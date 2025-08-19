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Na S&P Global Energy, oferecemos uma visão abrangente dos mercados globais de energia e commodities, permitindo que você tome decisões com segurança e crie valor sustentável a longo prazo para sua empresa.
Nossas quatro competências fundamentais trazem clareza para um ambiente em constante transformação: S&P Global Energy Platts é sua fonte de preços e notícias; S&P Global Energy CERA é nosso centro de pesquisa e consultoria; S&P Global Energy Horizons é sua referência em soluções de expansão e sustentabilidade energética; S&P Global Energy Events é a união de ideias inovadoras e colaboração na indústria. Esses recursos, em conjunto, fortalecem a liderança no setor energético.
S&P Global Energy Platts oferece avaliações de preços que representam o mercado e cobertura abrangente de notícias.
S&P Global Energy CERA traz dados essenciais, insights e serviços de consultoria especializada.
A S&P Global Energy Horizons fornece informações de mercado abrangentes sobre expansão e sustentabilidade energética, desde tendências gerais até percepções no nível de ativos.
A S&P Global Energy oferece conteúdo de alta qualidade e insights de liderança aos mercados por meio de iniciativas inovadoras, adaptadas para atender às suas necessidades.
AVALIAÇÕES DE PREÇOS E BENCHMARKS
A avaliação Platts do etanol anidro da região NNE do Brasil é o preço-referência semanal para o etanol anidro DAP (Delivered at Place, ou entregue no local) no porto de Suape, em Pernambuco, e leva em consideração o etanol produzido regionalmente, importado da região Centro-Sul, bem como volumes entregues de origens internacionais.
Impulsione o progresso com nossos insights sobre a transição energética.