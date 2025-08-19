S&P Global Energy
끊임없는 변화 속에 명확성을 제공합니다

S&P Global Energy(S&P 글로벌 에너지)는 고객이 탁월한 의사결정을 내리고 비즈니스를 위한 장기적이고 지속 가능한 가치를 창출할 수 있도록, 글로벌 에너지 및 상품 시장에 대한 종합적인 관점을 제공합니다.

당사는 네 가지 핵심 역량을 통해 끊임없는 변화 속에서 명확성을 제공합니다: S&P Global Energy Platts(S&P 글로벌 에너지 플래츠)는 가격 책정과 뉴스를 제공합니다. S&P Global Energy CERA(S&P 글로벌 에너지 세라)는 리서치와 자문을 제공합니다. S&P Global Energy Horizons(S&P 글로벌 에너지 호라이즌스)는 에너지 확장과 지속가능성 솔루션을 제공합니다. S&P Global Energy Events(S&P 글로벌 에너지 이벤트)는 타의 추종을 불허하는 사고 리더십과 산업 협력을 제공합니다. 당사의 이러한 자원은 세상을 움직이는 이들의 역량을 강화합니다.

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가격 책정 및 뉴스는 Platts

S&P Global Energy Platts는 시장을 반영한 가격 평가와 포괄적인 뉴스 보도를 제공합니다.

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리서치 및 자문은 CERA

S&P Global Energy CERA는 핵심 데이터, 인사이트 및 전문가 자문 솔루션을 제공합니다.

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에너지 확장 및 지속가능성은 Horizons

S&P Global Energy Horizons(S&P 글로벌 에너지 호라이즌스)는 거시적 트렌드부터 개별 자산 인사이트까지 에너지 확장 및 지속가능성 정보를 포괄적으로 제공합니다.

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S&P Global Energy Events

S&P Global Energy는 고객 맞춤형 최고 수준의 교류 기회를 통해 독보적인 콘텐츠와 통찰력을 시장에 제공합니다.

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솔루션 및 역량

프라이싱 및 벤치마크

Platts JKM™ (Japan Korea Marker) LNG 가격 평가

Platts JKM™ 은 LNG 관련 현물 실물 화물의 벤치마크 가격 평가입니다. 이는 동북아시아와 국제 시장에서의 현물 거래, 입찰, 단기, 중기, 장기 거래에서 사용됩니다.

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에너지를 현명하게 투자하세요.

에너지 전환 인사이트로 발전을 이끌어 가세요

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