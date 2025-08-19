S&P Global Energy —

끊임없는 변화 속에 명확성을 제공합니다

S&P Global Energy(S&P 글로벌 에너지)는 고객이 탁월한 의사결정을 내리고 비즈니스를 위한 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출할 수 있도록, 글로벌 에너지 및 상품 시장에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.

당사는 네 가지 핵심 역량을 통해 끊임없는 변화 속에서 명확성을 제공합니다: S&P Global Energy Platts(S&P 글로벌 에너지 플래츠)는 가격 책정과 뉴스를 제공합니다. S&P Global Energy CERA(S&P 글로벌 에너지 세라)는 리서치와 자문을 제공합니다. S&P Global Energy Horizons(S&P 글로벌 에너지 호라이즌스)는 에너지 확장과 지속가능성 솔루션을 제공합니다. S&P Global Energy Events(S&P 글로벌 에너지 이벤트)는 타의 추종을 불허하는 사고 리더십과 산업 협력을 제공합니다. 당사의 이러한 자원은 세상을 움직이는 이들의 역량을 강화합니다.