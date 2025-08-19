Fertecon(퍼티콘)은 S&P Global Energy 비료 솔루션의 일부가 되었으며, 두 기관은 상호 보완적인 강력한 조합을 이룹니다. 당사의 솔루션은 글로벌 비료 시장에 대한 포괄적이고 정확한 정보를 제공하며, 전문 애널리스트 팀이 실시간 데이터, 시장 트렌드, 심층 분석을 통해 고객이 정보에 입각한 의사결정을 내리도록 지원합니다. 암모니아 및 저탄소 암모니아, 질산염, 인산염, 포타시, 시멘트, 클링커 등 주요 비료 및 광물 원자재 전반에 걸친 광범위한 분석을 바탕으로, 핵심 가격 평가, 시장 상황, 수급 역학, 트렌드, 규제 변화에 대한 인사이트를 제공합니다. 당사의 글로벌 분석 서비스는 생산자, 바이어, 트레이더, 자금조달자, 투자자 등 업계 모두에게 전략 최적화와 리스크 완화를 위한 유용한 인사이트를 제공합니다. S&P Global Energy의 비료 커버리지를 통해 경쟁에서 앞서고 수익성을 극대화할 수 있습니다.