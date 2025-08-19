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페이지 주요 내용

개요

LNG 시장은 더 깨끗하고 신뢰할 수 있는 에너지원에 대한 수요와 함께 계속 성장해 왔습니다. 최근의 지정학적 발전은 LNG를 전통적인 파이프라인 가스의 중요한 대안이 될 수 있는 연료로 주목받게 했습니다. 공급과 수요의 관점에서 LNG 시장이 끊임없이 진화함에 따라, LNG 분야의 참가자들은 신뢰할 수 있는 독립적인 출처에서 시기적절하고 시장을 반영하는 가격 및 인사이트를 얻고자 합니다.

당사는 전 세계 및 지역적으로 LNG 시장의 단기 및 장기 공급, 수요 및 가격 예측을 다루며, LNG 자산, 가격 및 계약에 대한 자세한 정보를 제공하여 고객이 액화 플랜트, LNG 수입업체 및 재기화 터미널의 발전 속도를 따라갈 수 있도록 지원합니다. S&P Global Energy는 세계에서 가장 글로벌하게 연결된 연료 중 하나로서의 발전을 계속하기 위해 필요한 정보와 투명성을 LNG 시장에 제공할 수 있는 고유한 위치에 있습니다.

수치로 보는 영향력

당사의 분석 범위

가격 평가, 벤치마크 & 뉴스

JKM™을 포함한 시장 소식, 일일 보고서 및 가격 평가/벤치마크

데이터 및 분석

LNG 시장 및 자산에 대한 역사적이고 자주 업데이트되는 데이터 분석 및 대시보드로, 액화 및 재기화 프로젝트, 선적을 포함한 LNG 가치 사슬에 대한 상세한 보도를 제공합니다.

연구 보고서

시장 펀더멘털, 구조, 주요 시장 동향 및 이벤트, 공급, 수요 및 가격에 대한 장기 전망에 대한 심층 보고서.

커뮤니티

고객 세미나, 웨비나, 에너지 브리핑, 회의 및 이벤트, 분석가에 대한 접근

제품 특징

맞춤 대상

트레이더

거래 위치를 결정하고 잠재적 거래를 평가하며 시장 기회를 포착하기 위해 가격 벤치마크와 단기 기본 사항을 검증합니다.

전략, 투자 및 계획

장기 전망을 설정하고 용량 투자 전략을 개발하며 C-레벨 경영진에게 권장 사항을 강화합니다.

C-레벨 경영진

상업적 결과를 달성하고 새로운 동향을 이해하며 경쟁 우위를 평가하고 투자자와의 대화를 지원합니다.

데이터 및 배포

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

API 솔루션

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