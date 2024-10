Au sein de S&P Global :

Vos informations personnelles peuvent être divulguées à nos ressources humaines, à nos fonctions financières et administratives et à d'autres membres du personnel concernés, tels que les personnes chargées des entretiens dans le cadre du processus de recrutement, les responsables du secteur d'activité dans lequel un poste est vacant et le personnel des services informatiques et de conformité/juridique, à des fins de recrutement, de conformité, d'administration et de gestion, comme décrit dans la présente politique. Les entités concernées de S&P Global ont signé des contrats de traitement de données, des contrats de transfert de données ou d'autres types de contrats de données conformément aux lois sur la protection de la vie privée applicables afin de mettre en œuvre des garanties appropriées pour les transferts d'informations personnelles.

Prestataires de services :

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec des prestataires de services de recrutement, d'évaluation, d'intégration et d'administration, des prestataires de vérification des antécédents, des prestataires de plans de discrimination positive et d'analyse de la diversité, et des prestataires de services d'hébergement, de cloud computing et d'autres technologies, sur la base du besoin de savoir, conformément à la loi applicable. Par exemple, nous pouvons fournir votre nom et votre adresse électronique à nos prestataires de services chargés de faire correspondre les rôles des candidats et de formuler des recommandations, notamment sur la base d'évaluations comportementales, de recrutement par le jeu ou d'examens de CV, lorsque ces évaluations sont applicables au rôle auquel vous avez postulé. Nous exigeons que ces prestataires de services protègent vos informations personnelles conformément au droit applicable. Les entités concernées de S&P Global ont signé des contrats de traitement de données, des contrats de transfert de données ou d'autres types de contrats de données conformément aux lois sur la protection de la vie privée applicables afin de mettre en œuvre des garanties appropriées pour les transferts d'informations personnelles.

Tiers :

Nous pouvons partager vos informations personnelles avec d'autres tiers, par exemple dans le cadre de la vente ou du transfert éventuel de l'ensemble (ou d'une partie) de notre activité ou de nos actifs à un tiers en cas de fusion, d'acquisition, de liquidation ou d'événement similaire, ou à des tiers pertinents tels que des auditeurs, des avocats ou des conseillers professionnels, nos assureurs conformément à la loi applicable. Si la loi l'exige dans une juridiction particulière, nous demanderons à ce tiers de continuer à se conformer à la présente Politique ou d'obtenir à nouveau votre consentement.

Nous pouvons parfois partager vos informations personnelles sans votre consentement lorsque la loi applicable le permet ou l'exige, notamment lorsque des prestataires de services nous aident à traiter vos informations personnelles décrites dans la présente Politique. Nous pouvons être amenés à divulguer vos informations personnelles pour nous conformer à une citation à comparaître, à une procédure de faillite ou à une procédure judiciaire similaire, ou en réponse à des demandes légitimes d'autorités publiques, réglementaires ou gouvernementales, ou lorsque la divulgation est raisonnablement nécessaire pour protéger notre propriété ou nos droits, ou ceux de vous ou de tiers, ou du public en général. Nous pouvons également partager vos informations personnelles dans les limites autorisées par la loi pour l'établissement, l'exercice ou la défense de revendications légales. Dans certaines juridictions, nous pouvons également traiter vos informations personnelles si elles ont déjà été divulguées publiquement par vous et, dans des juridictions telles que la République populaire de Chine, lorsque ce traitement est directement lié à la sécurité nationale ou à la sûreté publique, à la santé publique ou à d'autres intérêts publics.

Il peut y avoir d'autres circonstances où nous divulguons vos données personnelles lorsque vous nous avez donné votre consentement pour le faire (que vous pouvez retirer à tout moment en nous contactant aux coordonnées ci-dessous).

Nous ne vendrons ni ne divulguerons vos informations personnelles collectées conformément à la présente Politique à un tiers non-vendeur pour une contrepartie monétaire ou toute autre contrepartie de valeur, sauf si la présente Politique ou la loi applicable l'autorise.