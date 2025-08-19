S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
핵심 역량
거시적 트렌드부터 개별 자산 인사이트까지, 에너지 확장 및 지속가능성 인텔리전스의 종합 허브.
수요와 공급, 그리고 안보부터 지속가능성까지, Horizons는 불확실성을 기회로 바꾸는 데이터, 연구 및 분석을 제공합니다.
장기 에너지 및 기후 리스크 시나리오, 클린테크 시장 전망, 탄소 시장 솔루션, 그리고 에너지 전환 분석을 활용해 리스크, 기회 및 가치평가에 대한 장기적 관점을 유지할 수 있습니다.
통합된 에너지·인프라·클린테크/저탄소 시장 전망과 자산 가치평가 도구, 가격 평가 및 포워드 곡선을 기반으로 미래 투자 기회를 발견할 수 있습니다.
계획 수립을 위한 고도화된 시나리오 모델링 분석, 기업 탈탄소화 경로, 그리고 정성적 자문 인사이트를 토대로 전환 금융 및 에너지 인프라 투자를 평가할 수 있습니다.
데이터 기반 인사이트, 독립적인 시장 인텔리전스, 그리고 신기술 및 에너지 전환에 대한 애널리스트 관점을 바탕으로 AI와 데이터센터 성장에 대응할 수 있습니다.
운영 성과, 탄소집약도, 그리고 폭넓은 지속가능성 고려사항을 포트폴리오·산업·기업·프로젝트 수준에서 벤치마킹할 수 있습니다.
포괄적인 기후 및 에너지 시나리오 분석, 포트폴리오 스트레스 테스트, 상세 에너지 시장 분석을 활용해 인프라, 기업, 공급망 및 투자의 물리적 및 전환 리스크를 평가할 수 있습니다.
업계 최고 수준의 시나리오와 에너지 확장, 지속가능성, 기후 및 자연 관련 데이터를 재무 분석에 통합하여, 신규 규제 기준에 맞춰 신용, 시장, 유동성 등 재무 리스크를 정량화할 수 있습니다.
에너지 확장, 지속가능성, 기후 리스크 및 기회와 관련해, 투자자와 이해관계자를 위한 최고 수준의 공시 정보를 준비 및 공개하고 벤치마크할 수 있습니다.
에너지 확장, 자연 및 지속가능성 관련 탄탄한 데이터, 전문 애널리스트 지원, 간소화된 워크플로 도구를 활용해 변화하는 규제 보고 환경에 효과적으로 대응할 수 있습니다.
공급업체, 고객, 파트너의 공시 및 보고 활동을 지원하여, 보다 정확한 정보를 확보하고 의미 있는 의사결정을 할 수 있습니다.
장기 에너지 및 기후 리스크 시나리오, 클린테크 시장 전망, 탄소 시장 솔루션, 그리고 에너지 전환 분석을 활용해 리스크, 기회 및 가치평가에 대한 장기적 관점을 유지할 수 있습니다.
통합된 에너지·인프라·클린테크/저탄소 시장 전망과 자산 가치평가 도구, 가격 평가 및 포워드 곡선을 기반으로 미래 투자 기회를 발견할 수 있습니다.
계획 수립을 위한 고도화된 시나리오 모델링 분석, 기업 탈탄소화 경로, 그리고 정성적 자문 인사이트를 토대로 전환 금융 및 에너지 인프라 투자를 평가할 수 있습니다.
데이터 기반 인사이트, 독립적인 시장 인텔리전스, 그리고 신기술 및 에너지 전환에 대한 애널리스트 관점을 바탕으로 AI와 데이터센터 성장에 대응할 수 있습니다.
운영 성과, 탄소집약도, 그리고 폭넓은 지속가능성 고려사항을 포트폴리오·산업·기업·프로젝트 수준에서 벤치마킹할 수 있습니다.
포괄적인 기후 및 에너지 시나리오 분석, 포트폴리오 스트레스 테스트, 상세 에너지 시장 분석을 활용해 인프라, 기업, 공급망 및 투자의 물리적 및 전환 리스크를 평가할 수 있습니다.
업계 최고 수준의 시나리오와 에너지 확장, 지속가능성, 기후 및 자연 관련 데이터를 재무 분석에 통합하여, 신규 규제 기준에 맞춰 신용, 시장, 유동성 등 재무 리스크를 정량화할 수 있습니다.
에너지 확장, 지속가능성, 기후 리스크 및 기회와 관련해, 투자자와 이해관계자를 위한 최고 수준의 공시 정보를 준비 및 공개하고 벤치마크할 수 있습니다.
에너지 확장, 자연 및 지속가능성 관련 탄탄한 데이터, 전문 애널리스트 지원, 간소화된 워크플로 도구를 활용해 변화하는 규제 보고 환경에 효과적으로 대응할 수 있습니다.
공급업체, 고객, 파트너의 공시 및 보고 활동을 지원하여, 보다 정확한 정보를 확보하고 의미 있는 의사결정을 할 수 있습니다.
S&P Global은 지속가능성, 기후, 에너지 전환 분야의 자사 애널리스트와 리더를 대상으로, 2026년 지속가능성 전략과 의사결정에 가장 큰 영향을 미칠 주요 영역에 대해 설문조사를 실시했습니다.