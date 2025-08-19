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페이지 주요 내용

1909년부터 제공해 온 완전한 원유 시장 인사이트

업계 전문가와 투자자를 위해 설계된 당사의 원유 패키지는 업계 기준 가격 평가, 실시간 원유 시장 뉴스 보도, 전문 분석을 통해 매우 중요한 원유 시장 데이터와 인사이트를 제공합니다. 당사의 예측 및 분석 도구는 시장 동향에 대한 더 깊은 이해를 제공하도록 설계되었으며, 주요 거래 허브에 대한 원유 포워드 곡선은 향후 시장 기대치를 명확하게 보여줍니다.

투자 전략 수립, 시장 역학 분석, 정보에 기반한 거래 의사결정 등 어떤 목적이든, 당사의 종합 솔루션은 복잡한 원유 시장을 자신 있게 대응할 수 있도록 지원합니다. 정밀함과 깊이를 갖춘 당사의 원유 시장 솔루션으로 전략과 성과를 한 단계 끌어올리세요.

맞춤 대상

트레이더

  • 시장 움직임을 활용해 정보에 기반한 거래 결정을 내리기 위한 원유 시장 가격 평가 및 예측
  • 견고한 원유 포워드 곡선과 분석 도구를 활용해 리스크를 평가하고 헤지 전략을 수립함으로써 가격 변동성에 대비
  • 지역별 또는 제품별 가격 차이를 파악해 차익 거래 실행

조달

  • 벤치마크 가격 평가를 활용해 공급업체와 유리한 계약 조건을 협상하고 비용 효율성 확보
  • 전문가의 원유 시장 분석과 전망을 활용해 시장 변화를 선제적으로 예측하고, 가격 상승이나 공급 부족 이전에 물량 확보

전략 기획자

  • 원유 시장 전망과 분석을 전략 기획에 활용해 장기 목표를 예상 시장 환경과 정렬
  • AltView를 통한 다양한 시장 인사이트로 시나리오 계획을 수립하여 다양한 시장 환경에 대비
  • 시장 인사이트를 기반으로 자원 배분에 대한 합리적 의사결정 및 투자 우선순위 설정

C-레벨 경영진

  • 종합적인 시장 인사이트를 활용해 전략적 의사결정을 내리고, 비즈니스 목표를 시장 현실과 정합
  • 심층 분석과 전망을 통해 원유 시장 동향을 선제적으로 파악하고, 이에 맞춰 비즈니스 전략을 조정함으로써 경쟁 우위 확보
  • 신뢰도 높은 원유 시장 데이터를 활용해 투자자 커뮤니케이션을 지원하고, 기업의 시장 포지셔닝과 전략에 대한 신뢰 구축

커버리지 범위

  • EMEA
  • 북미
  • APAC
  • LATAM
  • 글로벌

원유 관련 핵심 역량

업계 선도 가격 벤치마크

Dated Brent, Dubai, 일본 내수, AGS를 포함한 Platts 가격 평가 및 업계 최고 수준의 벤치마크 제공

종합 시장 데이터

시장 활동 및 거래 데이터를 전체 이력과 함께 완전하게 제공

실시간 정보

원유 스프레드, 거래 업데이트, 업계 관계자 코멘트 등 다양한 실시간 정보 제공

일일 시장 커버리지

글로벌 원유 시장의 변화와 펀더멘털을 다루는 일일 시장 리포트 제공

글로벌 및 지역 인사이트

글로벌 및 지역별 원유 영향과 동향에 대한 월간 및 분기별 인사이트 제공

단기 가격 전망

최신 시장 동향을 반영한 2년 단위 원유 가격 전망(월간 업데이트)

전문가 인사이트

아시아, 유럽, 중동, 아프리카, 미주 전역에 걸쳐 공급/수요 구조, 기업 최신 소식, 정부 정책, 탐사 활동 및 기술 발전에 대한 심층 보고서 제공

대안 시장 관점

데이터에 대한 자체 가정과 해석을 바탕으로 “만약에?”라는 질문을 던지는 독립 전담팀의 두 번째 시각으로, 횡단적 사고와 대안적 시나리오를 고려할 수 있도록 지원

장기 전망

원유 및 콘덴세이트 수요, 생산, 교역에 대한 장기 전망(25년)

제공하는 원유 솔루션

원유