제품 및 솔루션
고급 지구과학, 엔지니어링 및 분석 소프트웨어로 탐사 잠재력을 평가하고 생산을 증대하세요.
석유 및 가스 생산자들은 현장 운영을 최적화하고 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위한 새로운 방법을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 당사의 업스트림 소프트웨어는 첨단 지구과학, 엔지니어링 및 분석 도구를 제공하며, AI 기술을 통합하여 지구과학자와 엔지니어의 일상적인 워크플로를 지원합니다.
이러한 소프트웨어 솔루션은 분석, 해석 및 생산 작업을 간소화하여 정보에 입각한 투자 결정을 가능하게 하고 에너지 수명 주기 전반에 걸쳐 운영 효율성을 향상시킵니다.
전 세계 석유 및 가스 회사에 필수 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.
지구과학과 엔지니어링 분야의 일반적인 E&P 과제들을 해결하는 첨단 AI 기반 워크플로를 통해 지하 데이터에 대한 심층 분석을 수행하세요.
워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이기 위해 설계된 업스트림 소프트웨어 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.
당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.
이 제품에 관심이 있으신가요?
양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.