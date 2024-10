La présente déclaration relative à l’utilisation des cookies concerne S&P Global Inc. et ses sociétés affiliées, avec lesquelles vous disposez d’un contrat ou qui vous fournissent des services (collectivement ou individuellement appelées, le cas échéant, désignées par les expressions « S&P Global », « la société », « nous », « notre », « nos ») et aux sites et applications Internet de S&P Global présentés sur ou fournis en lien depuis www.spglobal.com (« les sites Internet »). La présente déclaration relative à l’utilisation des cookies explique comment nous utilisons les cookies et les technologies similaires pour vous reconnaître lorsque vous consultez nos sites Internet et utilisez nos applications Internet. Elle explique la nature de ces technologies et les raisons pour lesquelles nous les utilisons, ainsi que vos droits à contrôler notre utilisation de celles-ci.

Que sont les cookies ?

Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont placés sur votre ordinateur ou votre appareil mobile lorsque vous consultez un site Internet. Les cookies sont communément utilisés par les propriétaires de sites Internet pour faire fonctionner leurs sites Internet ou pour améliorer l’efficacité de leur fonctionnement, ainsi que pour fournir des informations permettant la création de rapports.

Lorsque la loi applicable l’exige, nous obtiendrons votre consentement avant de placer sur votre appareil des cookies qui ne sont pas strictement nécessaires au fonctionnement de nos sites Internet.

Les cookies placés par le propriétaire du site Internet (dans ce cas, S&P Global) sont appelés « cookies internes ». Les cookies placés par des parties autres que le propriétaire du site Internet sont appelés « cookies tiers ». Les cookies tiers permettent de proposer des fonctions ou fonctionnalités tierces sur le site Internet ou par l’intermédiaire de celui-ci (par exemple, publicités, contenus interactifs et données analytiques). Les parties qui placent ces cookies tiers peuvent reconnaître votre ordinateur lorsqu’il accède au site Internet en question, ainsi que lorsqu’il accède à certains autres sites Internet.

Pourquoi utilisons-nous des cookies ?

Nous utilisons des cookies internes et tiers pour plusieurs raisons. Nos cookies internes sont nécessaires pour des raisons techniques, afin d’autoriser le fonctionnement de nos sites Internet, et nous qualifions ces cookies « d’indispensables » ou de « strictement nécessaires ». Nos cookies internes et cookies tiers nous permettent également de suivre et de cibler les centres d’intérêt de nos utilisateurs, afin d’améliorer leur expérience sur nos sites Internet. Les tierces parties placent également des cookies par l’intermédiaire de nos sites Internet à des fins de publicité et de données analytiques, ainsi qu’à d’autres fins. Cette pratique est décrite plus en détail ci-dessous.

Les types de cookies internes et cookies tiers utilisés par nos sites Internet et les finalités qu’ils servent sont décrits ci-dessous. Veuillez noter que les différents cookies placés peuvent varier en fonction du site Internet spécifique que vous consultez. Vous trouverez des informations détaillées sur les différents cookies placés par chaque site Internet et sur les parties qui placent des cookies de tiers dans le Centre de préférences des cookies sur la bannière du site Internet :

Les cookies « strictement nécessaires », qui sont des cookies internes qui doivent être placés pour nous permettre de vous fournir le site Internet et les services spécifiques que vous nous demandez. Ils sont généralement placés uniquement en réponse à des actions que vous avez effectuées, correspondant à une demande de services tels que la configuration de vos préférences en matière de confidentialité, la connexion ou le renseignement d’un formulaire. Les services proposés par nos sites Internet, dont le fonctionnement nécessite des cookies, incluent : ouverture de session, panier/boutique en ligne, facturation et commentaires/fonctionnalités de blog.

Les cookies « de performance », qui sont des cookies internes qui nous aident à collecter des informations concernant l’utilisation de notre site Internet par les visiteurs et nous aident à analyser et améliorer le site. Les cookies de performance restent sur votre ordinateur après la fermeture de votre navigateur. Nous utilisons toutes les informations collectées par ces cookies sous forme agrégée, plutôt que de les associer à des utilisateurs individuels du site Internet. Lorsque la législation applicable le permet, nous déployons automatiquement des cookies internes de performance lorsque vous consultez nos sites Internet. Si vous désactivez ou n’autorisez pas ces cookies, le cas échéant, nous ne saurons pas quand vous avez consulté nos sites Internet.

Les cookies « de fonctionnalité », qui permettent à notre site Internet de mémoriser vos choix ou vos préférences, à l’image des informations saisies dans les formulaires en ligne ou des commandes précédentes. Ces cookies nous permettent de vous proposer une expérience personnalisée lors de votre utilisation du site Internet. Ils ne sont pas utilisés pour suivre votre activité de navigation sur d’autres sites Internet. Ils peuvent être définis par nous ou par des fournisseurs tiers dont nous avons ajouté les services à nos pages. Si vous n’autorisez pas ces cookies, une partie ou la totalité de ces services peuvent ne pas fonctionner correctement.

Les cookies « de ciblage », qui sont des cookies tiers placés sur nos sites Internet par nos partenaires publicitaires. Ils sont utilisés par ces entreprises pour établir un profil de vos intérêts et vous présenter des publicités pertinentes sur d’autres sites Internet. Ils ne stockent pas directement des renseignements personnels, mais sont basés sur l’identification unique de votre navigateur et de votre appareil Internet. Si vous n’autorisez pas ces cookies, vous verrez toujours des publicités, mais elles seront moins ciblées pour vous.

Comment utilisons-nous Google Analytics sur nos sites Internet ?

Tous nos sites Internet utilisent des cookies fournis par Google Analytics pour mieux comprendre comment les visiteurs les utilisent. Google Analytics utilise les cookies internes de performances et de ciblage placés sur nos sites Internet pour nous fournir des informations sur les utilisateurs de nos sites Internet. Google ou son entreprise affiliée DoubleClick peuvent reconnaître les cookies placés par nos sites Internet lorsque vous consultez d’autres sites Internet et applications. Les renseignements personnels générés par ces cookies concernant votre utilisation de nos sites Internet (notamment votre adresse IP) seront transmis et stockés par Google sur des serveurs situés aux États-Unis d’Amérique. Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation de nos sites Internet en notre nom et compilera pour nous des rapports sur votre activité.

Pour plus d’informations sur la manière dont Google collecte, utilise et partage vos informations par l’intermédiaire de Google Analytics, notamment les informations collectées par l’intermédiaire de nos Internet, veuillez consulter le site Internet de nos partenaires « Règles de confidentialité et conditions d’utilisation de Google » à l’adresse https://www.google.com/policies/privacy/partners/ ou la page « Règles de confidentialité de Google » à l’adresse https://policies.google.com/privacy.

Qu’en est-il des autres technologies de suivi, telles que les balises Internet ?

Les cookies ne constituent pas le seul moyen de reconnaître ou suivre les visiteurs d’un site Internet. Nous pouvons occasionnellement utiliser d’autres technologies similaires, telles que des balises Internet (parfois appelées « pixels-espions » ou « GIF transparents »). Il s’agit de minuscules fichiers graphiques qui contiennent un identifiant unique qui nous permet de déterminer lorsqu’une personne a consulté nos sites Internet ou ouvert un e-mail que nous lui avons envoyé. Cela nous permet, par exemple, de surveiller les modèles de trafic des utilisateurs d’une page à une autre sur nos sites Internet, de placer des cookies ou de communiquer avec ceux-ci, de déterminer si vous êtes arrivé(e) sur nos sites Internet depuis une publicité en ligne affichée sur un site Internet tiers, d’améliorer les performances du site et de mesurer le succès des campagnes de marketing par e-mail. Si vous ne souhaitez pas autoriser ce suivi, veuillez ne pas télécharger les images contenues dans ces e-mails ou vous désabonner de nos listes de diffusion en mettant à jour vos choix sur notre page de préférences ou en cliquant sur le lien fourni en bas de chaque e-mail. Dans de nombreux cas, ces technologies dépendent des cookies pour fonctionner correctement ; le refus des cookies de performances grève donc leur fonctionnement.

Dans la présente politique, les références aux « cookies » concernent les cookies et les technologies de suivi similaires mentionnées ci-dessus.

Autorisez-vous les publicités ciblées ?

Les tierces parties peuvent placer des cookies sur votre ordinateur ou votre appareil mobile afin de diffuser des publicités par l’intermédiaire de nos sites Internet. Ces sociétés peuvent utiliser les informations concernant vos consultations de ce site et d’autres sites Internet pour proposer des publicités correspondant à des produits et services susceptibles de vous intéresser. Elles peuvent également employer les technologies utilisées pour mesurer l’efficacité des publicités. Pour y parvenir, elles peuvent placer des cookies ou des balises Internet pour collecter des informations concernant vos consultations de ce site Internet et d’autres sites, afin de vous proposer des publicités pertinentes, correspondant à des produits et services susceptibles de vous intéresser. Les informations collectées par l’intermédiaire de ce processus ne permettent ni à S&P Global, ni aux autres sociétés d’identifier votre nom, vos coordonnées ou d’autres informations d’identification personnelle, sauf si vous choisissiez de les fournir à nous ou à la tierce partie.

Comment puis-je contrôler les cookies ?

Vous avez le droit de décider si vous souhaitez accepter ou refuser les cookies. Vous pouvez utiliser notre Centre de préférences des cookies ou définir ou modifier les contrôles de votre navigateur Internet de manière à accepter ou refuser les cookies.

Vous pouvez modifier vos choix de cookies à tout moment, notamment en révoquant votre consentement aux cookies, depuis notre Centre de préférences des cookies ou en modifiant les paramètres de votre navigateur Internet. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous pourrez toujours utiliser notre site Internet ; cependant, votre accès à certaines fonctionnalités et sections de notre site Internet pourra être restreint. Vous devrez peut-être rafraîchir la page actuellement affichée pour que vos modifications des paramètres prennent effet.

Paramètres du navigateur

La plupart des navigateurs vous permettent d’afficher les cookies présents sur votre ordinateur et de les supprimer individuellement, ou de bloquer les cookies de certains sites ou de tous les sites. Sachez que tout ensemble de préférences sera effacé si vous supprimez tous les cookies, notamment votre préférence de refus des cookies, car celle-ci nécessite la configuration d’un cookie de désactivation.

Découvrez comment gérer les cookies sur les navigateurs Internet les plus répandus :

Si vous consultez ce site Internet sur un appareil mobile tel qu’un smartphone ou une tablette, veuillez également vous reporter aux instructions du fabricant concernant la gestion des cookies.

Désactivation des publicités tierces

En outre, la plupart des réseaux publicitaires offrent la possibilité de refuser la publicité ciblée. Pour plus d’informations, veuillez consulter les sites Internet http://www.aboutads.info/choices/ ou http://www.youronlinechoices.com.

Si vous souhaitez désactiver Google Analytics, vous pouvez télécharger et installer le module complémentaire de désactivation pour navigateur développé par Google pour votre navigateur Internet. Pour plus d’informations sur les modules de désactivation de Google Analytics actuellement disponibles, veuillez consulter le site Internet https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

À quelle fréquence mettrez-vous à jour la présente déclaration relative à l’utilisation des cookies ?

Nous pouvons ponctuellement mettre à jour la présente Déclaration relative à l’utilisation des cookies afin de refléter, par exemple, les modifications apportées aux cookies que nous utilisons ou pour d’autres raisons opérationnelles, légales ou réglementaires. Nous vous invitons donc à consulter régulièrement la présente déclaration relative à l’utilisation des cookies pour vous tenir informé(e) sur l’utilisation des cookies et des technologies associées.

La date figurant en haut de la présente déclaration relative à l’utilisation des cookies indique sa dernière mise à jour.

Notre précédente déclaration relative à l’utilisation des cookies a été mise à jour le 11 mai 2018. Qu’est-ce qui a changé depuis le 11 mai 2018 ?

Nous avons ajouté plus de détails sur les cookies que nous utilisons et la manière dont nous les utilisons ;

Nous avons mieux aligné la déclaration relative à l’utilisation des cookies avec le Centre de préférence des cookies, qui offre aux utilisateurs un choix granulaire des cookies qu’ils souhaitent accepter ;

Nous avons inclus plus de détails sur l’utilisation des cookies de Google Analytics et des technologies similaires sur nos sites et applications Internet ; et

Nous avons ajouté des informations complémentaires sur la manière dont les utilisateurs peuvent exercer leur choix de ne pas accepter le placement de cookies sur leur appareil.

Où puis-je obtenir d’autres informations ?

Si vous avez des questions concernant l’utilisation des cookies ou d’autres technologies, veuillez contacter notre responsable de la protection des données personnelles à l’adresse e-mail privacy@spglobal.com ou à l’adresse postale Chief Privacy Officer, S&P Global Inc., 55 Water Street, New York, NY 10041, États-Unis.

Vous pouvez également utiliser ce formulaire de demande de renseignements personnels pour nous contacter ou exercer vos droits relatifs aux renseignements personnels que nous collectons ou traitons de toute autre manière grâce aux cookies.

Sur certains de nos sites, nous disposons également de coordonnées locales que vous préférerez peut-être utiliser ; vous les trouverez dans la section « Comment pouvez-vous nous contacter? » de la politique de confidentialité de l’entreprise.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la politique générale de confidentialité de l’entreprise