미래 시장 시나리오 평가

장기 에너지 및 기후 리스크 시나리오, 클린테크 시장 전망, 탄소 시장 솔루션, 그리고 에너지 전환 분석을 활용해 리스크, 기회 및 가치평가에 대한 장기적 관점을 유지할 수 있습니다.

에너지 확장 기회 발굴

통합된 에너지·인프라·클린테크/저탄소 시장 전망과 자산 가치평가 도구, 가격 평가 및 포워드 곡선을 기반으로 미래 투자 기회를 발견할 수 있습니다.

거래 관련 실사 수행

계획 수립을 위한 고도화된 시나리오 모델링 분석, 기업 탈탄소화 경로, 그리고 정성적 자문 인사이트를 토대로 전환 금융 및 에너지 인프라 투자를 평가할 수 있습니다.

전략적 의사결정 지원

데이터 기반 인사이트, 독립적인 시장 인텔리전스, 그리고 신기술 및 에너지 전환에 대한 애널리스트 관점을 바탕으로 AI와 데이터센터 성장에 대응할 수 있습니다.