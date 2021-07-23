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제품 및 솔루션
LNG 시장 전문가가 제공하는 가격 데이터와 시장에 영향을 미치는 뉴스의 일일 요약.
Platts LNG 알림은 글로벌 및 지역 LNG 시장에 대한 중요한 정보를 통해 거래자, 위험 관리자, 분석가 및 에너지 경영진에게 일일 분석 범위를 제공합니다.
실시간 거래, 속보, 시장 분석에 대한 최신 정보부터 최신 글로벌 가격 평가까지, Platts LNG 알림은 시장을 파악하고 신속하고 명확하게 중요한 비즈니스 결정을 내릴 수 있도록 시기적절하고 관련성 있는 인사이트를 제공합니다.
이 보고서는 당사의 LNG 시장 인사이트 제품 일부입니다.
거래자, 위험 관리자, 분석가 또는 에너지 경영진이든 상관없이, Platts LNG 알림은 이 역동적인 분야에서 중요한 의사 결정을 지원하기 위해 시기적절하고 관련성 있는 LNG 시장 보고 및 주요 인사이트를 제공합니다.
오랜 시간 검증된 방법론에 기반된 독립적이고 공정한 기준 가격을 통해 자신감 있는 거래 및 투자 결정을 내리세요.
글로벌 및 지역 시장 간의 상호작용을 이해하는 데 도움을 주는 인텔리전스를 통해 경쟁보다 먼저 기회를 포착합니다.
시간에 따른 시장 활동을 이해하고 거래 및 투자 결정을 내리는 데 필요한 데이터를 제공합니다.
특정 가격에 도달한 방법과 이유를 이해하여 더 큰 자신감을 가지고 상대방이나 모델 데이터에 접근합니다.
기본적인 시장 역학과 전략적 계획에 미칠 수 있는 잠재적 영향을 이해합니다.
규제를 포함한 글로벌 및 지역 LNG 산업에 대한 뉴스 및 시장 보도를 글로벌 LNG 편집 팀이 제공합니다.
아시아에서 S&P Global Platts는 LNG 평가 JKM의 선도적인 발행사로, 기타 발표된 LNG 지역 평가의 글로벌 지표와 함께 글로벌 가격 투명성과 상품화를 주도하고 있습니다.
거래가 완료됨에 따라 실시간 현물 시장 거래가 보고됩니다.
시장 움직임을 식별하고 설명하는 시장 해설.
고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.
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양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.