S&P Global Energy —

Clareza em um ambiente dinâmico

Na S&P Global Energy, oferecemos uma visão abrangente dos mercados globais de energia e commodities, permitindo que você tome decisões com segurança e crie valor sustentável a longo prazo para sua empresa.

Nossas quatro competências fundamentais trazem clareza para um ambiente em constante transformação: S&P Global Energy Platts é sua fonte de preços e notícias; S&P Global Energy CERA é nosso centro de pesquisa e consultoria; S&P Global Energy Horizons é sua referência em soluções de expansão e sustentabilidade energética; S&P Global Energy Events é a união de ideias inovadoras e colaboração na indústria. Esses recursos, em conjunto, fortalecem a liderança no setor energético.