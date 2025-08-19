Platts는 시장을 반영한 가격 평가와 포괄적인 뉴스 커버리지를 제공합니다. S&P Global Energy Platts는 에너지 시장에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.

오늘날 Platts는 원자재 벤치마크, 가격 평가, 뉴스 및 시장 리포트를 제공하는 글로벌 선도 기관으로 인정받고 있습니다. Platts의 가격 벤치마크는 약 1,300개의 거래소 상장 현금결제형 원자재 선물 계약의 기준으로 활용됩니다.