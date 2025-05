Dados de preços em tempo real, perspectivas de mercado e análises de especialistas que permitem que profissionais de compras monitorem as flutuações do mercado e otimizem os pedidos de compras garantindo que sejam precisos, oportunos e alinhados com as condições de mercado, reduzindo o risco de volatilidade de preços e interrupções no fornecimento. Além de avaliar potenciais fornecedores, analise as condições de mercado e tome decisões embasadas quanto à seleção de fornecedores.