我們從您那裡收集或關於您的資訊——根據適用資料保護法律，其中一些為個人資訊——可分為如下大類：

1. 您向我們提供的資訊

作為我們的服務的一部分，您可能會向我們提供某些資訊，例如您的連絡方式、使用者憑據和就業資訊。

例如，當您填寫線上表格註冊以使用我們的服務時，如參加活動、請求免費試用或禮儀通訊，或通過我們的網站接收研究、白皮書、產品資訊或報告。在您與我們開展業務或向我們索取資訊時， 您也可能會向我們提供您的名片資訊或其他連絡資訊。我們要求您提供的資訊及其收集理由包括：

個人資訊類型 收集理由 帳單資訊（包括支付卡資訊） 維護您在我們公司的帳戶，並向您提供所需的產品和服務。 處理訂單並提供交易檔。 連絡資訊，例如姓名、電話號碼（可能包括手機號碼）、電子郵件和郵政位址，以及我們之間的任何通信的詳情。 回復您的來函和詢問，如在您希望進一步瞭解我們的會議和網路研討會時。 應要求提供產品服務更新、資訊和提醒。 連絡您以核實資訊。 收集所需資訊，以便為您或您的雇主所要求的服務提供維護、支援和培訓。 就我們的服務（包括您參加過的活動）徵求您的回饋意見，如在我們或我們的代理向您發送客戶滿意度調查時。 從您或您代表的企業實體接收服務。 使用者憑據包括姓名、電子郵寄地址、簽名或您在創建使用者檔案時提供的任何個人登錄資訊，例如您的教育資訊和您的性別。 部分產品平臺還允許使用者自己上傳資料，包括年齡、種族、膚色、祖籍、民族、國籍、宗教或信仰、婚姻狀況、性別（包括性別、性別認同、懷孕或分娩及相關醫療狀況）、性取向、退伍或軍人身份等，以用於這些平臺的更新、資訊和提醒目的。 設置和維護您的使用者帳戶。 監控並確保遵守我們的合約條款。 使客戶能夠為其自身目的而使用我們的產品平臺。 雇主和就業資訊，例如職位、公司從屬關係、職能、資歷、部門以及您的辦公室位置。 在您的個人使用者帳戶屬於某個 S&P Global 企業客戶帳戶（如您雇主的企業帳戶）一部分時，用於管理該帳戶。 您的偏好和興趣，如您希望接收或選擇取消接收的電子郵件和簡訊，或您感興趣的市場、行業和會議。

在您不反對（並且在法律要求的情況下您已選擇接受）的情況下，我們可能會錄製（語音或音訊）和/或收集您的圖像，例如在面對面或虛擬活動中。

向不能參加直播活動的個人提供活動內容，通過直播錄製宣傳我們的活動，或以其他方式提供活動內容。在某些情況下，我們也可能使用技術來創建自動轉錄。 以便我們向您發送您可能感興趣的、關於我們各部門服務的定制資訊，讓您能夠自願參與郵件發送和其他活動，並讓我們能夠推廣我們的活動和服務。 社會保障號碼/官方身份證號、州身份證號、信用卡號碼和個人財務資料（例如具體工資、抵押貸款詳情、淨資產或個人投資組合資訊）。我們將這種類型的個人資訊稱為「客戶財務資料」。 在某些情況下，我們的公司客戶（如結構性融資發行人）或您本人可能會向我們提供「客戶財務資料」，用於向我們提供統計分析所需資訊或便於向您提供我們的服務。「客戶財務資料」不會用於除此之外的目的，也不會被出租或以其他方式提供給協力廠商公開分發。 以便金融機構和其他受監管公司作為我們「瞭解您的客戶」產品的一部分開展盡職調查活動。 您在使用我們的服務時遇到的問題，您的用戶偏好，您如何使用或希望如何使用我們的服務及您尋求在我們的服務中分析或處理、並向我們的支援、維護和培訓人員溝通的資訊。我們也可能錄下與您之間的電話服務通話，前提在通話開始時予以通知。在某些情況下，我們也可能使用技術來創建自動轉錄。 維護您的客戶帳戶、向該帳戶提供支持、糾正該帳戶的問題、培訓您使用我們的服務並保持所有該等通訊和行動的可審計紀錄，以便我們的全球支持、維護和培訓人員參閱。

2. 我們自動收集的資訊

我們可能會從您的裝置自動收集資訊，包括有關您如何使用我們的服務的資訊。在適用法律要求的情況下，在您的裝置上放置任何對我們網站的運作並非嚴格必要的 Cookie 之前，我們將征得您的同意。

我們自動收集的資訊包括您的登錄事件（您登錄和使用特定服務的時間、方式和持續時間）、IP或 MAC 地址、裝置品牌、型號和作業系統、流動網路資訊、網際網路服務提供者、裝置唯一識別碼、廣告 ID、流覽器類型和語言、地理位置（如國家或城市級別位置或時區）和其他技術資訊。我們可能收集「點擊流」資料，即有關您的裝置如何與我們的服務進行交互的資訊，例如瀏覽的頁面、螢幕和功能、應用和產品及點擊的連結。

這些資訊幫我們瞭解我們的服務的使用者，例如我們的服務的訪客、他/她們之前及之後瀏覽的頁面以及他/她們感興趣的內容和功能。我們自動收集的資訊用於：

分析目的，包括用於增加我們對服務使用情況的瞭解；

改善我們的服務的品質和對使用者的相關性，包括（適用時需要得到同意）根據使用者的偏好和使用習慣向使用者顯示或提供相關服務或內容；

開發或加速作為我們服務的一部分的研究、分析、新聞及相關編輯內容和資訊收集，或在允許的情況下允許他人開發/加速此類內容；

向您提供與我們服務相關的支援和培訓，並説明您解決任何錯誤或技術問題；

開發和更新我們的服務；

用於客戶服務，例如評估產品的客戶培訓需求；

滿足 S&P Global 企業客戶就其企業帳戶下的個人使用者對我們服務的權利和使用提出的要求（該等資訊可能以匯總方式提供給客戶，客戶可能按照按照法律要求索取該等資訊）；

提供您可能感興趣或對您有價值的、關於我們的服務的定制資訊，並向您發送行銷和促銷電子郵件（如適用法律要求，需經您同意）；

偶爾情況下，識別與安全問題有關或無關的、對我們的服務的未經授權使用或分發；

在相關的情況下，審查或更新與客戶協定的價格；及

計費，以便我們或其他人（如我們的內容提供者）能夠為提供的服務進行計費。

其中一些資訊是使用 Cookie、Web 日誌、Web 信標和類似跟蹤技術收集的——請參閱 「S&P Global 如何使用 Cookie 和類似跟蹤技術」。

3. 我們從其他來源獲得的資訊

我們可能會從其他來源（如果您使用某個訂閱涵蓋的 S&P Global 服務，該等來源包括您的雇主或業務合作夥伴）獲得有關您的個人資訊。如果您註冊為用戶，我們將盡力確認這些協力廠商已取得您同意，或者法律是否允許或要求其向我們披露您的個人資訊。

我們從您的雇主處收集的資訊（如果您通過您的雇主的企業訂閱使用我們的服務）包括您的連絡資訊和雇傭相關資訊。

我們從其他協力廠商收集個人資訊，例如行銷供應商、調查服務、社交媒體、我們或其他方組織的會議和其他活動，以及適用法律允許的其他來源。我們使用這些資訊來向您推銷我們的服務、維護和更正我們的記錄、添加資料欄位、以及加強我們的服務對您的行銷和交付。

收集個人資訊是我們某些產品內容收集流程的一個組成部分。我們從各種來源獲得這些資訊，包括協力廠商內容提供者、公共檔和網站，與您的雇主或任命者的直接溝通以及網站，用於在我們的一些產品中展示。詳情請參閱「 S&P Global 如何在產品中使用個人資訊？」。

汽車業務收集和彙編機動車登記和所有權資訊，以便根據 18 U.S.C A. §2721 和管理此類資訊使用的類似州法律向授權實體提供產品和服務。來自機動車登記的消費者資訊被按照適用法律和規定要求使用，因此該等資訊不會被 S&P Global 或提供給其他實體用於直接行銷目的。要獲取或更正您的機動車登記和/或所有權資訊，請連絡您所在州的機動車部門或其他處理機動車登記和所有權的州機構。 美國機動車 管理協會 （AAMVA）維護到各州機動車管理機構網站的連結，後者按 AAMVA 地區組織。

我們也可能將您的個人資訊用於其他目的（我們在收集您的個人資訊時向您說明的目的），或在適用的資料保護法律允許的情況下，與我們已向您披露的目的相容的目的（如出於公共利益、科學或歷史研究、統計目的而存檔）。

S&P Global 的政策、程式和標準要求其產品中的資訊定期更新以確保準確性，並在此類資料過時或不準確時從其系統中予以刪除。S&P Global 已經建立了收集、使用和留存個人資訊的資訊治理標準。

就我們以去身份化或匿名化的形式維護和使用個人資訊而言，我們不會試圖恢復資訊的身份，除非是為了確定我們的去身份化/匿名化過程是否滿足我們的法律義務。

4. 通過我們的流動應用收集的其他個人資訊

當您下載、存取或以其他方式使用我們的流動應用時，我們收集的資訊取決於您的裝置、應用內和作業系統許可權。我們的應用可能需要存取您流動裝置上的應用和/或資料才能運行。在您同意的情況下，我們的一些應用會收集您的流動裝置的精確地理位置，一些應用也收集關於您或其他人的個人資訊，這些資訊來自或與以下方面相關：

您的日曆

您的連絡人和通話信息

您流動裝置上的帳戶和其他應用，照片(包括日期、時間、位置和內容) ，媒體檔、中繼資料和其他存儲的資訊

我們還可能自動收集應用日誌和使用統計資訊。例如，我們會記錄您打開某個應用的時間，以便監測哪個應用被使用、使用時間和使用方式；在應用停止工作時，我們會記錄「崩潰資料」（例如您是否有流動網路連接），以説明我們識別和解決問題。

要進一步瞭解我們的流動應用收集的具體資訊，請查看您的裝置設置或您下載該應用的平臺。要停止通過我們的任一應用收集所有資訊，請卸載該應用。