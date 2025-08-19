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신뢰할 수 있는 인사이트와 가격 정보를 통해 LNG 시장의 잠재력을 활용하여 신뢰할 수 있는 에너지 미래를 만듭니다.
LNG 시장은 더 깨끗하고 신뢰할 수 있는 에너지원에 대한 수요와 함께 계속 성장해 왔습니다. 최근의 지정학적 발전은 LNG를 전통적인 파이프라인 가스의 중요한 대안이 될 수 있는 연료로 주목받게 했습니다. 공급과 수요의 관점에서 LNG 시장이 끊임없이 진화함에 따라, LNG 분야의 참가자들은 신뢰할 수 있는 독립적인 출처에서 시기적절하고 시장을 반영하는 가격 및 인사이트를 얻고자 합니다.
당사는 전 세계 및 지역적으로 LNG 시장의 단기 및 장기 공급, 수요 및 가격 예측을 다루며, LNG 자산, 가격 및 계약에 대한 자세한 정보를 제공하여 고객이 액화 플랜트, LNG 수입업체 및 재기화 터미널의 발전 속도를 따라갈 수 있도록 지원합니다. S&P Global Energy는 세계에서 가장 글로벌하게 연결된 연료 중 하나로서의 발전을 계속하기 위해 필요한 정보와 투명성을 LNG 시장에 제공할 수 있는 고유한 위치에 있습니다.
JKM™을 포함한 시장 소식, 일일 보고서 및 가격 평가/벤치마크
LNG 시장 및 자산에 대한 역사적이고 자주 업데이트되는 데이터 분석 및 대시보드로, 액화 및 재기화 프로젝트, 선적을 포함한 LNG 가치 사슬에 대한 상세한 보도를 제공합니다.
시장 펀더멘털, 구조, 주요 시장 동향 및 이벤트, 공급, 수요 및 가격에 대한 장기 전망에 대한 심층 보고서.
고객 세미나, 웨비나, 에너지 브리핑, 회의 및 이벤트, 분석가에 대한 접근
가격 투명성은 일일 변동 및 시장 움직임을 최신 상태로 유지하여 시장 위치를 평가하고 잠재적 거래를 평가할 수 있도록 합니다.
시장 해설, 시장 소식, 입찰을 포함하여 가격 데이터 및 시장 움직임 뉴스를 일일 요약으로 시장 참가자에게 제공합니다.
이 역동적인 시장에 대한 단기 시장 동향부터 장기 전략 분석까지 다루는 당사의 연구 보고서는 고객이 LNG 시장의 위험을 이해하고 전략적 및 상업적 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
10개월 간의 JKM 가격 예측 변화와 가격에 영향을 미치는 가장 중요한 단기 기본 사항에 대한 인사이트를 제공합니다.
뉴스, 기본 사항 및 단기 가격 예측에 미치는 영향을 주간 분석으로 제공합니다.
JKM, NWE, GCM, 서인도 및 브라질에 대한 24개월 간의 예측을 주간 업데이트합니다.
2050년까지의 장기 LNG 시장 시나리오: 전략적 계획 분석에 정보를 제공합니다. 예측된 공급/수요 균형 뒤의 스트레스 테스트 동인과 함께 글로벌 에너지 시나리오 모델에서 장기 동향을 강조합니다.
빈번한 전략적 인사이트 문서: 일회성 보고서는 이벤트 및 데이터 기반 인사이트에 대한 심층 분석을 제공하며, 글로벌 및 지역 전망은 LNG 산업에 대한 거시적 관점을 제공합니다. 또한 심층 보고서는 LNG 가치 사슬에 대한 확장된 범위를 제공합니다.
약 40개 시장에서 단기 LNG 수요의 주요 동인과 수입 인프라 성장에 대한 정기적으로 업데이트된 보고서를 분석합니다.
기존 및 제안된 프로젝트에 대해 세분화된 약 100개의 액화 프로젝트 프로필이 정기적으로 업데이트됩니다.
데이터 테이블, API 및 강력한 분석 대시보드는 중요한 글로벌 LNG 시장 데이터를 액세스할 수 있는 유연하고 맞춤화된 옵션을 제공합니다.
150개 이상의 인터랙티브 시장 펀더멘털 대시보드는 LNG 수입 시장의 동향을 신속하게 조사하여 LNG 수요의 동인을 더 잘 이해할 수 있도록 합니다. 당사는 각 시장에 대해 LNG 수입, 가스 수요, 가스 공급, 전력 및 가격에 대한 관련 데이터세트를 다룹니다.
100개 이상의 추가 인터랙티브 LNG 펀터멘털 및 전망 대시보드: 연구에서 파생된 데이터를 독점적인 LNG 무역 데이터와 실시간으로 연결하여 맞춤형 쿼리 및 분석을 수행합니다. 이는 시장 동향을 해석하는 능력을 크게 향상시켜 분석 품질을 높이고 시간을 절약합니다. 주요 데이터 추가 사항에는 계약 가격 및 지표, 액화 경제학, 회사 포트폴리오 분석, FSRU 용선 및 무역 흐름 지도가 포함됩니다.
광범위한 액화 프로젝트 프로필 라이브러리: 세부적인 프로젝트 보고서는 제안되거나 건설 중이거나 완료된 액상화 프로젝트의 개발 및 성능에 대한 최신 정보를 얻을 수 있습니다.
MINT는 항해별 인텔리전스와 실시간 선박 추적 및 분석을 결합한 전문 온라인 플랫폼입니다. 선박 우회 및 맞춤형 감시 구역 내의 새로운 활동에 대한 알림을 포함하여 LNG 화물량, 항구 위치, 시간 및 흐름에 대한 전체 그림을 얻습니다.
가격 투명성은 일일 변동 및 시장 움직임을 최신 상태로 유지하여 시장 위치를 평가하고 잠재적 거래를 평가할 수 있도록 합니다.
시장 해설, 시장 소식, 입찰을 포함하여 가격 데이터 및 시장 움직임 뉴스를 일일 요약으로 시장 참가자에게 제공합니다.
이 역동적인 시장에 대한 단기 시장 동향부터 장기 전략 분석까지 다루는 당사의 연구 보고서는 고객이 LNG 시장의 위험을 이해하고 전략적 및 상업적 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
10개월 간의 JKM 가격 예측 변화와 가격에 영향을 미치는 가장 중요한 단기 기본 사항에 대한 인사이트를 제공합니다.
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2050년까지의 장기 LNG 시장 시나리오: 전략적 계획 분석에 정보를 제공합니다. 예측된 공급/수요 균형 뒤의 스트레스 테스트 동인과 함께 글로벌 에너지 시나리오 모델에서 장기 동향을 강조합니다.
빈번한 전략적 인사이트 문서: 일회성 보고서는 이벤트 및 데이터 기반 인사이트에 대한 심층 분석을 제공하며, 글로벌 및 지역 전망은 LNG 산업에 대한 거시적 관점을 제공합니다. 또한 심층 보고서는 LNG 가치 사슬에 대한 확장된 범위를 제공합니다.
약 40개 시장에서 단기 LNG 수요의 주요 동인과 수입 인프라 성장에 대한 정기적으로 업데이트된 보고서를 분석합니다.
기존 및 제안된 프로젝트에 대해 세분화된 약 100개의 액화 프로젝트 프로필이 정기적으로 업데이트됩니다.
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150개 이상의 인터랙티브 시장 펀더멘털 대시보드는 LNG 수입 시장의 동향을 신속하게 조사하여 LNG 수요의 동인을 더 잘 이해할 수 있도록 합니다. 당사는 각 시장에 대해 LNG 수입, 가스 수요, 가스 공급, 전력 및 가격에 대한 관련 데이터세트를 다룹니다.
100개 이상의 추가 인터랙티브 LNG 펀터멘털 및 전망 대시보드: 연구에서 파생된 데이터를 독점적인 LNG 무역 데이터와 실시간으로 연결하여 맞춤형 쿼리 및 분석을 수행합니다. 이는 시장 동향을 해석하는 능력을 크게 향상시켜 분석 품질을 높이고 시간을 절약합니다. 주요 데이터 추가 사항에는 계약 가격 및 지표, 액화 경제학, 회사 포트폴리오 분석, FSRU 용선 및 무역 흐름 지도가 포함됩니다.
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거래 위치를 결정하고 잠재적 거래를 평가하며 시장 기회를 포착하기 위해 가격 벤치마크와 단기 기본 사항을 검증합니다.
장기 전망을 설정하고 용량 투자 전략을 개발하며 C-레벨 경영진에게 권장 사항을 강화합니다.
상업적 결과를 달성하고 새로운 동향을 이해하며 경쟁 우위를 평가하고 투자자와의 대화를 지원합니다.
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