S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
S&P Global Offerings
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
Featured Topics
Featured Products
Events
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
솔루션
평가 방법론
Methodology & Participation
주요 이벤트
S&P Global
인간의 전문성과 AI의 만남
AI를 활용하여 E&P 도메인 전문성을 강화하고, 더 깊은 데이터 인사이트를 발굴하며 더 스마트한 비즈니스 결정을 이끌어내세요
AI와 데이터 과학을 E&P 도메인 전문성과 결합하여 변화하는 석유 및 가스 산업의 속도를 따라가며 불확실성과 위험을 완화하세요. Analytics Explorer는 지하 데이터 투자를 최적화하고 지구과학 및 엔지니어링 워크플로우를 향상시켜서 지하 분석, 저수지 및 생산 운영, 개발을 개선합니다. 시장 혼란에 적응하고 혁신을 발전시키면서 데이터에서 더 큰 가치를 발굴하세요.
주요 유정 성능 요인을 이해하고 엔지니어링 데이터를 표준화하며 지질 데이터를 통합하여 최적의 지점 맵을 생성하세요.
지질 및 물리적 제약이 있는 모델을 사용하여 생산에 대한 엔지니어링 및 완공 변수의 영향을 분리하고 최적의 완공 전략을 수립하세요.
디지털 로그, 지질 격자 및 지진 데이터를 클러스터링 알고리즘으로 사용하여 고생산 저수지와 연결된 상을 식별하세요.
자동화 기능을 사용해서 비전통적 유정 데이터를 분석하여 유정 개발 패턴을 이해하고 시추 효율성을 향상시키기 위한 인필 기회를 식별합니다.
AI를 사용하여 유정 속성 해석과 지진 데이터를 결합하여 유정 간의 지하 매개변수를 예측하고, 지진 속성과 지질학적 특징 간의 관계를 설정합니다.
지질 횡단면을 동기화된 데이터로 보강하고 속성 그리드를 결합하여 품질 지수, 플레이 페어웨이, 위험 지도를 생성하는 등 Kingdom™ 워크플로를 향상시킵니다.
디지털 로그와 같은 누락된 지질 데이터를 대입하여 해석 프로젝트에 사용할 수 있는 데이터를 신뢰성 있게 증가시켜서 의사결정을 향상시키고 위험을 줄입니다.
데이터 투자로부터 즉각적인 가치를 얻을 수 있도록 설계된 고급 분석 및 가이드 워크플로를 갖춘 데이터 과학 및 AI 플랫폼에 접근합니다.
AI를 사용해서 지구과학 및 엔지니어링 워크플로를 가속화하여 동향을 빠르게 분석하고 이상 현상을 발견하며 결과를 시각화하여 더 빠른 인사이트를 얻습니다.
AI 플랫폼을 사용하여 지하 데이터를 풍부하게 하고, 업스트림 데이터 및 소프트웨어와 쉽게 연결하여 결과를 개선합니다.
알고리즘과 워크플로우를 맞춤화하고 세밀하게 조정하여 분지, 저수지 또는 유정 데이터에 맞추어 프로젝트 요구에 적응할 수 있는 유연성을 보장합니다.
당사의 Analytics & AI 솔루션의 주요 기능을 탐색하여 워크플로를 최적화하고 의사 결정을 개선하며 운영 전반에 걸쳐 효율성을 높이도록 설계되었습니다.
지구과학, 엔지니어링 및 글로벌 벤치마킹을 위한 사전 구축되고 안내된 워크플로 템플릿에 액세스하여 즉시 사용 가능하며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
지구과학, 엔지니어링 및 글로벌 벤치마킹을 위한 사전 구축되고 안내된 워크플로 템플릿에 액세스하여 즉시 사용 가능하며 필요에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.
수십 년 동안 당사는 글로벌 에너지 부문을 모니터링하며, 전문가 인사이트, 소프트웨어 및 독점 데이터를 사용하여 가치를 평가하고, 위험을 관리하며, 성공을 위한 기회를 포착할 수 있도록 도와드립니다.
200개 이상의 국가와 지역을 포괄하는 당사는 포괄적일 뿐만 아니라 글로벌한 범위의 데이터를 제공하여 귀하의 국제 및 지역 프로젝트를 지원합니다.
당사의 독립적인 전문성은 고객이 복잡한 시장 역학을 탐색할 수 있도록 편견 없는 산업별 지침을 제공할 수 있게 합니다.
필요한 시점과 방식으로 제공되는 업스트림 데이터와 인사이트에 액세스하세요. 기존의 것부터 최첨단까지, 경쟁에서 결정적인 우위를 제공할 수 있는 여러 플랫폼을 통해 모두 제공됩니다.
성공적인 미래를 달성할 수 있도록 돕기 위해 협력하는 당사의 글로벌 업스트림 전문가 팀은 에너지 가치 사슬 전반에 걸친 광범위한 지식을 제공합니다.