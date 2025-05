Com mais de 150 modelos de custo pré-criados*, os usuários podem analisar as previsões de nossos especialistas em agricultura sobre preços de insumos e produtos finais. Isso permite comparações com modelos personalizados e ajustados para avaliar vários cenários orçamentários, dinâmicas de suprimento e seus efeitos no negócio. Ao fazer isso, os usuários podem otimizar o momento das compras e aumentar a conscientização sobre os riscos de longo prazo na cadeia de suprimentos. *Nota: Esses modelos de custo não estão incluídos no CSM+, eles estão em um pacote adicional.