S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Language
Who We Serve
Research & Insights
Who We Serve
Research & Insights
发布日期：2025年6月17日
要点
企业面临监管机构和投资者的压力，需要监控供应链中可能对运营或声誉造成负面影响的环境、社会和治理(ESG)风险。部分企业正在开展资源密集型的供应商评估，以识别潜在的可持续发展风险，但许多企业尚未实施供应商筛选这一前置步骤，难以精确锁定最需要进行评估的供应商。根据标普全球Sustainable1的数据显示，虽然有超过63%的企业在开展供应商评估，但广泛缺乏有效的筛选机制。
在初期建立更为严格的供应商筛选体系，有助于企业减少不必要的评估工作，从而节约时间和成本。
作者：
Lauren Costello | 可持续发展分析师，标普全球 Sustainable1
Martin Staeheli | ESG研究高级经理，标普全球 Sustainable1
Ha-Chau Ngo | 助理可持续发展分析师，标普全球 Sustainable1
地缘政治紧张局势和动荡的国际贸易环境使供应链管理成为焦点。企业传统上致力于在采购过程中（如从农业大宗商品到微芯片等制造组件）实现效率、成本控制和质量的平衡。然而，近年来全球各地的监管机构和投资者对企业施加了更大的压力，要求其在供应链管理中优先考虑可持续发展尽职调查。企业日益需要评估供应链中的环境和气候风险，以及供应商在劳工权益和人权保护方面的承诺——目的是避免对企业声誉和运营造成潜在损害，并确保符合供应商行为准则中的可持续发展要求。识别和缓解这些风险已成为构建供应链韧性的关键要素。
识别风险敞口本身涉及多个步骤，然而根据我们对标普全球企业可持续发展评估(CSA)数据的分析，许多企业跳过了关键的前期步骤——即通过筛选流程主动识别供应商的可持续发展风险。相反，这些企业往往对全部供应商进行大范围的详细评估，这种做法不仅成本高昂且耗费大量资源。因而更有效的做法是先进行初步筛选，然后有针对性地对最可能存在风险的供应商进行重点评估。通过及早开展有针对性的供应链可持续发展尽职调查，企业能够更好地制定评估优先级，优化供应商合作流程，最终打造更具韧性的供应链，为长期可持续价值创造提供有力支撑。
范围缩减对金融行业的影响更为显著
许多企业制定供应商行为准则，明确其对供应商在基本道德承诺和标准方面的期望。这通常是企业向供应商、客户及更广泛市场传递的首个信号，表明其对供应链可持续发展的重视。
在选择和管理合作供应商方面，企业通常遵循以下几个步骤：筛选、评估和培育。
供应商筛选是一个结构化流程，用于识别潜在的可持续发展风险并评估供应商的业务相关性。筛选是在对高风险或高业务相关供应商进行深入可持续发展管理评估之前的必要步骤。在采购早期阶段运用筛选，可以起到预先审核供应商资格的作用——帮助企业评估潜在供应商是否符合最低标准要求，并在签约前排除那些可能带来道德、法律或运营风险的供应商。
筛选流程可能涵盖供应商及其业务活动和经营地点的实际或建模数据，审查相关媒体报道和制裁清单，并实施基于风险的筛选机制。筛选流程中可能考虑的风险包括：
在下一阶段，供应商评估流程用于深入评价经筛选出的“可持续发展风险较高”或对业务具有重要意义的供应商的可持续发展管理实践。供应商评估可采用基于问卷的案头调查或实地审核方式开展。相较于供应商筛选，供应商评估更加深入细致，资源投入更大。若评估结果显示供应商的管理实践或运营状况有待改善，公司可与供应商协作制定培育发展计划，以缓解相关问题。
筛选缺口
标普全球企业可持续发展评估(CSA)是一项针对全球超过12,000家企业可持续发展实践的年度评估。我们对2024年CSA数据的分析表明，供应商筛选尚未得到广泛采用，多数企业在开展供应商评估时未事先进行筛选。筛选与评估采用率之间的这一差距表明可能存在效率不足的问题。筛选能够识别出不太需要评估的低风险供应商，从而减少评估所需的资源投入。
基于2024年CSA中接受供应链管理评估的5,764家企业样本，各行业中有30%的企业建立了公开的供应商筛选流程。该比例在不同行业间存在显著差异：房地产行业仅为21%，而公用事业和消费必需品行业则高达38%。
为进一步深入分析，我们对建立了公开供应商评估流程的企业子集进行了研究。在这2,726家企业样本中，63%的企业在开展供应商评估时未事先进行筛选。这一现象在几乎所有行业的多数企业中都普遍存在。从行业分布来看，通信服务行业的比例相对较低，仅有44%的企业在评估供应商时未进行筛选；而消费可选行业的比例最高，达到73%。
消费可选行业是一个值得关注的典型案例，该行业涵盖的企业通常拥有极为复杂的供应链体系，包括服装品牌、电子产品制造商、奢侈品企业和汽车制造商等各类非必需消费品和服务提供商。在这些行业中，任何最终产品的背后都存在着一条庞大的供应商链条。以汽车行业为例，据瑞士再保险公司(Swiss Re)数据显示，一家全球汽车制造商的供应网络中可能涉及约18,000家供应商，这些供应商共同支撑着其生产线上的每一辆汽车的生产。对于跳过筛选环节的制造商而言，其评估的供应商数量可能远超实际需要。
消费必需品行业同样以其供应链的复杂性而著称。该行业涵盖食品饮料以及家庭用品企业，这些公司依赖来自全球各地的农业和林业投入要素。在该行业中，在评估前就进行筛选的做法相对更为常见，但仍有过半数企业(53%)在未经筛选的情况下直接开展供应商评估。
造成这些行业中筛选机制采用率偏低，原因可能在于企业认为对遍布全球的多层级供应商网络实施筛选流程难度较大。企业的一级供应商——即距离最终产品仅一步之遥的供应商——往往本身就是规模庞大的企业，拥有各自复杂的供应链体系。而距离最终产品每远一步，每个供应商群体又构成了新的供应层级。尽管供应层级每增加一层，供应商评估的难度就会相应增加，但筛选机制能够确保基于供应商所处的背景环境来监测其风险状况，比如其运营所在地可能存在哪些可持续发展风险、当地市场的规范和惯例如何，以及该供应商所提供的投入要素可能面临何种风险等。
供应商评估仍然是供应链管理的重要组成部分。对供应商进行更详细的评估需要投入大量资源，通常包括使用调查问卷进行远程评估（问卷由供应商填写完成），或者开展现场走访、文件审计以及员工访谈等方式。这些评估工作可由采购企业直接执行，也可外包给第三方服务机构。
在开展供应商评估的CSA企业中，大多数企业(82%)采用案头评估方式，并对供应商提交的支撑性证据进行系统性验证。接近半数企业(49%)采用现场评估方式，由采购企业自有员工或外聘顾问实施。
如果发现供应商在可持续性表现的某些方面存在不足——例如污染或环境管控、人权保护或商业道德等——通常会与采购企业协作开展提高改进工作，以缓解相关问题。
CSA数据显示，虽然46%的企业表示建立了供应商评估流程，但仅有32%的企业制定了正式的供应商提高改进工作流程。这14个百分点的差距表明，许多供应商虽然接受了评估，但因缺乏相关提高改进工作从而无法获得积极的支持或改善。这种脱节也凸显了对供应商网络进行广泛评估的潜在低效性，相比之下，更有效的做法是通过筛选识别出更可能对采购方构成可持续性风险的供应商——这些供应商最能从深度评估中受益。如果评估结果显示某供应商无需提高改进，这恰恰证实了更高效的筛选流程在一开始就能识别出此类情况。
市场和监管压力
随着监管机构、可持续报告框架和投资者对供应链中潜在的环境和人权风险加强审查，成功且具有成本效益的供应商管理变得日益重要。近年来，欧盟通过《企业可持续性尽职调查指令》(CSDDD)和《欧盟森林砍伐法规》(EUDR)建立了重要的供应链风险监控和缓解规则。CSDDD为企业设定了尽职调查义务，要求其在上游和下游“活动链”中预防、终止或减轻对人权和环境的不利影响，涵盖供应、生产和分销环节。EUDR要求向欧洲市场销售特定产品或大宗商品的企业需证明这些产品并非来自新近毁林土地，且未造成森林退化。
欧盟正在考虑简化其众多可持续报告的规则，包括CSDDD，并提议精简EUDR。尽管许多投资者支持这些提案旨在减轻报告负担，但一些主要投资者团体也呼吁欧盟保持这些既有规则，包括其对供应链管理的影响。
还有证据表明，降低供应链可持续性风险可以提升公司的市场回报。研究人员在2023年发现，投资于供应链可持续性风险最低的虚拟股票组合，同时做空风险最高的股票，相比基准组合产生了6.77%的超额回报。他们还发现，供应商中可持续性事件发生频率越高——如污染、对生态系统的影响、人权侵犯、强迫劳动或腐败——对采购公司未来盈利能力会产生“累积性负面影响”。
结论
监管部门加强了对供应商环境和社会风险监控防范的要求，同时有越来越多证据显示，有效管控这些风险能够带来更高的市场回报，这些因素共同促使企业必须改进供应链管理流程。那些已经决定优先管理和提升供应商可持续性表现的企业现在面临的问题是：如何高效经济地实现这一目标。CSA数据显示，很多企业习惯于在整个供应商网络中大范围开展资源密集型评估，但往往没有事先判断这些评估的必要性。如果能够在前期强化供应商筛选流程，企业就能有的放矢地开展评估和提高改进工作，最终构建更加具有韧性和风险意识的供应链。
本文由英文原文翻译而成，阅读原文请访问此链接。
如欲了解更多供应链及企业可持续发展评估服务，请访问此链接。
Content Type
Location
Language