S&P Global Energy
El pulso de la energía en movimiento

En S&P Global Commodity Insights, nuestra visión integral de los mercados mundiales de energía y materias primas permite a nuestros clientes tomar decisiones acertadas y crear valor sostenible a largo plazo para su empresa.

Nuestros cuatro pilares fundamentales aportan claridad a un entorno sumamente dinámico: S&P Global Energy Platts ofrece precios y noticias; S&P Global Energy CERA realiza investigaciones y asesoría; S&P Global Energy Horizons brinda soluciones de expansión y sostenibilidad energética; y S&P Global Energy Events destaca por su inigualable liderazgo intelectual y colaboración con la industria. En conjunto, estos recursos empoderan a quienes generan energía para el mundo.

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Platts para precios y noticias

S&P Global Energy Platts ofrece evaluaciones de precios que reflejan el mercado y una cobertura de noticias integral.

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CERA para Investigación y Asesoría

S&P Global Energy CERA ofrece datos esenciales, análisis y soluciones de consultoría especializada.

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Horizons para la expansión energética y la sostenibilidad

S&P Global Energy Horizons proporciona información exhaustiva sobre la expansión del sector energético y la sostenibilidad, desde las tendencias generales hasta información detallada sobre activos.

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S&P Global Energy Events

S&P Global Energy ofrece a los mercados contenido y liderazgo de pensamiento inigualables mediante iniciativas de primer nivel a su medida.

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Productos y soluciones

PRECIOS Y REFERENCIAS

Índice platts del precio de la varilla mexicana

El índice Platts de varilla Mexicana mide el cambio porcentual mensual en el nivel de precio doméstico de la varilla y sirve como referencia nacional en negociaciones con pagos de contado y contratos de largo plazo.

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Impulsamos el progreso con conocimiento sobre la transición energética

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