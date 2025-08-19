당사의 원유 시장 데이터 서비스를 통해 글로벌 원유 시장의 복잡성을 효과적으로 관리할 수 있습니다. 2023년 한 해 동안 Platts Dated Brent MOC(Market on Close) 평가를 통해 5억 배럴 이상의 원유 거래가 이루어졌으며, 150개 파생상품 계약이 Platts 벤치마크를 기준으로 결제되었습니다. 전 세계 수상 운송 원유 거래의 70%가 Platts 가격을 참조하고 있어, 550건의 일일 원유 가격 평가를 통해 귀사의 거래 및 가격 전략을 신뢰성 있게 지원합니다.



당사의 포괄적인 원유 데이터 솔루션은 일일 현물 및 기간 가격을 제공하여 트레이더, 정유사, 생산자가 시장 변동성을 자신 있게 활용할 수 있도록 합니다. 과거 원유 가격 추이를 분석하고 시장 패턴을 파악해 경쟁 우위를 확보할 수 있습니다. Platts Dated Brent™와 Platts Dubai®라는 대표 벤치마크를 포함해 160종 이상의 액체 원유 등급을 포괄함으로써, 필요한 석유 시장 인사이트를 제공합니다.

Platts eWindow 시장 데이터를 통해 실시간 거래 정보를 확인하고, 고도화된 계산 모델을 통해 탄소 배출 비용에 대한 심층적인 이해를 얻을 수 있습니다. 변동성이 큰 시장 환경에서도 엄격하고 독립적인 평가 프로세스를 기반으로 한 인사이트로 의사결정을 지원합니다. 지금 원유 전략을 한 단계 업그레이드하세요.