 Cookie 之前，我們將征得您的同意。如需瞭解更多資訊，包括如何同意、選擇停用或撤回對 Cookie 的同意，請查看我們的 Cookie 公告。
我們可能使用 Google Analytics 以更好地瞭解訪客如何使用我們的服務。Google Analytics 向我們提供有關我們的服務的使用者的資訊。Google Analytics 使用 Google 或其附屬公司 DoubleClick 在您瀏覽其他網站和應用時識別的 Cookie。有關 Google 如何收集、使用和共用您的資訊（包括通過我們的服務收集的資訊）的更多資訊，請瀏覽 Google 隱私政策-合作夥伴網站：https://policies.google.com/technologies/partner-sites，或查看 Google 自身的隱私政策：https://policies.google.com/privacy。
Google Analytics 使用 Cookie 來幫助我們分析使用者如何使用我們的服務。這些 Cookie 產生的有關您使用我們服務的個人資訊（包括您的IP位址）將被傳送給穀歌，並由穀歌存儲在美國的伺服器上。谷歌將代表我們，使用這些資訊來評估您對我們服務的使用情況，並為我們編制有關您活動的報告。
如果想停用穀歌分析，可下載並安裝由穀歌為您的網路流覽器開發的停用流覽器外掛程式。有關穀歌分析目前提供的停用功能的更多資訊，請參閱 https://tools.google.com/dlpage/gaoptout。
若要進一步瞭解我們與廣告服務有關的隱私實踐，請參閱本政策的數字和廣告相關服務部分。
我們使用適當的技術和組織措施來保護我們處理的個人資訊，這些技術和措施旨在提供與處理您個人資訊的風險相匹配的安全級別。按照適用法律的要求，我們將通過電子郵件、信函、電話、推送通知或其他方式通知您有關您的個人資訊的任何安全事件。如果您認為您的資料成為一次安全事件的主體，而我們沒有通知到您，或者您對您的資料的安全感到擔心，請通過 security@spglobal.com 連絡我們的安全團隊。
您的個人資訊可能會傳輸到您的居住司法管轄區以外進行處理。這些其他司法管轄區的資料保護法律可能不同於您的居住地律（且在某些情況下保護力度較小）。
S&P Global 是一家跨國集團，總部設在美國紐約。我們的伺服器可能位於我們收集資料的司法管轄區以外。我們在其他司法管轄區的伺服器上存儲和複製您的個人資訊，以提供存取速度、健壯性和防止伺服器故障。
在收集您的個人資訊時，我們可能將其傳輸到我們開展業務的任何國家/地區，或從該等國家/地區傳輸出去。我們的集團公司、相關公司、安排您存取我們的產品或服務的任何組織、我們可能與之共用個人資訊的服務提供者、產品內容提供者和業務合作夥伴位於並將個人資訊傳輸到世界各地的不同司法管轄區。S&P Global 存儲或協力廠商代其存儲個人資訊的主要司法管轄區是：美國、加拿大、英國、德國、愛爾蘭共和國、義大利、法國、瑞士、荷蘭、印度和新加坡。某些情況下，也可能會從我們收集資料的司法管轄區以外的地方存取您的個人資訊，例如菲律賓、印度和巴基斯坦，這些我們某些部門的後臺支持人員所在地。
當我們或協力廠商代表我們傳輸您的個人資訊時，我們根據本政策採取適當的保障措施來保護您的個人資訊。這些保障措施包括實施適用於集團公司之間個人資訊傳輸的標準合同條款，這些條款要求集團公司根據適用的資料保護法，保護從資料收集地所屬司法管轄區傳輸的個人資訊。
在適用法律要求的情況下，只有當個人的基本資料保護權利得到充分保護時，才會進行國際傳輸。在某些情況下，我們可能會選擇依賴於一個適當的決定來合法地傳輸個人資訊。標準合同條款是允許跨越司法邊界傳輸個人資訊的幾種機制之一，在適用的情況下，我們可依靠這些條款在我們與我們的附屬方、供應商和業務合作夥伴之間進行資料傳輸。在傳輸個人資訊時，也可能採取額外的保障措施。如需索取有關我們的適當保障措施的文檔，請與我們連絡。
我們的適用資訊管治政策、程式和標準要求，只要我們有保留個人資訊的持續、合法的業務需求（例如，向您提供您所請求的一項服務，或遵守適用的法律、稅務或會計要求），我們就會一直保留您的個人資訊。
一旦我們不再有處理您的個人資訊的合法業務需求，我們的適用資訊管治政策、程式和標準要求，我們刪除或匿名化您的個人資訊，或者，如果無法刪除或匿名化，則我們會假名化和/或安全地存儲您的個人資訊，並將其與任何進一步處理隔離，直至有可能刪除為止。
如果您對我們處理您的個人資訊的時間有任何疑問或需要瞭解更多資訊，請通過如下連絡資訊連絡我們。
根據適用於您的個人資訊的法律，您可能有權就您的個人資訊提出以下要求：
注意，並非上述所有權利都是絕對的，也並非在所有情況下都適用。在某些情況下，我們可能會限制或拒絕您的請求，因為法律允許或要求我們這樣做，原因是某項權利沒有得到適用於特定個人的法律授權，或者我們無法充分驗證您的身份。某些司法管轄區的個人可能擁有其他權利。欲瞭解更多資訊，請參閱作為本政策一部分的適用司法管轄區特定附錄。我們不會歧視根據適用法律行使隱私權的個人。
您可以使用本個人資訊申請表或致電 1-855-529-1761 連絡我們，以行使您的任何權利。如果您不同意我們處理請求的方式，可以通過如下方式連絡我們，發送主題為「Appeal（申訴）」 的電子郵件到 privacy@spglobal.com。
對於個人希望根據適用的資料保護法律行使其資料保護權利或表達任何擔憂的所有請求，我們會在 30 日內做出回應。請注意，為了滿足某些請求，我們必須先驗證您的身份，然後才能做出回應，這可能要求您向我們提供照片或其他形式的身份證明。
在某些情況下，您可以指定一位授權代理人代表您提交行使某些隱私權的請求。如果您是代表個人提交請求的授權代理人，您必須提供所要求的所有資訊，以證明您作為代理人代表他人行事。
如果您對我們的回應不滿意，並且在歐盟或英國，您可能有權向當地的監管機構提出投訴。歐洲經濟區（EEA）、加拿大、瑞士和英國的資料保護機構連絡方式見此。
請注意，在某些司法管轄區，我們可能有權就行使這些權利收取費用，如適用，我們將告知您相關費用。
本《產品特定附錄》為某些產品和服務提供特定補充資訊，並對政策進行補充。如本《產品特定附錄》與本政策其餘部分有任何不一致之處，以本《產品特定附錄》為準。
本 Platts LIVE 隱私權宣告是關於什麼的？
本隱私權宣告旨在向您提供更多有關您在使用 Platts LIVE 時我們如何處理您的個人資訊的具體資訊。
請注意，本隱私權宣告旨在補充 S&P Global >隱私政策的其餘部分，應與 S&P Global 隱私政策一併理解使用。僅就 Platts LIVE 而言，如果本隱私權宣告與 S&P Global 隱私政策之間有任何不一致之處，以本隱私權宣告為準。
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處理的法律依據
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向您提供 Platts LIVE 服務的更新資訊（例如，當我們更新我們的使用條款或本隱私權宣告時）。
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在您使用 Platts LIVE 平臺期間，我們還會自動從您那裡收集一些資料。有關我們何時自動從您的設備收集資訊的詳情，請參閱S&P Global 隱私政策。
我們可能會在 S&P 部門之間以及與我們的網路研討會和會議合作夥伴分享您在使用 Platts LIVE 平臺時提供的個人資訊，以發送與我們業務相關的行銷和溝通資訊，及使您能夠訪問或註冊由其他 S&P 部門舉辦的活動。
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在《個人資訊保護法》（“PIPL”）適用的情況下，我們在如下情形發生之前，將徵得您的額外同意： (i) 與 S&P 部門（其作為獨立的資料方時）以及我們的網路研討會和會議合作夥伴分享您的個人資訊，以及，( ii) 從中國境內輸出您的個人資訊（包括但不限於向海外接收者提供您的個人資訊或授予境外接收者訪問存儲在中國境內的您的個人資訊），特別是當 S&P 部門以及我們的網路研討會和會議合作夥伴位於中國境外時。我們將採取必要措施，確保您的個人資訊受到海外接收者至少符合 PIPL 標準程度的保護。根據包含您個人資訊的相關資料出境的數量和性質，我們將通過 PIPL 認可的合法傳輸方式（包括標準合同、認證和/或安全評估）進行此類資料出境。
請參閱 S&P Global 隱私政策，瞭解有關我們何時會向特定接收者披露您的資料的更多詳情。
根據適用於您的個人資訊的法律，您可有權就您的個人資訊提出特定要求：請參閱 S&P Global 隱私政策中的“您的資料保護權利是什麼？”一節，以知悉可能適用於您的權利列表。
在 PIPL 適用於我們處理您的個人資訊的情況下，您也可有權 (i) 要求該門戶網站將您的個人資訊傳輸給其他資料控制方，我們統一處理此類要求的前提是 CAC 所列明的條件已滿足，以及 (ii) 要求解釋或詳細說明本隱私權宣告以及本政策項下有關處理您的個人資訊的任何其他規則。
如果您是美國居民，根據美國某些州的隱私法，您可享有額外的權利。請參閱我們的 S&P Global 隱私政策《美國附錄》，瞭解更多資訊以及您可以如何行使這些權利。
我們會不時審查和更新本政策。一旦進行了更新，我們知會您。例如，我們會在政策上注明版本的日期，在這裡發佈更新的版本，或向您發送通知。如果本政策發生重大變化，您向我們提交個人資訊時生效的政策通常適用於這些資訊，除非我們收到您對新隱私政策的同意。
如果您對我們使用您的個人資訊有任何問題或疑慮，或者由於殘疾而需要以其他格式存取本隱私政策，請連絡我們的隱私合規團隊，電子郵件：privacy@spglobal.com，電話：1-855 -529-1761，郵政地址：55 Water Street, New York, NY 10041。
您也可以使用此個人資料請求表單來連絡我們或行使您的任何權利。
在我們的一些辦公地點，我們也有本地連絡方式以便您使用，詳見如下司法管轄區補充資訊：
對於菲律賓公民，您也可使用電子郵寄地址DPOPhilippines@spglobal.com。
非歐盟 S&P Global 實體和附屬公司的歐盟連絡方式
某些位於歐洲聯盟（「歐盟」）以外的S&P Global實體已在歐盟內部任命了代表。如果您是歐盟居民，如有任何資料保護相關諮詢，除了以上連絡方式，您還可選擇連絡相關歐盟代表。請使用以下適用的連絡方式。
S&P Global Ratings
Fourth Floor, Waterways House Grand Canal Quay
Dublin 2, Republic of Ireland RatingsGDPR@spglobal.com
S&P Global Market Intelligence
Dublin 2, Republic of Ireland MlPrivacyOfficer@spglobal.com
S&P Dow Jones Indices
Dublin 2, Republic of Ireland spdjiGDPR@spglobal.com
S&P Global Commodity Insights
Dublin 2, Republic of Ireland PlattsGDPR@spglobal.com
S&P Global Engineering Solutions
S&P Global Mobility
非英國 S&P Global 附屬公司的英國聯繫方式
某些位於英國以外的 S&P Global 附屬公司在英國指定了代表。如果您是英國居民，如有任何資料保護諮詢，除了以上連絡方式，您可選擇連絡相關英國代表。請使用以下各部門連絡方式。
S&P Global Ratings
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
RatingsGDPR@spglobal.com
S&P Global Market Intelligence
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
MlPrivacyOfficer@spglobal.com
S&P Dow Jones Indices
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
spdjiGDPR@spglobal.com
S&P Global Commodity Insights
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
PlattsGDPR@spglobal.com
S&P Global Engineering Solutions
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
PlattsGDPR@spglobal.com
S&P Global Mobility
25 Ropemaker Street
London
EC2Y 9LY
United Kingdom
PlattsGDPR@spglobal.com
S&P Global 的 Markit Digital 廣告服務（Markit Digital Advertising）為金融服務領域提供廣告服務和行銷優化解決方案。Markit Digital 的廣告服務絕不會為廣告目的收集財務帳號資訊或任何直接識別個人資訊。
在某些情況下，Markit Digital 會收集資訊以用於在同一流覽器中顯示的定制廣告。Markit Digital 是 NAI（網路廣告倡議）和 IAB（網際網路廣告局）的成員，遵守 NAI 行為準則和 IAB 要求。
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雖然從 ad.wsod.com 投放的廣告不收集可直接識別個人身份的資訊，但系統確實會收集特定資訊，包括廣告投放的時間和日期、所使用的流覽器和作業系統類型、訪客的 IP 位址和瀏覽過的 URL。發佈商、廣告商或協力廠商可能會提供額外資訊。這些資訊不用於識別任何人的個人身份；它用於針對定制廣告體驗的匯總分析報告，並用於網站管理和診斷的目的。
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Markit Digital 廣告服務中的歸因 Cookie 在用戶最後一次歸因事件 30 日後到期。跟蹤 Cookie 在 60 日後到期；在那之後，跟蹤 Cookie 將不再有效，並會創建一個新的。任何 Cookie 中的停用設置以及分配的片段在 5 年後到期（減去中間的閏年天數）。
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定制廣告 (TA)，也稱為基於興趣的廣告 (IBA) 或線上行為廣告 (OBA)，是根據流覽歷史記錄向每位元使用者提供針對性廣告的過程。如果您使用以下工具在我們的服務中選擇停用定制廣告，那麼我們用於包含這些資訊的 Cookie 和任何本機存放區將被清空並更改為一個預留位置，表示您已選擇停用。如果您刪除預留位置 Cookie 或本機存放區的代碼，清除所有 Cookie 或本機存放區，或者重置或重新安裝流覽器，您將需要再次選擇停用。Cookie 和本機存放區資料特定於流覽器和裝置，因此，如果您經常使用多個流覽器和電腦/裝置，則需要從每個流覽器和電腦/裝置中選擇停用。選擇停用後，您可能會繼續看到我們提供的數字廣告，但將不再根據您的流覽歷史記錄而針對您。選擇停用不一定會刪除或替換來自我們域的所有 Cookie 或本機存放區；一些可能會被保留，用於對我們所提供的廣告的效果進行匯總報告。
消費者選擇停用
網路廣告倡議（NAI）提供的資訊可説明您更多地瞭解線上廣告，並提供一項服務來説明您選擇退出來自許多組織的基於興趣的廣告。Markit Digital 不出售《加利福尼亞消費者隱私法》(CCPA) 定義的個人資訊。但是，Markit Digital 仍參與允許所有網站訪客控制基於興趣的廣告使用的服務。請瀏覽 privacyrights.info，以詳細瞭解 CCPA 以及如何選擇停用其他組織對您的資料的使用。通過選擇以下停用，Markit Digital 將尊重您對此流覽器的選擇，並且這些選擇將在此處反映，直到您清除該流覽器的 Cookie。
在您的流動流動裝置上停用
有關在流動流動裝置上停用的資訊，請瀏覽https://www.networkadvertising.org/mobile-choice 。
行業協會與合規
截至 2022 年 9 月 30 日， S&P Global 已暫停在俄羅斯聯邦的運營。某些個人資料的處理可能與俄羅斯聯邦的監管或法律義務有關，例如為了履行稅務、就業和任何其他法律義務的目的。
對俄羅斯公民的個人資訊的任何進行中的處理均由 Schneider Group 代表 Standard & Poor’s International Services LLC 和 S&P Global Ratings Europe Limited 莫斯科分公司執行。如對上述處理有任何疑問，請參閱 Schneider Group 的隱私政策或連絡 info@schneider-group.com 。
本《中國附錄》僅在您位於中華人民共和國（「中國」）境內時適用，為本政策的補充。如本《中國附錄》與本政策的其餘部分之間存在任何不一致之處，以本《中國附錄》為准。
本《日本附錄》是本政策的補充，適用於 S&P Global Ratings Japan Inc.、S&P Global SF Japan Inc.、Standard & Poor's International LLC、 Japan Branch、IHS Markit Japan GK（統稱「S&P Global Japan」）和/或位於日本以外的 S&P Global 實體，在日本根據《日本個人資訊保護法》對個人資訊的處理。如果本《日本附錄》與本政策的其他部分之間就 S&P Global 處理受 APPI 約束的個人資訊有任何不一致，請以本《日本附錄》為准。
S&P Global 將遵守適用的日本資料保護法律法規，不會將個人資訊用於本政策未列明或以其他方式傳達給資料主體的目的。本政策中規定了提交索賠或請求的過程。
S&P Global 集團內部共同使用個人資訊
S&P Global Japan 與 S&P Global 內的其他實體共同使用個人資訊，這些實體可能使用個人資訊向我們的客戶提供關於我們服務的資訊以及相關的支援和培訓、進行特定市場研究、連絡客戶或從事本政策中詳細列出的其他活動。S&P Global Japan 也可能擁有一些在日本收集個人相關商業資訊的產品。該等資訊包括：地址、姓名、公司名稱、部門名稱、職務、電話號碼、傳真號碼、電子郵寄地址、帳單資訊、人員變動歷史和專業工作經歷、在 S&P Global Japan 的工作面試記錄、您感興趣的領域等。
在此查看我們的集團公司列表。
個人資訊處理業務經營者及其個人資料管理負責人的姓名、位址和代表姓名
S&P Global Ratings Japan Inc、 S&P Global SF Japan Inc.
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005
Representative Director Takenari Yamamoto
Standard & Poor’s International LLC Japan Branch
Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005
Representative in Japan Sachiko Katayama
IHS Markit Japan GK
3-1-1 Kyobashi, Chuo-ku, Tokyo 104-0031
關於處理個人資訊的連絡方式
有關您的個人資訊的披露、更正、刪除、利用或其他處理（包括我們如何保護您的個人資訊），如有任何問題或顧慮，請連絡我們的隱私合規團隊，電子郵件：privacy@spglobal.com 或 Japanprivacy@spglobal.com；郵政地址：Marunouchi Kitaguchi Bldg. 28th Floor, 1-6-5 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100- 0005；電話：+81-(0)3-4550-8000。
本美國加利福尼亞州附錄（下稱「加州附錄」）是本政策的補充，適用於 S&P Global 根據《加州隱私權法》修訂的《加州消費者隱私法》(「CCPA」」），對美國加州居民個人資訊的處理。如本《加州附錄》與本政策的其餘部分之間存在任何不一致之處，以本《加州附錄》為准。
我們收集的某些資訊可能不受 CCPA 的約束，因為這些資訊被視為公開信息（例如，由政府機構提供）或受聯邦隱私法保護，如《格雷姆-裡奇-比利雷法》（Gramm-Leach-Bliley Act）、《健康保險攜帶和責任法》（HIPAA）、《公平信用報告法》（Fair Credit Reporting Act），或《駕駛員隱私保護法》（Driver Privacy Protection Act）。
「陽光法案」
對於公司在上一年度向協力廠商披露某些類型的個人資訊，用於後者的直接行銷目的的情況，加州居民有權請求有關這些協力廠商的資訊。
如何提出請求
要提交請求以行使您的權利（或作為授權代理代表消費者提交請求）：
如需瞭解我們收到的請求的資訊，包括請求的數量和我們回應請求的平均天數，請點擊這裡。
以下概述我們的資料收集實踐，包括我們收集的個人資訊，我們是否出於商業目的而披露該資訊，以及我們是否「銷售」和/或「共用」（有關術語參照加州法律定義）個人資訊。除非列明限制，我們可以將所有資訊用於政策中所述的任何目的。 S&P Global 在非常有限的情況下向協力廠商「出售」或「共用」個人資訊。如需進一步瞭解哪些品牌分享或出售個人資訊，請參閱下文。如本隱私政策其他部分所述，我們使用 Cookie 和類似跟蹤技術來發送定向廣告。如需瞭解更多資訊，請參閱我們的 Cookie 聲明。我們用於描述該等資訊的類別與 CCPA 中所列一致。
個人資訊類別
接收者類別
為商業目的披露
為跨上下文行為廣告而共用
出售
身份標識 —— 其中可能包括真實姓名、別名、郵政地址、唯一的個人身份標識、線上身份標識、電子郵寄地址、帳戶名稱或其他類似的身份標識。
政府簽發的身份證件——這可能包括社會保障號碼、駕照號碼或州簽發的身份證件號碼、護照號碼。
不共用。
不出售。
財務資訊——這可能包括銀行帳號，信用卡號碼，借記卡號碼和其他財務資訊。
受保護分類的特徵——這可能包括年齡、性別、種族、族裔、身體或精神障礙等。
商業資訊——這可能包括有關購買、獲得或考慮的產品或服務的資訊，或其他購買、消費歷史或傾向。
網際網路或其他電子網路活動資訊——這可能包括流覽歷史、搜索歷史，以及關於個人與網際網路網站、應用程式或廣告互動的資訊。
地理位置數據
音訊、電子、視覺、熱量、嗅覺或類似資訊
專業或就業相關資訊
非公共教育資訊(定義見《家庭教育權利與隱私法》)
從上面列出的任何資訊中得出的推論
《加州客戶記錄法》(Cal. Civ. Code § 1798.80(e)) 中描述的其他個人資訊類別——這可能包括簽名、物理特徵或描述、保險單編號。
加州敏感資訊披露。我們收集以下類別的敏感個人資訊（根據加州法律定義）：社會保障、駕照、州身份證或護照號碼；精確的地理位置；種族或民族血統，宗教或哲學信仰，或工會成員身份；健康資訊；以及性生活或性取向。 收集這些資訊是為了處理交易、遵守法律、管理我們的業務或為您提供服務。請注意，我們不會將此類資訊用於《加州隱私權法》第 1798.121 條未列明的任何目的。我們不會出於跨上下文行為廣告的目的「出售」或「共用」敏感個人資訊。
以下是向協力廠商出售或共用個人資訊的品牌清單：
S&P Global 未發現任何其出售或共用未滿 16 歲消費者個人資訊的情況。
本《巴西附錄》是本政策的補充，適用于 S&P Global 按照巴西通用資料保護法（「LGPD」）對個人資訊的處理。如本《巴西附錄》與本政策其餘部分有任何不一致之處，以本《巴西附錄》為准。
根據 LGPD，您有如下權利：
您或授權代理人可以通過個人資料請求表行使您的權利。LGPD 還規定，您可以直接向巴西資料保護監管機構提交有關您的資料的投訴。
Data Protection Officer c/o Commercial Legal Rua do Passeio 38/40 Rio de Janeiro
巴西
本《哥倫比亞附錄》是本政策的補充，適用於 S&P Global 按照哥倫比亞法律對個人資訊的處理。如本《哥倫比亞附錄》與本政策其餘部分有任何不一致之處，以本《哥倫比亞附錄》為准。
數據主體權利
根據適用法律，您有權：
主要經營場所
S&P Global Colombia SAS (NIT #900.505.649-2) 的主要營業地點為 Carrera 19 A No. 90-13, Bogota, Colombia
本《南非附錄》是本政策的補充，適用於 S&P Global 下列在南非共和國的責任方對個人資訊的處理。如本《南非附錄》與本政策其餘部分有任何不一致之處，以本《南非附錄》為准。
1. 責任方
可能不時處理個人資訊的 S&P Global 責任方包括：
2. 法人的個人資訊
除了收集本政策中列明的個人資訊外，我們還處理與南非法人相關的資訊，這些資訊可能構成《南非個人資訊保護法案》規定的個人資訊。我們處理的南非法人相關個人資訊包括：
在談判、準備和締結協議以及為使用者實施或使用產品/服務期間，我們直接從相關法人或其代表處收集資訊。我們也可能在客戶的員工使用者註冊和使用產品/服務時收集該等資訊，或通過網際網路和網站搜索獲得已公開的該等資訊，或在客戶的員工使用者向 S&P Global 提供其連絡方式時獲得該等資訊。
3. 處理法人個人資訊的目的及法律依據
處理上述個人資訊的目的包括：
一般而言，我們處理如上個人資訊的目的有：履行與客戶的合同，或取得相關客戶或法人的同意，或基於我們的合法利益或該等資訊為如下目的而供給的協力廠商的利益：推銷和出售我們的產品和服務，支援客戶瀏覽和使用我們的產品，向我們的產品的使用者提供培訓，回應客戶或使用者的諮詢，改善產品和服務，向使用者建議產品功能、新版本或維護。
法人的個人資訊可與協力廠商共用並轉移到南非以外的國家/地區。請參閱本政策在這方面的相關規定。
4. 授權或要求收集個人資訊的法律。
可能要求處理個人或法人的個人資訊的立法包括：
5. 敏感個人資訊。
在適用情況下，與個人的宗教或哲學信仰、種族或族裔出身、工會成員資格、政治信仰、健康或性生活、生物特徵資訊或犯罪行為有關的資訊，包括任何照片或視頻記錄，根據適用的南非法律和法規，可能被視為敏感/特殊的個人資訊。我們會將個人的特殊個人資訊用於本隱私政策所述的目的，或不時通知您的其他目的。
6. 連絡我們。
如果對本附錄或政策有任何問題或擔憂，可以通過 privacy@spglobal.com 或根據本政策中「如何連絡我們」部分提供的資訊連絡資訊官。我們將在合理的時間內回復您的請求，任何情況下都不超過 30 天。我們可能會要求您驗證自己的身份。