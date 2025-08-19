S&P Global Energy —

El pulso de la energía en movimiento

En S&P Global Commodity Insights, nuestra visión integral de los mercados mundiales de energía y materias primas permite a nuestros clientes tomar decisiones acertadas y crear valor sostenible a largo plazo para su empresa.

Nuestros cuatro pilares fundamentales aportan claridad a un entorno sumamente dinámico: S&P Global Energy Platts ofrece precios y noticias; S&P Global Energy CERA realiza investigaciones y asesoría; S&P Global Energy Horizons brinda soluciones de expansión y sostenibilidad energética; y S&P Global Energy Events destaca por su inigualable liderazgo intelectual y colaboración con la industria. En conjunto, estos recursos empoderan a quienes generan energía para el mundo.