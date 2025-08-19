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제품 및 솔루션
종합적인 시장 리포팅, 투명한 가격 평가, 분석, 전망을 통해 오늘날 빠르게 변화하는 비료 산업과 업계의 복잡한 과제를 한눈에 파악하세요.
Fertecon(퍼티콘)은 S&P Global Energy 비료 솔루션의 일부가 되었으며, 두 기관은 상호 보완적인 강력한 조합을 이룹니다. 당사의 솔루션은 글로벌 비료 시장에 대한 포괄적이고 정확한 정보를 제공하며, 전문 애널리스트 팀이 실시간 데이터, 시장 트렌드, 심층 분석을 통해 고객이 정보에 입각한 의사결정을 내리도록 지원합니다. 암모니아 및 저탄소 암모니아, 질산염, 인산염, 포타시, 시멘트, 클링커 등 주요 비료 및 광물 원자재 전반에 걸친 광범위한 분석을 바탕으로, 핵심 가격 평가, 시장 상황, 수급 역학, 트렌드, 규제 변화에 대한 인사이트를 제공합니다. 당사의 글로벌 분석 서비스는 생산자, 바이어, 트레이더, 자금조달자, 투자자 등 업계 모두에게 전략 최적화와 리스크 완화를 위한 유용한 인사이트를 제공합니다. S&P Global Energy의 비료 커버리지를 통해 경쟁에서 앞서고 수익성을 극대화할 수 있습니다.
현재 가격 및 트렌드, 수급 역학, 규제 변화를 파악하여 생산 최적화
업계 벤치마크 가격을 사용한 가격 동향 및 시장 움직임 평가로 적시에 거래하고 안정적인 공급 흐름 확보
경제 모델 개발, 업계 환경 분석, 투자 평가 수행
조달 전략을 최적화하고 애그리비즈니스 리스크를 완화하여 구매력을 높이고 수익성을 극대화하며 공급망을 효율적으로 관리
당사의 비료 패키지는 질소(암모니아, 저탄소 암모니아, 질산염, 요소, 황산암모늄), 인산염(비료용 인산염, 인광석, 인산, 인, 그리고 LFP(리튬인산철)와 같은 비(非) 비료 용도 파생제품), 포타시(염화칼륨, 황산칼륨, 질산칼륨, 폴리할라이트), 황(황산 포함), 시멘트에 이르기까지 가치사슬 전반에 걸친 글로벌 분석 서비스를 제공합니다.
탄탄하고 투명한 방법론을 기반으로 한 글로벌 비료 시장의 업계 벤치마크 일간 및 주간 가격 평가.
상세한 선적 목록, 선박 추적 및 운임.
비료 산업에 대한 편견 없고 신뢰할 수 있으며 미래 지향적인 리포팅 및 분석. 실시간 시장 활동 인사이트, 시장을 움직이는 뉴스 및 논평 제공.
정책과 규제에 대한 상세한 논평과 분석.
단기 시장(향후 12개월 전망)에 대한 종합 분석, 최근 동향, 선적 목록, 그리고 무역 및 수급 균형 평가. 리포트는 암모니아, 질산염, 인산염, 황, 포타시, 요소 등 핵심 비료 상품 전체 포함.
2050년까지의 장기 전망에 대한 종합 분석과 연도별 생산 능력, 생산량, 수요, 무역, 비용 및 가격 예측치. 암모니아, 저탄소 암모니아, 질산염, 요소, 인산염, 인산염 원료, 포타시, 황, 황산 등 주요 비료 원자재 및 중간재 포함.
가격 평가, 단기 전망, 장기 전망을 포함한 저탄소 암모니아 시장 관련 종합 정보를 통해 에너지 전환 목표 조기 달성.
당사는 지속가능한 비료 제품 및 기술에 대한 분석을 지속적으로 확대하고 있습니다. 여기에는 바이오 기반 비료(바이오차, 소화잔사(digestate))에 대한 신규 분석, 재활용 기술, 그리고 에너지 전환과 지속가능한 발전이라는 광범위한 주제와 연계된 비(非) 비료 용도(예: 전기차 배터리의 양극재인 리튬인산철(LFP))가 포함됩니다. 또한 탄소 크레딧, 바이오매스 고부가가치화, 영양소 가용성, 영양소 이용 효율성, 순환성과 같은 주요 이슈를 함께 다룹니다.
S&P Global Energy는 글로벌 상품 시장 전반에 걸쳐 인사이트, 가격 및 벤치마크, 그리고 리스크 데이터를 제공합니다.
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양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.