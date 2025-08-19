업스트림 E&P를 위한 엔지니어링 솔루션으로 자산을 최대화하고 전통적 및 비전통적 자산 전반에 걸쳐 저수지 관리 및 생산 문제를 해결하세요. 엔지니어에게 유정 및 생산 네트워크를 최적화할 수 있는 도구를 제공하여 출력 증가 및 위험 감소를 실현하세요.