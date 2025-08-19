상담하기

개요

업스트림 E&P를 위한 엔지니어링 솔루션으로 자산을 최대화하고 전통적 및 비전통적 자산 전반에 걸쳐 저수지 관리 및 생산 문제를 해결하세요. 엔지니어에게 유정 및 생산 네트워크를 최적화할 수 있는 도구를 제공하여 출력 증가 및 위험 감소를 실현하세요.

E&P 워크플로를 위해 설계됨

타입웰 분석

정규화된 유정 생산을 사용하여 P50 타입웰(타입커브) 생산 프로필을 생성하세요

저수지 특성화

저수지를 더 잘 이해하여 최적의 관리 및 생산을 보장하세요.

저수지 제공 가능성 최적화

유정에 대한 이상적인 생산 전략을 결정하세요.

고급 저수지 모델링 및 예측

빠른 수치 모델을 사용하여 몇 분 안에 유정의 과거 기록을 자동으로 맞추고 확률적 예측을 생성하세요.

매장량 추정

감퇴 곡선, 체적법, 물질 균형과 같은 분석 방법을 사용하여 기존 및 계획된 유정의 생산을 예측하세요.

주요 혜택

단일 플랫폼

단일 플랫폼을 통해 운영 효율성을 향상시키고, 감소 곡선 분석, RTA 및 노달 분석을 통합하여 더 빠른 의사 결정을 내리세요.

자동화

워크플로를 자동화하여 수천 개의 유정을 빠르게 예측하고 전통적인 시뮬레이터의 일부 시간만으로 엄격한 수치 모델을 생성하세요.

통합

엔지니어링 워크플로를 최적화하고 더 나은 결과를 달성하기 위해 당사의 업스트림 데이터 및 분석 & AI 소프트웨어에 연결하세요.

다중 사용자

공유 데이터베이스와 정기적인 업데이트를 통해 여러 사용자가 동일한 프로젝트에서 원활하게 협업하여 데이터가 최신 상태로 유지하세요.

제품 특징

워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이기 위해 설계된 엔지니어링 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.

엔지니어링 엔터프라이즈

Harmony Enterprise™

더 많은 엔지니어링 도구