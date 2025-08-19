석유 및 가스 생산자들은 현장 운영을 최적화하고 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위한 새로운 방법을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 당사의 업스트림 소프트웨어는 첨단 지구과학, 엔지니어링 및 분석 도구를 제공하며, AI 기술을 통합하여 지구과학자와 엔지니어의 일상적인 워크플로를 지원합니다.

이러한 소프트웨어 솔루션은 분석, 해석 및 생산 작업을 간소화하여 정보에 입각한 투자 결정을 가능하게 하고 에너지 수명 주기 전반에 걸쳐 운영 효율성을 향상시킵니다.