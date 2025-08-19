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제품 및 솔루션
S&P Global Energy의 농업 및 식품 솔루션을 통해 비즈니스의 잠재력을 극대화하십시오. 당사의 포괄적인 애그리비즈니스 인텔리전스는 농업 가치사슬 전반을 아우르며, 시장 환경을 형성하는 산업과 정책에 대한 입체적 관점을 제공합니다. 경쟁에서 앞서 나가는 데 필요한 핵심 데이터 및 인사이트와 함께 실시간 가격, 속보, 전문가 분석을 이용할 수 있습니다.
농업 및 식품 시장의 수요 트렌드, 리스크, 기회를 맥락화해 분석한 당사의 인사이트는 다양한 시간 범위에서 정보에 기반한 의사결정을 가능하게 합니다. 당사의 핵심 인텔리전스로 오늘날의 역동적인 글로벌 애그리비즈니스 시장에서 전략을 강화하고 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다.
업계 선도적 가격 벤치마크를 활용해 소싱 전략을 수립하고 비용 효율적인 계약 체결
투명한 가격 평가와 정확한 가격 추세 및 수요 동인 예측을 바탕으로 매출 확대
경제 모델 개발, 업계 환경 분석, 투자 평가 수행
매출 목표 달성을 위한 성장 기회 식별 및 실행
당사의 농업 및 식품 솔루션은 곡물, 유지종자 및 지방, 동물 사료와 단백질, 소프트 상품 및 식품 시장 전반에 걸친 글로벌 커버리지를 제공합니다. 본 서비스는 시장 인사이트와 시장 데이터 두 가지 패키지로 제공됩니다.
옥수수, 밀, 쌀, 면화, 기타 곡물
대두, 해바라기유, 팜유, 카놀라유, 탤로우, 동물성 지방
쇠고기, 돼지고기, 가금류, 계란, 유제품, 수산물, 양식, 대두박 및 용해성 건조 증류 곡물(DDGS)
커피, 코코아, 설탕 및 감미료, 당밀
과일, 채소, 식물성 단백질, 음료, 향신료, 견과류, 통조림 및 냉동식품
글로벌 곡물, 유지종자 및 식물성 오일, 동물 사료 및 단백질, 설탕, 그리고 건화물 운송 시장 전반에 대하여 강력하고 투명한 방법론에 기반한 업계 벤치마크 가격 평가를 제공합니다. 과거 가격 평가 데이터도 이용할 수 있습니다.
100여 가지 식품 카테고리를 아우르며, 농업 및 식품 가치 사슬 전반에 걸쳐 7,000개 이상의 시장 가격 데이터를 제공합니다.
시장 펀더멘털 관련 구조화된 데이터 세트, 데이터 도구, API, 그리고 예측 데이터를 솔루션의 일부로 제공합니다. 글로벌 전문가 팀의 리포트, 분석 및 인사이트가 당사 데이터를 뒷받침합니다.
농업 및 식품 부문에 대한 공정하고 신뢰할 수 있으며 혁신적인 리포트 및 분석을 이용할 수 있습니다. 시장 활동 관련 실시간 인사이트, 영향력 있는 뉴스 및 분석, 전문가 논평, 그리고 유익한 시장 정보를 제공합니다.
북미와 유럽 전역의 정책 및 규제 관련 세부 논평과 분석을 제공합니다.
사전 구축된 150여 가지 비용 모델*을 활용하여 사용자가 투입 가격 및 최종 제품에 대한 당사 농업 전문가의 전망을 분석할 수 있습니다. 사용자 지정 모델 및 조정된 모델과 비교하여 다양한 예산 시나리오, 공급 역학, 비즈니스에 미치는 영향을 평가할 수 있습니다. 이를 통해 구매 시기를 최적화하고 장기적인 공급망 리스크에 대한 경각심을 높일 수 있습니다. *참고: 해당 비용 모델은 CSM+에 포함되지 않으며 별도의 패키지가 필요합니다.
단기 및 장기 농업 시장 전망을 제공합니다. 공급·수요 펀더멘털, 무역 및 가격 전망을 기준으로 한 12~18개월 단기 예측과 장기 예측이 포함됩니다.
에너지, 바이오연료, 운송, 비료 등 농업에 직접적인 영향을 미치는 인접 시장에 대한 독보적인 지식과 경험을 바탕으로 가장 포괄적이고 확실한 예측을 제공합니다. 작물, 단백질과 같이 대규모로 거래되는 상품과 음료, 향신료, 견과류와 같이 정보 접근이 낮은 시장을 모두 다루는 전담 전문가에게 직접 지원을 받을 수 있습니다.
S&P Global Energy는 글로벌 농업 및 식품 시장 전반에 걸쳐 인사이트, 가격 및 벤치마크, 그리고 리스크 데이터를 제공합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.