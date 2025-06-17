作者：

Lauren Costello | 可持续发展分析师，标普全球 Sustainable1

Martin Staeheli | ESG研究高级经理，标普全球 Sustainable1

Ha-Chau Ngo | 助理可持续发展分析师，标普全球 Sustainable1

地缘政治紧张局势和动荡的国际贸易环境使供应链管理成为焦点。企业传统上致力于在采购过程中（如从农业大宗商品到微芯片等制造组件）实现效率、成本控制和质量的平衡。然而，近年来全球各地的监管机构和投资者对企业施加了更大的压力，要求其在供应链管理中优先考虑可持续发展尽职调查。企业日益需要评估供应链中的环境和气候风险，以及供应商在劳工权益和人权保护方面的承诺——目的是避免对企业声誉和运营造成潜在损害，并确保符合供应商行为准则中的可持续发展要求。识别和缓解这些风险已成为构建供应链韧性的关键要素。

识别风险敞口本身涉及多个步骤，然而根据我们对标普全球企业可持续发展评估(CSA)数据的分析，许多企业跳过了关键的前期步骤——即通过筛选流程主动识别供应商的可持续发展风险。相反，这些企业往往对全部供应商进行大范围的详细评估，这种做法不仅成本高昂且耗费大量资源。因而更有效的做法是先进行初步筛选，然后有针对性地对最可能存在风险的供应商进行重点评估。通过及早开展有针对性的供应链可持续发展尽职调查，企业能够更好地制定评估优先级，优化供应商合作流程，最终打造更具韧性的供应链，为长期可持续价值创造提供有力支撑。

范围缩减对金融行业的影响更为显著

许多企业制定供应商行为准则，明确其对供应商在基本道德承诺和标准方面的期望。这通常是企业向供应商、客户及更广泛市场传递的首个信号，表明其对供应链可持续发展的重视。

在选择和管理合作供应商方面，企业通常遵循以下几个步骤：筛选、评估和培育。

供应商筛选是一个结构化流程，用于识别潜在的可持续发展风险并评估供应商的业务相关性。筛选是在对高风险或高业务相关供应商进行深入可持续发展管理评估之前的必要步骤。在采购早期阶段运用筛选，可以起到预先审核供应商资格的作用——帮助企业评估潜在供应商是否符合最低标准要求，并在签约前排除那些可能带来道德、法律或运营风险的供应商。

筛选流程可能涵盖供应商及其业务活动和经营地点的实际或建模数据，审查相关媒体报道和制裁清单，并实施基于风险的筛选机制。筛选流程中可能考虑的风险包括：

环境风险：温室气体排放、资源使用、环境污染、生物多样性

社会风险：劳动权益保障、人权、社区影响评估

治理风险：伦理、反腐败、合规

业务相关性风险：战略重要性、支出

国家特定风险：政治稳定性、监管体系完善度、人权保障状况

行业特定风险：行业特有的可持续发展规范要求和典型风险（如环境污染、劳工权益等）

商品特定风险：森林砍伐、强迫劳动、资源稀缺性或价格波动等相关问题

在下一阶段，供应商评估流程用于深入评价经筛选出的“可持续发展风险较高”或对业务具有重要意义的供应商的可持续发展管理实践。供应商评估可采用基于问卷的案头调查或实地审核方式开展。相较于供应商筛选，供应商评估更加深入细致，资源投入更大。若评估结果显示供应商的管理实践或运营状况有待改善，公司可与供应商协作制定培育发展计划，以缓解相关问题。