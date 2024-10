La presente Informativa sui Cookie si applica a S&P Global Inc. e alle sue affiliate (collettivamente o individualmente, a seconda dei casi, denominati "S&P Global", "Società", "noi", "nostro", "ci"), con cui lei ha stipulato un contratto o che le forniscono servizi, nonché ai siti web e alle applicazioni S&P Global all'indirizzo o collegate all'indirizzo www.spglobal.com ("Siti web"). Questa Informativa sui Cookie spiega come utilizziamo i cookie e tecnologie simili per riconoscerla quando visita i nostri Siti web e le nostre applicazioni web. Spiega che cosa sono queste tecnologie e perché le utilizziamo, nonché i suoi diritti a controllarne l'uso che ne facciamo.



Che cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di dati che vengono memorizzati sul suo computer o dispositivo mobile quando lei visita un sito web. I cookie sono largamente utilizzati dai proprietari dei siti web per far funzionare i siti web, per lavorare in modo più efficiente e per raccogliere informazioni a scopo di creazione di report.

Se obbligatorio ai sensi dalla legge vigente in materia, ci impegniamo a ottenere il suo consenso prima di collocare sul suo dispositivo cookie non strettamente necessari al funzionamento dei nostri Siti web.

I cookie impostati dal proprietario del sito web (in questo caso S&P Global) sono denominati "cookie proprietari". I cookie impostati da soggetti diversi dal proprietario del sito web sono denominati "cookie di terze parti". I cookie di terze parti consentono di fornire funzionalità o caratteristiche di terze parti su o tramite il sito web (ad esempio pubblicità, contenuti interattivi e analisi). Le parti che impostano questo tipo di cookie possono riconoscere il suo computer sia quando visita il sito web in questione sia quando visita altri siti web.

Perché utilizziamo i cookie?

Utilizziamo i cookie proprietari e di terze parti per diversi motivi. I nostri cookie proprietari sono necessari per motivi tecnici ai fini del funzionamento dei nostri Siti web; li definiamo "essenziali" o "strettamente necessari". Altri cookie proprietari e di terze parti ci permettono di monitorare e indirizzare gli interessi dei nostri utenti per migliorare l'esperienza d'uso nei nostri Siti web. Le terze parti inviano i cookie attraverso i nostri Siti web anche per scopi pubblicitari, analitici e di altro tipo. Tutto questo è descritto più dettagliatamente di seguito.

I tipi di cookie proprietari e di terze parti inviati attraverso i nostri Siti web e le finalità che soddisfano sono descritti di seguito. I cookie specifici inviati possono variare in base al sito web visitato. I dettagli dei cookie specifici inviati su ciascun sito web, e dei cookie di terze parti inviati, sono disponibili nel Cookie Preference Center nel banner del Sito web. La invitiamo a interagire con diverse categorie di cookie e a configurare le sue preferenze. I visitatori che non hanno accesso a questa funzionalità possono utilizzare le impostazioni del loro browser per controllare come i cookie sono impostati sui loro dispositivi. Bloccare determinati tipi di cookie può tuttavia avere un impatto sull’esperienza che l’utente ha dei Siti web e compromettere il livello dei servizi che offriamo. Continuando a leggere la presente informativa potrà raccogliere ulteriori informazioni sul controllo dei cookie.

Su questo Sito web utilizziamo i cookie in quattro modi:

Cookie "strettamente necessari", ovvero cookie proprietari che devono essere impostati per consentirci di rendere fruibile il Sito web e di fornire servizi specifici che lei ci richiede. In genere vengono impostati soltanto in risposta ad azioni che lei compie e che corrispondono a una richiesta di servizi, come l'impostazione delle preferenze sulla privacy, le procedure di accesso o la compilazione di moduli. I servizi offerti dai nostri Siti web che richiedono i cookie per il proprio funzionamento sono: accesso all'account, carrello acquisti/negozio online, fatturazione e funzionalità per commenti/blog.

Cookie "prestazionali", ovvero cookie proprietari che ci aiutano a raccogliere informazioni su come i visitatori utilizzano i nostri Siti web e ci assistono nell'effettuare analisi e nell'approntare miglioramenti per il sito. I cookie prestazionali restano memorizzati sul suo computer anche dopo la chiusura del browser. Utilizziamo tutte le informazioni raccolte da questi cookie in forma aggregata, senza collegarle ai singoli utenti del Sito web. Se consentito dalla legge vigente in materia, ci impegniamo a distribuire automaticamente cookie prestazionali proprietari quando visita i nostri Siti web. Se esclude o non acconsente a questi cookie (a seconda dei casi), non potremo sapere quando ha visitato i nostri Siti web e non riusciremo a monitorare le sue prestazioni.

Cookie "funzionali", che permettono ai nostri Siti web di ricordare le sue scelte o preferenze, come ad esempio informazioni immesse in moduli online o ordini precedenti. Questi cookie le consentono di muoversi all'interno dei nostri Siti web e di utilizzarne le funzioni, come l'accesso ad aree protette (ad esempio contenuti per gli utenti registrati). Ci permettono di offrirle un'esperienza personalizzata durante l'utilizzo del Sito web. Non vengono utilizzati per tracciare la sua attività di navigazione su altri siti web. Possono essere impostati da noi o da fornitori terzi i cui servizi sono stati integrati nelle nostre pagine. Le informazione ottenute tramite l'uso dei cookie funzionali sono anonime e non vengono utilizzate per nessun altro scopo. Se non si consentono questi cookie, i servizi potrebbero non funzionare correttamente in tutto o in parte.

Cookie di "targeting", ovvero cookie di terze parti impostati tramite i nostri Siti web dai nostri partner pubblicitari. Vengono utilizzati da tali aziende per creare un profilo dei suoi interessi e mostrarle annunci pertinenti su altri siti web. Non memorizzano direttamente le informazioni personali ma si basano sull'identificazione univoca del suo browser e del suo dispositivo internet. Se non consente questi cookie, continuerà comunque a ricevere le pubblicità, ma saranno molto meno mirate.

Come utilizziamo Google Analytics sui nostri Siti web?

Tutti i nostri Siti web si avvalgono dei cookie forniti da Google Analytics per avere una maggiore comprensione di come i visitatori li utilizzano. Google Analytics sfrutta i cookie prestazionali e i cookie di targeting proprietari collocati attraverso i nostri Siti web e ci fornisce informazioni sui relativi utenti. Google o la sua affiliata DoubleClick possono riconoscere i cookie collocati attraverso i nostri Siti web quando lei visita altri siti web e applicazioni. I dati personali generati da questi cookie sul suo uso dei nostri Siti web (compreso il suo indirizzo IP) saranno trasmessi a Google e archiviati da Google sui server negli Stati Uniti d'America. Google utilizzerà queste informazioni per nostro conto al fine di valutare il suo uso dei nostri Siti web e compilerà per noi i report sulla sua attività.

Per ulteriori informazioni su come Google raccoglie, utilizza e condivide le sue informazioni raccolte tramite Google Analytics, comprese le informazioni raccolte tramite i nostri Siti web, consulti Google Privacy e termini - Sito web dei partner all'indirizzo https://www.google.com/policies/privacy/partners/ o l'Informativa sulla Privacy specifica di Google all'indirizzo https://policies.google.com/privacy.

E le altre tecnologie di tracciamento, come i web beacon?

I cookie non sono l'unico strumento per riconoscere o tracciare i visitatori di un sito web. Possiamo di tanto in tanto utilizzare altre tecnologie simili, come i web beacon (a volte chiamati "tracking pixel" o "GIF trasparenti"). Si tratta di piccoli file grafici che contengono un identificatore univoco che ci permette di riconoscere quando qualcuno ha visitato i nostri Siti web o aperto un'e-mail che abbiamo inviato. Questo ci permette, ad esempio, di monitorare i modelli di traffico degli utenti da una pagina all'altra all'interno dei nostri Siti web, fornire dati o comunicare con i cookie, capire se l'utente è giunto ai nostri Siti web da una pubblicità online visualizzata su un sito web di terze parti, migliorare le prestazioni del sito e misurare il successo delle campagne di marketing tramite e-mail. Se non desidera abilitare questo tipo di tracciamento, eviti di scaricare le immagini in queste e-mail o, in alternativa, annulli l'iscrizione alle nostre mailing list aggiornando le sue selezioni sulla pagina delle preferenze o accedendo al link in fondo a ciascuna e-mail. In molti casi, queste tecnologie si basano anche sui cookie per funzionare correttamente; pertanto, il rifiuto dei cookie da parte dell'utente compromette il funzionamento di tali tecnologie.

Nell'ambito di questo documento, i riferimenti ai "cookie" riguardano i cookie e le tecnologie di tracciamento analoghe citati in precedenza.

Offrite pubblicità mirata?

Terze parti possono inviare i cookie al suo computer o dispositivo mobile per mostrare pubblicità attraverso i nostri Siti web. Queste aziende possono utilizzare le informazioni sulle sue visite a questo e ad altri Siti web al fine di visualizzare annunci pubblicitari pertinenti su beni e servizi che potrebbero interessarle. Possono anche utilizzare tecnologie volte a misurare l'efficacia degli annunci pubblicitari. A tale scopo, le aziende suddette possono utilizzare cookie o web beacon per raccogliere informazioni sulle visite a questo e ad altri siti al fine di fornire pubblicità su prodotti e servizi di potenziale interesse per lei. Le informazioni raccolte attraverso questo processo non ci consentono di identificare il suo nome, i suoi dati di contatto o altri dati di identificazione personale, a meno che lei non scelga di fornirli a noi o alla terza parte.

Come si possono gestire i cookie?

Lei ha il diritto di decidere se accettare o rifiutare i cookie. Può servirsi del nostro Cookie Preference Center o impostare o modificare i controlli del browser web per accettare o rifiutare i cookie.

Può rettificare le sue scelte di gestione dei cookie in qualsiasi momento, fino a ritirare il suo consenso ai cookie, tramite il nostro Cookie Preference Center o modificando i controlli del suo browser web. Se sceglie di rifiutare i cookie, può comunque utilizzare i nostri Siti web, anche se l'accesso ad alcune funzionalità e aree dei siti potrà essere limitato. Per rendere attive le impostazioni scelte, potrebbe dover aggiornare la pagina.

Controlli del browser

La maggior parte dei browser consente di vedere quali cookie le sono stati inviati e di eliminarli singolarmente o di bloccarli su siti specifici o su tutti i siti. In ogni caso, se elimina tutti i cookie, le preferenze impostate andranno perse, compresa la preferenza di escludere i cookie, che richiede a sua volta l'impostazione di un cookie di rinuncia.

Scopra come gestire i cookie sui browser web più diffusi:

Se visita questo sito utilizzando un dispositivo mobile, come uno smartphone o tablet, consulti le istruzioni del produttore sulla gestione dei cookie.

Esclusione della pubblicità di terze parti

Inoltre, la maggior parte dei network pubblicitari offre un modo per escludere la pubblicità mirata. Per ulteriori informazioni, visiti http://www.aboutads.info/choices/, https://optout.networkadvertising.org / or http://www.youronlinechoices.com.

Se desidera disattivare Google Analytics, può scaricare e installare il componente di disattivazione aggiuntivo del browser sviluppato da Google per il suo browser web. Per ulteriori informazioni sulle opzioni di disattivazione attualmente disponibili di Google Analytics, consulti https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Questi strumenti di disattivazione sono forniti da terze parti, non da S&P Global. S&P Global non controlla o gestisce questi programmi o le scelte che gli inserzionisti e altri diffondono attraverso questi strumenti.

Con quale frequenza aggiornerete questa Informativa sui Cookie?

Possiamo aggiornare questa Informativa sui Cookie di tanto in tanto per adeguarla, ad esempio, alle modifiche apportate ai cookie utilizzati o per altre ragioni operative, legali o normative. Si prega pertanto di consultare regolarmente la presente Informativa sui Cookie per restare informati sull'uso che noi facciamo dei cookie e delle tecnologie correlate.

La data riportata all'inizio di questa Informativa sui Cookie indica quando quest'ultima è stata aggiornata per l'ultima volta.

L'Informativa sui Cookie precedente è del 29 marzo 2021. Cos'è cambiato dal 29 marzo 2021?

Abbiamo aggiornato l'Informativa sui Cookie per garantire che rifletta accuratamente le nostre pratiche sui cookie in seguito alla fusione con IHS Markit.

Dove si possono ottenere ulteriori informazioni?

In caso di domande o dubbi sull'utilizzo che noi facciamo dei cookie o di altre tecnologie, contatti il nostro Responsabile della Protezione dei Dati (Chief Privacy Officer) al seguente indirizzo: privacy@spglobal.com o Chief Privacy Officer, S&P Global Inc., 55 Water Street, New York, NY 10041, USA.

Può anche utilizzare il presente modulo di richiesta dei dati personali per contattarci e per esercitare i suoi diritti sui dati personali che raccogliamo o che comunque elaboriamo utilizzando i cookie.

In alcune delle nostre sedi, abbiamo dati di contatto locali che potrebbe voler utilizzare in base a quanto stabilito nella sezione "Come contattarci" della nostra Informativa sulla Privacy aziendale.

Faccia clic qui per saperne di più sull'Informativa sulla Privacy aziendale