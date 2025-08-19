AI와 데이터 과학을 E&P 도메인 전문성과 결합하여 변화하는 석유 및 가스 산업의 속도를 따라가며 불확실성과 위험을 완화하세요. Analytics Explorer는 지하 데이터 투자를 최적화하고 지구과학 및 엔지니어링 워크플로우를 향상시켜서 지하 분석, 저수지 및 생산 운영, 개발을 개선합니다. 시장 혼란에 적응하고 혁신을 발전시키면서 데이터에서 더 큰 가치를 발굴하세요.