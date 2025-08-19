상담하기

페이지 주요 내용

개요

석유 및 가스 생산자들은 현장 운영을 최적화하고 프로젝트를 효과적으로 관리하기 위한 새로운 방법을 지속적으로 탐색하고 있습니다. 당사의 업스트림 소프트웨어는 첨단 지구과학, 엔지니어링 및 분석 도구를 제공하며, AI 기술을 통합하여 지구과학자와 엔지니어의 일상적인 워크플로를 지원합니다.

이러한 소프트웨어 솔루션은 분석, 해석 및 생산 작업을 간소화하여 정보에 입각한 투자 결정을 가능하게 하고 에너지 수명 주기 전반에 걸쳐 운영 효율성을 향상시킵니다.

당사의 영향력

전 세계 석유 및 가스 회사에 필수 소프트웨어 솔루션을 제공합니다.

주요 특징

지구과학

지역 동향을 평가하고 사용하기 쉬운 플랫폼에서 성과가 저조한 자산을 효율적으로 식별하는 지구과학 도구로 E&P 워크플로를 최적화하세요.

엔지니어링

고급 방법을 사용하여 유정 수준에서 전체 생산 네트워크까지 시스템을 최적화하는 엔지니어링 도구로 생산을 극대화하고 위험을 최소화하세요.

Analytics & AI(애널리틱스 및 AI)

지구과학과 엔지니어링 분야의 일반적인 E&P 과제들을 해결하는 첨단 AI 기반 워크플로를 통해 지하 데이터에 대한 심층 분석을 수행하세요.

비용 추정

엔지니어링 계산과 비용 데이터를 통합하여 해양 및 육상 프로젝트의 라이프사이클 비용 추정치를 결정하는 모델링 도구입니다.

제품 특징

워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이기 위해 설계된 업스트림 소프트웨어 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.

왜 업스트림 솔루션인가?

독보적인 경력

수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.

글로벌 인텔리전스

200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.

독립적인 출처

당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.

맞춤형 데이터

필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.

업스트림 전문가

성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.

AI 기반 기술

당사는 지질 데이터 세트에서 E&P 소프트웨어 및 분석, 자산 거래 가치 연구에 이르기까지 고급 AI/ML 기술을 활용하여 업스트림 에너지 산업에서 더 스마트하고 빠른 의사 결정을 위한 AI 기반 효율성을 가능하게 합니다.

다운로드 가능한 마케팅 자료

