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En S&P Global Commodity Insights, nuestra visión integral de los mercados mundiales de energía y materias primas permite a nuestros clientes tomar decisiones acertadas y crear valor sostenible a largo plazo para su empresa.
Nuestros cuatro pilares fundamentales aportan claridad a un entorno sumamente dinámico: S&P Global Energy Platts ofrece precios y noticias; S&P Global Energy CERA realiza investigaciones y asesoría; S&P Global Energy Horizons brinda soluciones de expansión y sostenibilidad energética; y S&P Global Energy Events destaca por su inigualable liderazgo intelectual y colaboración con la industria. En conjunto, estos recursos empoderan a quienes generan energía para el mundo.
S&P Global Energy Platts ofrece evaluaciones de precios que reflejan el mercado y una cobertura de noticias integral.
S&P Global Energy CERA ofrece datos esenciales, análisis y soluciones de consultoría especializada.
S&P Global Energy Horizons proporciona información exhaustiva sobre la expansión del sector energético y la sostenibilidad, desde las tendencias generales hasta información detallada sobre activos.
S&P Global Energy ofrece a los mercados contenido y liderazgo de pensamiento inigualables mediante iniciativas de primer nivel a su medida.
PRECIOS Y REFERENCIAS
El índice Platts de varilla Mexicana mide el cambio porcentual mensual en el nivel de precio doméstico de la varilla y sirve como referencia nacional en negociaciones con pagos de contado y contratos de largo plazo.
Impulsamos el progreso con conocimiento sobre la transición energética