All’interno di S&P Global

I suoi dati personali possono essere divulgati alle nostre funzioni di risorse umane, finanza, amministrazione e altro personale pertinente, come gli addetti ai colloqui nell’ambito del processo di selezione del personale, i responsabili dell’area aziendale in cui vi è una posizione vacante, il personale IT e dell’ufficio conformità/legale a fini di selezione del personale, conformità, amministrativi e gestionali descritti nella presente Informativa. Le persone giuridiche pertinenti di S&P Global hanno formalizzato i contratti di elaborazione e di trasferimento dei dati o altri tipi di contratti relativi ai dati in conformità alla legislazione pertinente sulla privacy al fine di implementare tutele appropriate per i trasferimenti di dati personali.

Fornitori di servizi

Ci riserviamo la facoltà di condividere i suoi dati personali con fornitori di servizi di selezione del personale, valutazione, inserimento e amministrativi, fornitori di verifiche dei precedenti, fornitori di piani di discriminazione positiva e di analisi della diversità e altri fornitori di servizi di hosting, cloud e di altri servizi tecnologici in base alle specifiche esigenze conoscitive in conformità alla legislazione vigente in materia. Ad esempio, possiamo fornire il suo nome e indirizzo e-mail ai nostri fornitori di servizi impegnati nell’abbinamento tra ruoli e candidati e nelle raccomandazioni, anche sulla base di valutazioni comportamentali, selezione del personale basata sul gioco o analisi del curriculum, laddove tali valutazioni siano applicabili al ruolo per il quale si è candidato. Chiediamo a tali fornitori di servizi di tutelare i suoi dati personali in conformità alla legge vigente in materia. Le persone giuridiche pertinenti di S&P Global formalizzano i contratti di trattamento e di trasferimento dei dati e/o altri tipi di contratti relativi ai dati in conformità alla legislazione pertinente sulla privacy al fine di implementare tutele appropriate per i trasferimenti di dati personali.

Terzi

Ci riserviamo la facoltà di condividere i suoi dati personali con altri terzi, ad esempio nel contesto della possibile vendita o del trasferimento, in tutto o in parte, della nostra attività o dei nostri beni a terzi in concomitanza con una fusione, acquisizione, liquidazione o evento simile, o ai terzi pertinenti quali revisori contabili, avvocati, consulenti professionali o assicuratori in conformità alla legislazione vigente in materia. Se previsto dalla legge in una specifica giurisdizione, tale terzo sarà tenuto a continuare a garantire la conformità alla presente Informativa o a ottenere di nuovo il suo consenso.

A volte possiamo condividere i suoi dati personali senza il suo consenso, laddove consentito o richiesto dalla legge vigente in materia, compreso il caso in cui i fornitori di servizi ci assistono nel trattamento dei suoi dati personali descritto in questa Informativa. Potremmo dover divulgare i suoi dati personali per garantire la conformità a una citazione a comparire, a una procedura fallimentare o a un procedimento legale analogo, oppure in risposta a richieste legittime di autorità pubbliche, normative o governative o quando un atto di divulgazione è ragionevolmente necessario per tutelare la nostra proprietà o i nostri diritti o la proprietà e i diritti di terzi, o del pubblico in generale. Possiamo anche condividere i suoi dati personali nella misura consentita dalla legge per la creazione, l’esercizio o la difesa di rivendicazioni legali. In talune giurisdizioni, ci riserviamo anche la facoltà di trattare i suoi dati personali se sono già stati da lei pubblicamente divulgati e in giurisdizioni come la Repubblica Popolare Cinese, dove tale trattamento è direttamente collegato alla sicurezza nazionale, alla sicurezza pubblica, alla salute pubblica o ad altri interessi pubblici.

Possono esserci altre circostanze in cui divulghiamo i suoi dati personali quando ci ha dato il suo consenso a farlo (consenso che può ritirare in qualsiasi momento contattandoci mediante i dettagli seguenti).

Ci impegniamo a non vendere né divulgare a terzi che non siano i fornitori i suoi dati personali raccolti in conformità alla presente Informativa per un corrispettivo economico o di altro valore, salvo laddove consentito dalla presente Informativa o dalla legge vigente in materia.