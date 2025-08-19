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핵심 역량
시장을 움직이는 가격 벤치마크. 확신을 가지고 거래하세요.
Platts 시장 데이터에 대해 자세히 알아보세요. 당사에 문의하시면 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.
Platts는 시장을 반영한 가격 평가와 포괄적인 뉴스 커버리지를 제공합니다. S&P Global Energy Platts는 에너지 시장에서 100년 이상의 경험을 보유하고 있습니다.
오늘날 Platts는 원자재 벤치마크, 가격 평가, 뉴스 및 시장 리포트를 제공하는 글로벌 선도 기관으로 인정받고 있습니다. Platts의 가격 벤치마크는 약 1,300개의 거래소 상장 현금결제형 원자재 선물 계약의 기준으로 활용됩니다.
복잡한 에너지 시장에 자신 있게 대응하세요. 당사의 Platts 가격과 뉴스는 시장 현실을 반영한 데이터와 인사이트를 제공하여 시장을 선도하도록 지원합니다.
Platts의 가격 평가와 벤치마크는 투명성과 신뢰성 측면에서 업계 표준을 제시합니다. 당사는 원유, 연료 및 정유제품, 가스 및 전력, 화학, 금속, 에너지 전환, 해운, LNG, 농업 및 식품 시장에 대해 현물 가격과 포워드 곡선을 포함하는 15,000개 이상의 원자재 가격을 매일 제공합니다.
당사의 시장 기반 포워드 곡선 리스크 솔루션은 에너지 및 원자재 가격 변동에 대한 익스포저를 관리하고, 불확실한 시장 환경에 효과적으로 대응할 수 있도록 설계되었습니다.
복잡한 에너지 시장에 자신 있게 대응하세요. 당사의 Platts 가격과 뉴스는 시장 현실을 반영한 데이터와 인사이트를 제공하여 시장을 선도하도록 지원합니다.
Platts의 가격 평가와 벤치마크는 투명성과 신뢰성 측면에서 업계 표준을 제시합니다. 당사는 원유, 연료 및 정유제품, 가스 및 전력, 화학, 금속, 에너지 전환, 해운, LNG, 농업 및 식품 시장에 대해 현물 가격과 포워드 곡선을 포함하는 15,000개 이상의 원자재 가격을 매일 제공합니다.
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