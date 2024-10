Dieser Cookie-Hinweis gilt für S&P Global Inc. und verbundene Unternehmen, mit denen Sie einen Vertrag abgeschlossen haben oder die für Sie Dienstleistungen erbringen (nachfolgend je nach Anwendbarkeit einzeln oder zusammenfassend als „S&P Global“, „Unternehmen“, „wir“, „unser/unsere“, „uns“ bezeichnet); er gilt außerdem für die Websites und Anwendungen von S&P Global, die sich unter www.spglobal.com finden oder von dort aus verlinkt werden („Websites“). Dieser Cookie-Hinweis erläutert, wie wir Cookies und ähnliche Technologien einsetzen, um Sie beim Besuch unserer Websites und beim Aufruf unserer Webanwendungen wiederzuerkennen. Sie erfahren, worum es sich bei diesen Technologien handelt und warum wir sie verwenden. Außerdem wird dargelegt, über welche Rechte Sie verfügen, um die Art und Weise zu kontrollieren, in der wir diese Technologien einsetzen.

Was versteht man unter Cookies?

Cookies sind kleine Dateien, die auf Ihrem Computer oder Mobilgerät abgelegt werden, wenn Sie eine Website aufrufen. Website-Betreiber setzen Cookies häufig ein, um ihre Internetpräsenzen funktionsfähig zu halten, effizienter zu gestalten sowie ihre Verwendung zu analysieren.

Sofern nach geltendem Recht erforderlich, holen wir Ihre Zustimmung ein, bevor wir Cookies auf Ihrem Gerät platzieren, die für die Funktionsfähigkeit unserer Websites nicht unbedingt erforderlich sind.

Die vom Website-Betreiber (in diesem Fall S&P Global) eingerichteten Cookies werden „First-Party-Cookies“ (Erstanbieter-Cookies) genannt. Von Dritten eingerichtete Cookies bezeichnet man als „Third-Party-Cookies“ (Drittanbieter-Cookies). Drittanbieter-Cookies ermöglichen die Bereitstellung von Drittanbieterfunktionen auf der Website oder über die Website (z.B. Werbung, interaktive Inhalte und Analysen). Drittanbieter können mithilfe ihrer Cookies Ihren Computer sowohl beim Besuch der betreffenden Website als auch beim Besuch bestimmter anderer Websites wiedererkennen.

Warum verwenden wir Cookies?

Wir verwenden Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies aus verschiedenen Gründen. Zum Teil sind unsere Erstanbieter-Cookies aus technischen Gründen für den Betrieb unserer Websites erforderlich. Wir bezeichnen diese Cookies deshalb als „erforderlich“ oder „unbedingt notwendig“. Andere Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies ermöglichen es uns auch, die Interessen unserer User zu verfolgen und gezielt anzusprechen, um das Nutzererlebnis auf unseren Websites zu verbessern. Zudem setzen Dritte Cookies über unsere Websites für Werbung, Analyse und andere Zwecke ein. Dies wird im Folgenden näher beschrieben.

Die konkreten Arten von Erstanbieter- und Drittanbieter-Cookies, die über unsere Websites eingesetzt werden, und ihre Zwecke werden im Folgenden beschrieben. Bitte beachten Sie, dass die eingesetzten Cookies von der konkreten Website abhängen, die Sie besuchen. Details zu den einzelnen Cookies, die auf der jeweiligen Website verwendet werden, und zu den Drittanbietern, die Cookies einsetzen, finden Sie auf dem Website-Banner im Bereich Cookie-Einstellungen. Zögern Sie nicht, sich mit den verschiedenen Cookie-Kategorien auseinanderzusetzen und Ihre Einstellungen anzupassen. Besucher, für die diese Funktion nicht zur Verfügung steht, können über ihre Browser-Einstellungen festlegen, wie auf ihren Geräten mit Cookies verfahren werden soll. Das Blockieren einiger Arten von Cookies kann jedoch Ihre Erfahrung auf der Website und die Funktionsfähigkeit der von uns angebotenen Dienstleistungen beeinträchtigen. Ausführlichere Informationen über die Steuerung von Cookies finden Sie weiter unten in dieser Richtlinie.

Wir setzen auf dieser Website im Wesentlichen die folgenden vier Arten von Cookies ein:

„Unbedingt notwendige“ Erstanbieter-Cookies, die unerlässlich sind, um Ihnen die Website bereitstellen zu können und um Ihnen bestimmte Dienstleistungen anbieten zu können, die Sie von uns anfordern. Sie werden in der Regel nur dann platziert, wenn Sie Handlungen vornehmen, die einer Anforderung von Diensten entsprechen, beispielsweise nach dem Festlegen Ihrer Datenschutzeinstellungen, dem Einloggen oder dem Ausfüllen von Formularen. Zu den von unseren Websites angebotenen Diensten, die Cookies erfordern, gehören Kontoanmeldung, Warenkorb/Online-Shop, Rechnungsstellung und Kommentar-/Blogfunktionen.

„Leistungs“-Cookies, eine Form von Erstanbieter-Cookies, die uns helfen, Informationen darüber zu sammeln, wie Besucher unsere Websites nutzen, und uns bei der Analyse der Website sowie bei Verbesserungen unterstützen. Leistungs-Cookies verbleiben auf Ihrem Computer, nachdem Sie Ihren Browser geschlossen haben. Die von diesen Cookies gesammelten Informationen werden aber nicht mit Einzelnutzern der Website verknüpft, sondern ausschließlich in gebündelter Form von uns verwendet. Soweit nach geltendem Recht zulässig, setzen wir bei Ihrem Besuch unserer Websites automatisch Erstanbieter-Cookies zur Messung der Leistung ein. Wenn Sie diese Cookies ablehnen beziehungsweise nicht zulassen, wissen wir nicht, wann Sie unsere Websites besucht haben, sodass wir auch deren Performance in diesem Fall nicht überwachen können.

„Funktionalitäts“-Cookies, die es unseren Websites ermöglichen, sich an Ihre Auswahl oder Präferenzen zu erinnern. Hierbei geht es z. B. um Informationen in Online-Formularen oder um frühere Bestellungen. Diese Cookies erlauben es Ihnen, sich auf unseren Websites freier zu bewegen und ihre Funktionen zu nutzen, zum Beispiel indem Sie bestimmte abgesicherte Bereiche (z. B. mit angemeldeten Usern vorbehaltenen Inhalten) aufrufen. Solche Cookies erlauben es uns, Ihnen auf unserer Website eine individuelle Nutzererfahrung zu bieten. Sie werden nicht verwendet, um Ihre Browseraktivitäten auf anderen Websites zu verfolgen. Sie können von uns ebenso wie von Drittanbietern, deren Dienste wir für unsere Seiten nutzen, festgelegt werden. Die durch den Einsatz von Funktionalitäts-Cookies gewonnenen Informationen sind anonym und werden nicht für andere Zwecke verwendet. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, funktionieren einige oder alle diese Dienste möglicherweise nicht richtig.

„Targeting“-Cookies, die als Drittanbieter-Cookies von unseren Werbepartnern über unsere Websites eingesetzt werden. Sie werden von diesen Unternehmen verwendet, um ein Profil Ihrer Interessen zu erstellen und Ihnen relevante Werbung auf anderen Websites zu zeigen. Personenbezogene Daten werden dabei allerdings nicht unmittelbar gespeichert; vielmehr bedienen sich diese Cookies einer eindeutigen Identifizierung Ihres Browsers und Internetgeräts. Wenn Sie diese Cookies nicht zulassen, erhalten Sie zwar trotzdem Werbung, diese ist aber weniger zielgerichtet.

Wie setzen wir Google Analytics auf unseren Websites ein?

Alle unsere Websites setzen Cookies von Google Analytics ein, mit denen wir besser verstehen können, wie Besucher unsere Websites nutzen. Google Analytics nutzt Erstanbieter-Cookies vom Typ der Leistungs- und Targeting-Cookies, um uns Informationen über die Nutzer unserer Websites liefern zu können. Durch unsere Websites platzierte Cookies werden möglicherweise von Google oder der Tochtergesellschaft DoubleClick erkannt, wenn Sie andere Websites und Anwendungen aufrufen. Die durch diese Cookies generierten personenbezogenen Daten bezüglich Ihrer Nutzung unserer Websites (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an Server von Google in den Vereinigten Staaten übertragen und dort gespeichert. Google verwendet diese Informationen in unserem Auftrag, um Ihre Nutzung unserer Websites auszuwerten, und erstellt für uns Berichte über Ihre Aktivitäten.

Weitere Informationen dazu, wie Google über Google Analytics Ihre Daten – einschließlich Informationen, die über unsere Websites gesammelt werden – erhebt, verwendet und weitergibt, finden Sie auf der Google-Website zu den Datenschutzbestimmungen bezüglich Partner-Websites https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de oder in der Datenschutzerklärung von Google https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Was ist mit anderen Tracking-Technologien, beispielsweise Web-Beacons?

Cookies sind nicht die einzige Möglichkeit, Besucher einer Website zu erkennen oder zu verfolgen. Hin und wieder verwenden wir unter Umständen andere, ähnliche Technologien, z. B. Web Beacons (die manchmal auch als „Tracking Pixels“ oder „Clear Gifs“ bezeichnet werden). Dabei handelt es sich um winzige Grafikdateien, die eine eindeutige Kennung enthalten, anhand derer wir sehen können, ob jemand unsere Websites besucht oder eine von uns gesendete E-Mail geöffnet hat. Dies ermöglicht es uns beispielsweise, den Datenverkehr der Nutzer von einer Seite innerhalb unserer Websites zu einer anderen auf bestimmte Muster hin zu überwachen, Cookies einzurichten oder mit ihnen zu kommunizieren, oder zu ermitteln, ob Sie über eine auf einer Drittwebsite geschaltete Online-Werbung auf unsere Websites gelangt sind. Außerdem können wir auf diese Weise die Leistung der Website verbessern und den Erfolg von E-Mail-Marketing-Kampagnen messen. Wenn Sie eine solche Nachverfolgung nicht wünschen, laden Sie bitte keine in solchen E-Mails enthaltenen Bilder herunter oder melden Sie sich alternativ von unseren Mailinglisten ab, indem Sie Ihre Auswahl auf unserer Einstellungsseite aktualisieren oder dem entprechenden Link zur Abmeldung am Ende der jeweiligen E-Mail folgen. In vielen Fällen können diese technischen Verfahren zudem nur mithilfe von Cookies ordnungsgemäß funktionieren, sodass eine Ablehnung von „Leistungs“-Cookies ihre Funktion beeinträchtigt.

In diesem Cookie-Hinweis umfasst die Bezeichnung „Cookies“ neben Cookies im engeren Sinne auch die oben genannten vergleichbaren Nachverfolgungstechnologien.

Wird gezielte Werbung unterstützt?

Dritte platzieren möglicherweise Cookies auf Ihrem Computer oder Mobilgerät, die dann Werbung auf unseren Websites auslöst. Diese Unternehmen können Informationen über Ihre Besuche auf dieser und anderen Websites verwenden, um relevante Werbung für Waren und Dienstleistungen zu schalten, an denen Sie möglicherweise interessiert sind. Möglicherweise setzen sie auch Technologien ein, mit denen die Wirksamkeit von Werbung gemessen wird. Dies kann durch die Verwendung von Cookies oder Web Beacons erreicht werden, die Informationen über Ihre Besuche auf dieser und anderen Websites sammeln, mit dem Zweck, relevante Werbung für Waren und Dienstleistungen bereitzustellen, die für Sie potenziell von Interesse sind. Die im Zuge dieses Verfahrens gesammelten Informationen ermöglichen es aber weder uns noch diesen Dritten, Ihren Namen, Ihre Kontaktdaten oder andere Daten zur Identifizierung Ihrer Person zu ermitteln, es sei denn, Sie stellen diese uns oder Dritten bereit.

Wie kann ich die Verwendung von Cookies steuern?

Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie Cookies akzeptieren oder ablehnen. Sie können unseren Cookie-Einstellungs-Bereich verwenden oder die Einstellungen Ihres Webbrowsers so konfigurieren oder ändern, dass Cookies akzeptiert oder abgelehnt werden.

Über unseren Cookie-Einstellungs-Bereich oder durch Anpassung der Einstellungen Ihres Webbrowsers können Sie Ihre Entscheidungen bezüglich Cookies jederzeit ändern und unter anderem auch Ihre Einwilligung in das Setzen von Cookies widerrufen. Wenn Sie sich entscheiden, Cookies abzulehnen, können Sie unsere Websites trotzdem nutzen, allerdings wird dadurch Ihr Zugang zu einigen Funktionen und Bereichen unserer Websites unter Umständen eingeschränkt. Möglicherweise müssen Sie die Seite aktualisieren, damit Ihre Einstellungen wirksam werden.

Steuerung im Browser

Bei den meisten Browsern können Sie sehen, welche Cookies bei Ihnen gesetzt wurden, und Sie können diese einzeln löschen oder Cookies von bestimmten oder allen Websites blockieren. Beachten Sie, dass sämtliche Konfigurationen verloren gehen, wenn Sie alle Cookies löschen – einschließlich Ihrer Entscheidung, sich von Cookies abzumelden, da diese ebenfalls über ein entsprechendes Cookie erfasst wird.

Finden Sie heraus, wie Sie Cookies häufig verwendeter Webbrowser verwalten können:

Wenn Sie diese Website über ein Smartphone, Tablet oder ein anderes Mobilgerät aufrufen, beachten Sie bitte auch die Anweisungen des Herstellers zur Verwaltung von Cookies.

Opt-out für Drittwerbung

Darüber hinaus bieten Ihnen die meisten Werbenetzwerke die Möglichkeit, gezielte Werbung abzulehnen. Näheres dazu erfahren Sie unter http://www.aboutads.info/choices/ (engl.), https://optout.networkadvertising.org/ (engl.) oder http://www.youronlinechoices.com/de/.

Wenn Sie sich von Google Analytics abmelden möchten, können Sie das von Google für Ihren Webbrowser entwickelte Browser-Add-on zum Opt-out herunterladen und installieren. Nähere Informationen zu den derzeit verfügbaren Opt-out-Möglichkeiten bei Google Analytics sind unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de einsehbar.

Diese Opt-out-Tools werden nicht von S&P Global bereitgestellt, sondern von Dritten. Diese Programme oder die Auswahlmöglichkeiten, die Werbetreibende und andere über diese Tools anbieten, unterliegen weder der Kontrolle von S&P Global noch werden sie von uns betrieben.



Wie häufig wird dieser Cookie-Hinweis aktualisiert?

Wir aktualisieren diesen Cookie-Hinweis unter Umständen hin und wieder aus betrieblichen, rechtlichen oder regulatorischen Gründen, oder um beispielsweise Änderungen an den von uns verwendeten Cookies darin einfließen zu lassen. Bitte rufen Sie daher diesen Cookie-Hinweis regelmäßig auf, um sich über die Verwendung von Cookies und verwandten Technologien zu informieren.

Das zu Beginn dieses Cookie-Hinweises aufgeführte Datum zeigt an, wann er zuletzt aktualisiert wurde.

Die vorherige Version unseres Cookie-Hinweises war auf den 29. März 2021 datiert. Was hat sich seit dem 29. März 2021 verändert?

Wir haben den Cookie-Hinweis aktualisiert, um sicherzustellen, dass er unseren Umgang mit Cookies nach der Fusion mit IHS Markit korrekt wiedergibt.

Wo erhalte ich weitere Informationen?

Wenn Sie Fragen zu unserer Verwendung von Cookies oder anderen Technologien haben, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten unter privacy@spglobal.com oder Chief Privacy Officer, S&P Global Inc. 55 Water Street, New York, NY 10041.

Sie können auch dieses Antragsformular für Zugang zu personenbezogenen Daten verwenden, um uns zu kontaktieren oder Ihre Rechte im Zusammenhang mit den von uns mithilfe von Cookies erfassten oder auch verarbeiteten personenbezogenen Daten auszuüben.

Einige unserer Standorte verfügen über eigene Kontaktinformationen, die Sie möglicherweise lieber nutzen möchten; diese sind im Abschnitt „Wie können Sie uns kontaktieren?“ unserer Datenschutzrichtlinie aufgeführt.

Klicken Sie hier, um unsere Datenschutzrichtlinie aufzurufen.