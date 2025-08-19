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제품 및 솔루션
업계 전문가와 투자자를 위해 설계된 당사의 원유 패키지는 업계 기준 가격 평가, 실시간 원유 시장 뉴스 보도, 전문 분석을 통해 매우 중요한 원유 시장 데이터와 인사이트를 제공합니다. 당사의 예측 및 분석 도구는 시장 동향에 대한 더 깊은 이해를 제공하도록 설계되었으며, 주요 거래 허브에 대한 원유 포워드 곡선은 향후 시장 기대치를 명확하게 보여줍니다.
투자 전략 수립, 시장 역학 분석, 정보에 기반한 거래 의사결정 등 어떤 목적이든, 당사의 종합 솔루션은 복잡한 원유 시장을 자신 있게 대응할 수 있도록 지원합니다. 정밀함과 깊이를 갖춘 당사의 원유 시장 솔루션으로 전략과 성과를 한 단계 끌어올리세요.
Dated Brent, Dubai, 일본 내수, AGS를 포함한 Platts 가격 평가 및 업계 최고 수준의 벤치마크 제공
시장 활동 및 거래 데이터를 전체 이력과 함께 완전하게 제공
원유 스프레드, 거래 업데이트, 업계 관계자 코멘트 등 다양한 실시간 정보 제공
글로벌 원유 시장의 변화와 펀더멘털을 다루는 일일 시장 리포트 제공
글로벌 및 지역별 원유 영향과 동향에 대한 월간 및 분기별 인사이트 제공
최신 시장 동향을 반영한 2년 단위 원유 가격 전망(월간 업데이트)
아시아, 유럽, 중동, 아프리카, 미주 전역에 걸쳐 공급/수요 구조, 기업 최신 소식, 정부 정책, 탐사 활동 및 기술 발전에 대한 심층 보고서 제공
데이터에 대한 자체 가정과 해석을 바탕으로 “만약에?”라는 질문을 던지는 독립 전담팀의 두 번째 시각으로, 횡단적 사고와 대안적 시나리오를 고려할 수 있도록 지원
원유 및 콘덴세이트 수요, 생산, 교역에 대한 장기 전망(25년)
당사의 원유 가격 평가는 수십 년 동안 원자재 전반과 전 세계의 거래를 위한 기준을 제공해 왔으며, 그중 다수는 업계 벤치마크로 자리 잡았습니다.
당사는 전 세계 최대 규모의 전문가 팀을 통해 제공되는 신속하고 통찰력 있는 원유 시장 뉴스와 보고서의 대명사로 자리해 왔습니다. 원유 또는 정제 제품을 판매, 구매, 거래하는 모든 경우에 당사의 시장 인사이트는 자신 있게 행동하는 데 필요한 핵심 정보를 제공합니다.
원유 시장에는 많은 불확실성이 존재하지만, S&P Global Energy는 방대한 현물 원유 가격 이력과 독자적인 정량 기법을 적용해 가치 평가를 검증하고 리스크 허용 수준을 비즈니스 전략과 보다 정밀하게 정렬할 수 있도록 독립적이고 검증 가능한 데이터 소스를 제공합니다.
당사의 원유 가격 평가는 수십 년 동안 원자재 전반과 전 세계의 거래를 위한 기준을 제공해 왔으며, 그중 다수는 업계 벤치마크로 자리 잡았습니다.
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