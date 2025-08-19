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Benchmarks de preços que impulsionam os mercados. Negocie com confiança.
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A Platts fornece avaliações de preços que refletem o mercado e uma cobertura de notícias abrangente. A S&P Global Energy Platts tem mais de um século de experiência no mercado de energia.
Hoje, a Platts é reconhecida como a principal fornecedora global de benchmarks de commodities, avaliações de preços, notícias e relatórios de mercado. As benchmarks de preços da Platts são a base de quase 1.300 contratos futuros de commodities negociados em bolsa e liquidados em dinheiro.