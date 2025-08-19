S&P Global Offerings
제품 및 솔루션
첨단 기술과 인공지능을 통합한 지구과학 솔루션을 통해 석유 및 가스를 발견하고 개발하여 E&P 워크플로를 향상시킵니다. 표면을 넘어 더 깊이 탐구하세요.
우리의 지구과학 솔루션은 전통적 및 비전통적 E&P 프로젝트를 위한 최적화된 워크플로를 제공합니다. 이는 자산 팀이 지역 지질학적 경향을 평가하고 단일하고 배우기 쉬운 환경 내에서 성과가 저조한 자산을 식별할 수 있도록 합니다.
정확하고 통합된 해석을 위해 유정 및 지진 정보를 효율적으로 연결하세요.
투자 수익을 높이기 위해 유정을 효율적으로 계획하세요.
고급 탄성파 데이터 해석 도구를 활용하여 복잡한 지표하 정보를 파악합니다.
통합된 지도를 더욱 빠르게 생성하여 협업 능력을 향상시킵니다.
최신 유정 정보를 기반으로 지도를 신속하게 업데이트하여 의사결정 능력을 강화합니다.
실시간으로 결정을 내려 최적의 지점을 맞출 확률을 높이세요.
저수지를 정확하게 특성화하고 신뢰할 수 있는 지도를 생성하세요.
유정을 더 정확하고 효율적으로 설계하고 개발하세요.
AI를 지구과학 워크플로에 적용하여 지하를 더 정확하게 예측하고 전략적으로 유정 계획을 최적화하세요.
얕은 수심 위험 및 해저 이상 현상 분석을 쉽게 수행하여 이상적인 해상 풍력 발전소 및 터빈 배치를 가능하게 합니다.
저장 용량, 밀봉 및 최소 누출 가능성을 가진 저수지를 식별합니다.
지열 잠재력을 위한 전망을 평가하고 현장 평가를 수행합니다.
최대 100명의 사용자가 실시간으로 협업할 수 있는 간편한 구현과 신뢰할 수 있는 성능 추적을 통해 지하 데이터 관리를 간소화합니다.
AI 및 딥러닝을 통해 지구과학 워크플로를 가속화하여 더 빠르고 정확한 결과를 얻습니다.
지하 데이터를 풍부하게 하고 업계 선도적인 업스트림 데이터와 원활하게 연결되는 유일한 소프트웨어로 더 많은 인사이트를 얻으세요.
프로젝트 데이터를 타사 플랫폼으로 손쉽게 내보내어 워크플로를 단순화하고 유연성을 높입니다.
워크플로 최적화, 의사 결정 개선 및 운영 전반의 효율성을 높이기 위해 설계된 지구과학 솔루션의 주요 제품을 탐색하세요.
통합 해석 도구를 사용하여 지하의 복잡성을 이해하고 심층적인 저수지 분석을 제공하여 석유 및 가스 저수지를 효과적으로 식별하고 최적의 시추 결정을 내릴 수 있습니다.
