A Platts fornece avaliações de preços que refletem o mercado e uma cobertura de notícias abrangente. A S&P Global Energy Platts tem mais de um século de experiência no mercado de energia.

Hoje, a Platts é reconhecida como a principal fornecedora global de benchmarks de commodities, avaliações de preços, notícias e relatórios de mercado. As benchmarks de preços da Platts são a base de quase 1.300 contratos futuros de commodities negociados em bolsa e liquidados em dinheiro.