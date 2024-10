Innerhalb von S&P Global:

Ihre personenbezogenen Daten können für Personalbeschaffungs-, Verwaltungs- und Managementzwecke gemäß dieser Richtlinie an unsere Personal-, Finanz- und Verwaltungsstellen und andere zuständige Mitarbeitende, z. B. an der Personalbeschaffung beteiligte Gesprächsführende, Führungskräfte aus dem Geschäftsbereich mit einer offenen Stelle sowie Mitarbeitende der IT- und Rechtsabteilung weitergegeben werden. Zuständige Einheiten von S&P Global haben Datenverarbeitungsvereinbarungen, Datenübermittlungsvereinbarungen oder andere Arten von Datenvereinbarungen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen getroffen, um angemessene Schutzmaßnahmen für die Übertragung von personenbezogenen Daten umzusetzen.

Dienstleister:

Wir können Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht an Anbieter von Personalbeschaffungs- Beurteilungs-, Onboarding- und Verwaltungsdiensten, Hintergrundüberprüfungen, Affirmative Action-Programmen und Diversitätsanalysen sowie von Hosting-, Cloud- und anderen IT-Diensten weitergeben. So können wir beispielsweise Ihren Namen und Ihre E-Mail-Adresse an Dienstleister weitergeben, die sich mit dem Abgleich von Bewerbenden und Stellenausschreibungen sowie mit Empfehlungen befassen, wobei sie sich unter anderem auf Verhaltensbeurteilungen, spielbasierte Personalbeschaffung oder Lebenslaufüberprüfungen stützen können, sofern solche Beurteilungen auf die Position anwendbar sind, auf die Sie sich beworben haben. Wir verlangen von diesen Dienstleistern, dass sie Ihre personenbezogenden Daten im Einklang mit geltendem Recht schützen. Zuständige Einheiten von S&P Global haben Datenverarbeitungsvereinbarungen, Datenübermittlungsvereinbarungen oder andere Arten von Datenvereinbarungen gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen getroffen, um angemessene Schutzmaßnahmen für die Übermittlung von personenbezogenen Daten umzusetzen.

Dritte:

Wir können Ihre personenbezogenen Daten in Übereinstimmung mit geltendem Recht an andere Dritte weitergeben, z. B. im Zusammenhang mit dem möglichen Verkauf oder der möglichen Übertragung unseres gesamten Geschäfts oder unserer gesamten Vermögenswerte (oder eines Teils davon) an Dritte im Fall einer Fusion, Übernahme, Auflösung oder eines ähnlichen Ereignisses oder an zuständige Dritte wie Wirtschaftsprüfende, Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen, professionelle Berater(innen) oder unsere Versicherer. Sofern dies in einem bestimmten Land gesetzlich vorgeschrieben ist, verlangen wir von Dritten, sich an diese Richtlinie zu halten oder Ihre Zustimmung erneut einzuholen.

Gelegentlich geben wir Ihre personenbezogenen Daten ohne Ihre Zustimmung weiter, wenn dies nach geltendem Recht zulässig oder erforderlich ist, z. B. wenn uns Dienstleister bei der in dieser Richtlinie beschriebenen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten unterstützen. Wir können gezwungen sein, Ihre personenbezogenen Daten offenzulegen, um die Vorgaben einer Vorladung, eines Insolvenzverfahrens oder eines ähnlichen Rechtsverfahren zu erfüllen, um rechtmäßige Anfragen von Behörden zu beantworten oder wenn die Offenlegung nachvollziehbarerweise notwendig ist, um unser Eigentum oder unsere Rechte oder Ihre Rechte oder die von Dritten oder der Allgemeinheit zu schützen. Soweit dies gesetzlich zulässig ist, können wir Ihre personenbezogenen Daten auch weitergeben, um Rechtsansprüche zu begründen, geltend zu machen oder zu verteidigen. Wir können Ihre personenbezogenen Daten in einigen Ländern auch verarbeiten, wenn sie von Ihnen bereits öffentlich gemacht wurden, und in Ländern wie der Volksrepublik China, wenn eine solche Verarbeitung in direktem Zusammenhang mit der nationalen oder öffentlichen Sicherheit oder der öffentlichen Gesundheit oder anderen öffentlichen Interessen steht.

Unter Umständen können wir Ihre personenbezogenen Daten auch in anderen Fällen weitergeben, wenn Sie uns Ihre entsprechende Zustimmung erteilt haben (die Sie jederzeit über die unten angegebenen Kontaktdaten widerrufen können).

Ihre von uns in Übereinstimmung mit dieser Richtlinie erhobenen personenbezogenen Daten werden von uns nicht verkauft oder gegen entgeltliche Gegenleistungen an Dritte weitergegeben, die nicht zu unseren Dienstleistern gehören, es sei denn, dies ist durch diese Richtlinie oder geltendes Recht gestattet.