Dentro da S&P Global:

Suas informações pessoais podem ser divulgadas às nossas funções de recursos humanos, finanças e administração e outras pessoas relevantes, como entrevistadores envolvidos no processo de recrutamento, gerentes da área de negócios com vaga e pessoal do departamento de TI e compliance/jurídico, para fins de recrutamento, conformidade, administração e gestão, conforme descrito nesta Política. As entidades relevantes da S&P Global assinaram acordos de processamento de dados, acordos de transferência de dados ou outros tipos de acordos de dados conforme as leis de privacidade aplicáveis para implementar as garantias adequadas para transferências de informações pessoais.

Provedores de serviços:

Podemos compartilhar suas informações pessoais com provedores de serviços de recrutamento, avaliação, integração e administração, provedores de verificação de antecedentes, provedores de planos de ação afirmativa e de análise de diversidade, e provedores de hospedagem, nuvem e outros serviços de tecnologia com base na necessidade de conhecimento de acordo com a legislação. Por exemplo, podemos fornecer seu nome e e-mail para nossos provedores de serviços envolvidos na correspondência e recomendações de funções de candidatos, inclusive com base em avaliações comportamentais, recrutamento baseado em jogos ou análises de currículos, quando tais avaliações forem aplicáveis à função para a qual você se candidatou. Exigimos que esses provedores de serviços protejam suas informações pessoais de acordo com a legislação aplicável. As entidades relevantes da S&P Global assinam acordos de processamento de dados, acordos de transferência de dados e/ou outros tipos de acordos de dados conforme as leis de privacidade aplicáveis para implementar as garantias adequadas para transferências de informações pessoais.

Terceiros:

Podemos compartilhar suas informações pessoais com terceiros, por exemplo, no contexto de uma possível venda ou transferência de tudo (ou parte) de nossos negócios ou ativos a terceiros em caso de fusão, aquisição, liquidação ou evento semelhante, ou a terceiros relevantes, como auditores, advogados ou consultores profissionais, nossas seguradoras de acordo com a legislação aplicável. Se exigido por lei em uma jurisdição específica, exigiremos que terceiros continuem a cumprir esta Política ou obtenham seu consentimento novamente.

Às vezes, podemos compartilhar suas informações pessoais sem o seu consentimento, quando permitido ou exigido pela legislação aplicável, inclusive quando os provedores de serviços nos ajudarem no processamento de suas informações pessoais descritas nesta Política. Podemos precisar divulgar suas informações pessoais para cumprir uma intimação, processo de falência ou processo legal similar, ou em resposta a solicitações legais de autoridades públicas, reguladoras ou governamentais, ou quando a divulgação for razoavelmente necessária para proteger nossa propriedade ou direitos, ou os seus ou de terceiros, ou o público em geral. Também podemos compartilhar suas informações pessoais conforme permitido por lei para o estabelecimento, exercício ou defesa de ações judiciais. Em algumas jurisdições, também podemos processar suas informações pessoais se já tiverem sido divulgadas publicamente por você e, em jurisdições como a República Popular da China, onde esse processamento está diretamente relacionado à segurança nacional ou segurança pública, saúde pública ou outros interesses públicos.

Pode haver outras circunstâncias em que divulgamos seus dados pessoais quando você nos dá seu consentimento para fazê-lo (que você pode retirar a qualquer momento entrando em contato conosco nos detalhes abaixo).

Não venderemos ou divulgaremos suas informações pessoais coletadas de acordo com esta Política a terceiros que não sejam provedores por dinheiro ou outra compensação valiosa, a menos que permitido por esta Política ou pela legislação aplicável.