이 역동적인 시장에 대한 단기 시장 동향부터 장기 전략 분석까지 다루는 당사의 연구 보고서는 고객이 LNG 시장의 위험을 이해하고 전략적 및 상업적 의사 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.

JKM 주간 가격 예측 보고서:

10개월 간의 JKM 가격 예측 변화와 가격에 영향을 미치는 가장 중요한 단기 기본 사항에 대한 인사이트를 제공합니다.

LNG 주간 스코어카드 보고서:

뉴스, 기본 사항 및 단기 가격 예측에 미치는 영향을 주간 분석으로 제공합니다.

주요 LNG 가격 지점에 대한 가격 예측:

JKM, NWE, GCM, 서인도 및 브라질에 대한 24개월 간의 예측을 주간 업데이트합니다.

산업의 거시적 분석

2050년까지의 장기 LNG 시장 시나리오: 전략적 계획 분석에 정보를 제공합니다. 예측된 공급/수요 균형 뒤의 스트레스 테스트 동인과 함께 글로벌 에너지 시나리오 모델에서 장기 동향을 강조합니다.

이벤트 기반 분석:

빈번한 전략적 인사이트 문서: 일회성 보고서는 이벤트 및 데이터 기반 인사이트에 대한 심층 분석을 제공하며, 글로벌 및 지역 전망은 LNG 산업에 대한 거시적 관점을 제공합니다. 또한 심층 보고서는 LNG 가치 사슬에 대한 확장된 범위를 제공합니다.

LNG 수입 시장 프로필:

약 40개 시장에서 단기 LNG 수요의 주요 동인과 수입 인프라 성장에 대한 정기적으로 업데이트된 보고서를 분석합니다.

LNG 액화 프로필:

기존 및 제안된 프로젝트에 대해 세분화된 약 100개의 액화 프로젝트 프로필이 정기적으로 업데이트됩니다.