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Sustainable1 Top Trends 2026

2026년에 주목할 10대 지속가능성 트렌드

S&P Global은 지속가능성, 기후, 에너지 전환 분야의 자사 애널리스트와 리더를 대상으로, 2026년 지속가능성 전략과 의사결정에 가장 큰 영향을 미칠 주요 영역에 대해 설문조사를 실시했습니다.

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