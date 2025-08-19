S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
정밀하게 운영하세요
복잡한 저수지 문제를 해결하기 위해 설계된 엔지니어링 솔루션으로 유정 성능을 최적화하고 생산 속도를 최대화하세요.
정규화된 유정 생산을 사용하여 P50 타입웰(타입커브) 생산 프로필을 생성하세요
저수지를 더 잘 이해하여 최적의 관리 및 생산을 보장하세요.
유정에 대한 이상적인 생산 전략을 결정하세요.
빠른 수치 모델을 사용하여 몇 분 안에 유정의 과거 기록을 자동으로 맞추고 확률적 예측을 생성하세요.
감퇴 곡선, 체적법, 물질 균형과 같은 분석 방법을 사용하여 기존 및 계획된 유정의 생산을 예측하세요.
단일 플랫폼을 통해 운영 효율성을 향상시키고, 감소 곡선 분석, RTA 및 노달 분석을 통합하여 더 빠른 의사 결정을 내리세요.
워크플로를 자동화하여 수천 개의 유정을 빠르게 예측하고 전통적인 시뮬레이터의 일부 시간만으로 엄격한 수치 모델을 생성하세요.
엔지니어링 워크플로를 최적화하고 더 나은 결과를 달성하기 위해 당사의 업스트림 데이터 및 분석 & AI 소프트웨어에 연결하세요.
공유 데이터베이스와 정기적인 업데이트를 통해 여러 사용자가 동일한 프로젝트에서 원활하게 협업하여 데이터가 최신 상태로 유지하세요.
워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이기 위해 설계된 엔지니어링 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.
디자인 및 분석 소프트웨어를 사용하여 ESP 성능을 최적화하며 가장 큰 다중 공급업체 장비 데이터베이스를 통해 편견 없는 평가와 맞춤형 디자인을 제공합니다.