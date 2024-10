Este Aviso de Cookies aplica-se à S&P Global Inc. e respectivas afiliadas, que têm contrato com ou que oferecem serviços a você (de forma coletiva ou individual, conforme aplicável, referidas como "S&P Global", "a Empresa", "nós", "nosso(a)(s)", "nos") e às páginas da S&P Global em www.spglobal.com ("Websites"), ou vinculadas a este endereço. Este aviso explica como utilizamos cookies e tecnologias semelhantes para lhe reconhecer quando você acessa nossos Websites ou usa nossos aplicativos Web. Ele explica também o que são estas tecnologias e por que as utilizamos, bem como os seus direitos para controlar o uso que fazemos delas.



O que são cookies?

Cookies são pequenos arquivos de dados que são enviados para seu computador ou dispositivo móvel quando você acessa um website. Os cookies são amplamente utilizados por donos de websites para garantir seu funcionamento, ou para maior eficiência, além de oferecer informação analítica.

Nos casos em que for exigido por lei, vamos solicitar sua permissão para colocar, no seu dispositivo, quaisquer cookies que não sejam estritamente necessários para o funcionamento dos nossos Websites.

Os cookies estabelecidos pelos donos de websites (neste caso, a S&P Global) são chamados de "cookies próprios". Os cookies estabelecidos por outras partes que não o dono do website são chamados de "cookies de terceiros". Os cookies de terceiros permitem a apresentação de funções ou funcionalidades de terceiros em ou através do website (por exemplo, publicidade, conteúdo interativo e análises). Os terceiros que configuram estes cookies podem reconhecer seu computador quando você acessa o website em questão e também quando acessa outros websites.

Por que utilizamos cookies?

Utilizamos cookies próprios e de terceiros por vários motivos. Os nossos cookies próprios são necessários por motivos técnicos, para que nossos Websites funcionem, e nos referimos a eles como cookies "essenciais" ou "estritamente necessários". Outros cookies próprios e de terceiros nos permitem também rastrear e identificar os interesses dos nossos usuários, a fim de melhorar a experiência em nossos Websites. O envio de cookies de terceiros através de nossos Websites têm fins publicitários e analíticos, entre outros. Você pode conferir mais detalhes abaixo.

Os tipos específicos de cookies próprios e de terceiros enviados por meio dos nossos Websites e respectivas funções são descritos abaixo. Observe que os cookies específicos enviados podem variar dependendo do Website visitado. Os detalhes sobre cookies específicos que são enviados por cada Website, e sobre quaisquer partes que enviam cookies de terceiros podem ser encontrados no Centro de Preferência de Cookies, no rodapé do nosso Website. Sinta-se à vontade para analisar as diferentes categorias de cookies e ajustar suas preferências. Os visitantes que não têm acesso a essa funcionalidade podem usar as configurações dos navegadores para gerenciar a instalação de cookies nos respectivos equipamentos. No entanto, o bloqueio de alguns tipos de cookies pode afetar sua experiência nos Websites e os serviços que podemos oferecer. Veja mais detalhes sobre o controle de cookies mais adiante.

Neste Website, utilizamos quatro dos principais tipos de cookies:

Os cookies "estritamente necessários", que são cookies próprios que permitem o bom funcionamento do Website e dos serviços específicos solicitados. Normalmente, eles são configurados apenas em resposta às ações dos visitantes que resultam em pedidos de serviços, tais como a configuração de preferências de privacidade, início de sessão ou preenchimento de formulários. Os serviços oferecidos por nossos Websites que exigem cookies para funcionar incluem: acesso à conta, carrinho de compras/loja virtual, faturamento e recursos de comentários/blog.

Os cookies de "desempenho", que também são cookies próprios e ajudam a coletar informações sobre como os visitantes usam nossos Websites por meio de análises e melhorias. Estes cookies permanecem no seu computador depois que você fecha o navegador. Utilizamos todas as informações coletadas por esses cookies de maneira agregada, e não associada a usuários de Websites individuais. Quando for permitido por lei aplicável, os cookies próprios de desempenho serão implementados automaticamente quando você acessar nossos Websites. Se você bloquear, ou não aceitar esses cookies (conforme aplicável), não saberemos quando você acessou nossos Websites, e não conseguiremos monitorar o desempenho destes.

Os cookies de "funcionalidade", que permitem que nossos Websites se lembrem de suas escolhas ou preferências, como informações em formulários ou pedidos anteriores. Esses cookies permitem que você navegue em nossos Websites e use os respectivos recursos, como o acesso de áreas protegidas (por exemplo, conteúdo para usuários cadastrados). Esses cookies também nos permitem oferecer a você uma experiência personalizada durante o uso do Website. Eles não são utilizados para monitorar sua atividade de navegação em outros websites. Eles podem ser definidos por nós ou por prestadores terceiros, cujos serviços foram adicionados às nossas páginas. As informações coletadas por meio do uso de cookies funcionais são anônimas e não são utilizadas para nenhum outro fim. Se você não aceitar esses cookies, é possível que alguns ou todos estes serviços não funcionem corretamente.

Os cookies de "direcionamento", que são cookies de terceiros instalados por meio dos nossos Websites por anunciantes parceiros. Eles são utilizados por essas empresas para a criação de perfis sobre seu interesse e para a apresentação de publicidade relevante de outros websites. Eles não armazenam informações pessoais diretamente, mas são baseados na identificação particular do seu navegador e da conexão com a Internet. Se você não aceitar estes cookies, você ainda receberá anúncios publicitários, mas eles serão menos relevantes para você.

Como utilizamos o Google Analytics nos nossos Websites?

Todos os nossos Websites usam cookies fornecidos pelo Google Analytics para entender melhor como os visitantes usam os referidos websites. O Google Analytics utiliza cookies próprios de desempenho e direcionamento colocados por meio dos nossos Websites para nos fornecer informações sobre os usuários. A Google ou a afiliada DoubleClick podem reconhecer os cookies colocados por meio dos nossos Websites quando você acessa outros websites e aplicativos. As informações pessoais geradas por esses cookies sobre o seu uso dos nossos Websites (inclusive seu endereço IP) serão transmitidas para a Google, que as armazenará em servidores nos Estados Unidos da América. A Google utilizará essas informações para avaliar, em nosso nome, o seu uso dos nossos Websites, e para compilar relatórios sobre sua atividade para nós.

Para mais informações sobre como a Google coleta, utiliza e compartilha suas informações coletadas por meio do Google Analytics, inclusive informações coletadas por meio dos nossos Websites, acesse a página de Política de Privacidade da Google – Parceiros em https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ou leia a Política de Privacidade da Google em https://policies.google.com/privacy.

E as outras tecnologias de monitoramento, como os "web beacons"?

Os cookies não são a única maneira de reconhecer ou rastrear visitantes de um website. Às vezes, podemos utilizar outras tecnologias semelhantes, como web beacons (também chamados de "pixels de rastreamento" ou "gifs transparentes"). Trata-se de pequenos arquivos gráficos que contêm um identificador único que nos permite reconhecer quando alguém visita nossos Websites ou abre um e-mail que nós enviamos. Isso nos permite, por exemplo, monitorar os padrões de tráfego dos usuários de uma página de nossos Websites para outra de terceiros, enviar ou se comunicar com cookies, compreender se acessaram nossos Websites por meio de um anúncio de uma página de terceiros, melhorar o desempenho do site e medir o sucesso de campanhas de marketing por e-mail. Se você não desejar habilitar esse rastreamento, por favor, não baixe quaisquer imagens nos referidos e-mails. Alternativamente, cancele a sua inscrição da lista de e-mail. Para isso, atualize suas opções na página de preferências ou clique no link mostrado no rodapé de cada e-mail. Em muitos casos, essas tecnologias dependem de cookies para funcionamento adequado, e a recusa desses cookies impactará seu funcionamento.

Nesta política, as referências a "cookies" são aplicáveis a cookies e às tecnologias de rastreamento semelhantes acima referidas.

Os cookies são utilizados para publicidade dirigida?

Terceiros podem instalar cookies em seu computador ou dispositivo móvel para publicar anúncios através de nossos Websites. Essas empresas podem utilizar informações sobre seus acessos a este e outros websites para oferecer anúncios relevantes de bens e serviços que possam lhe interessar. Também podem utilizar técnicas para mensurar a eficácia dos anúncios. Isso é obtido por meio de cookies ou web beacons utilizados para coletar informações sobre seus acessos a este e outros sites com a finalidade de oferecer anúncios relevantes sobre bens e serviços de seu interesse. As informações coletadas por este processo não nos permitem, nem a terceiros, identificar seu nome, informações de contato ou outros detalhes de identificação pessoal, a menos que você escolha fornecê-los.

Como posso administrar os cookies?

Você tem o direito de decidir se aceita ou rejeita os cookies. Você pode acessar o Centro de Preferência de Cookies, ou configurar ou ajustar os controles do seu navegador para aceitar ou rejeitar os cookies.

Você pode alterar as opções de cookies a qualquer momento, inclusive cancelando a sua autorização para cookies, seja por meio do Centro de Preferência de Cookies, seja alterando os controles do seu navegador. Se escolher rejeitar os cookies, você ainda pode usar nossos Websites, embora seu acesso a algumas funcionalidades e áreas dos nossos Websites possa ser limitado. Talvez seja necessário atualizar a página para que as configurações sejam confirmadas.

Controles do navegador

A maioria dos navegadores permite que você veja os cookies instalados e elimine-os individualmente, ou que você bloqueie cookies de sites específicos ou de todos os sites. Saiba que todas as preferências configuradas serão perdidas se você eliminar todos os cookies, inclusive a opção de bloquear cookies, já esta opção exige a instalação de um cookie específico de bloqueio.

Saiba como gerenciar cookies nos navegadores mais populares:



Se estiver acessando o website por um dispositivo móvel, como smartphone ou tablet, consulte as instruções do fabricante sobre como gerenciar os cookies.

Bloqueio de anúncios de terceiros

Adicionalmente, a maioria das redes publicitárias oferece meios para bloquear anúncios direcionados. Se você quiser mais informações, acesse http://www.aboutads.info/choices/, https://optout.networkadvertising.org/ou http://www.youronlinechoices.com.

Se você quiser bloquear o Google Analytics, você pode baixar e instalar a extensão desenvolvida pelo Google para o seu navegador de Internet. Para mais informações sobre os bloqueios atualmente disponíveis para o Google Analytics, acesse https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Essas ferramentas de bloqueio são fornecidas por terceiros; não pela S&P Global. A S&P Global não controla nem opera esses programas ou as opções que os anunciantes e outros fornecem por meio dessas ferramentas.

Com que frequência este Aviso de Cookies será atualizado?

Podemos atualizar o Aviso de Cookies periodicamente para refletir, por exemplo, mudanças nos cookies que utilizamos ou por outros motivos operacionais, legais ou regulatórios. Portanto, acesse o Aviso de Cookies regularmente para se manter informado sobre o uso de cookies e as tecnologias relacionadas.

A data no início deste Aviso de Cookies indica a última atualização.

Nosso Aviso de Cookies anterior foi datado de 29 de março de 2021. O que mudou desde então?

Atualizamos o Aviso de Cookies para garantir que ele reflita com precisão as nossas práticas envolvendo cookies após a fusão com a IHS Markit.

Onde posso obter mais informações?

Se tiver alguma pergunta sobre o uso de cookies ou outras tecnologias, entre em contato com nosso diretor de privacidade pelo e-mail privacy@spglobal.com, ou pelo endereço Chief Privacy Officer, S&P Global Inc., 55 Water Street, Nova York, NY 10041, EUA.

Você poderá utilizar este formulário de solicitação de dados pessoais para entrar em contato conosco, ou para exercer seus direitos relacionados às informações pessoais que coletamos ou processamos por meio do uso de cookies.

Em alguns locais onde atuamos, temos também detalhes sobre contatos locais que você poderá preferir utilizar, conforme exposto na seção "como você pode entrar em contato conosco" da nossa Política de Privacidade Corporativa.



Clique aqui para saber mais sobre a Política de Privacidade Corporativa.