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S&P Global Energy는 업계를 선도하는 FO Licht 서비스를 통해 선도적인 바이오디젤 정보 솔루션을 제공합니다. 130년의 역사를 가진 이 브랜드는 에탄올 및 바이오디젤 원료를 구성하는 원자재부터, 연료 등급별 시장 역학, 그리고 국가 및 기업 단위의 가격, 생산, 소비 통계에 이르기까지 폭넓은 커버리지로 널리 알려져 있습니다.
S&P Global Energy은 업계를 선도하는 FO Licht 서비스를 통해 선도적인 바이오디젤 정보 솔루션을 제공합니다.
서유럽, 중앙유럽 및 동유럽, 미국, 동남아시아의 바이오디젤 가격 및 시장 분석, 말레이시아의 팜유 및 팜올레인 현물 가격, 미국, 브라질, 아르헨티나 및 유럽의 대두유 현물 가격, 유럽의 유채유 현물 가격, 그리고 유럽의 글리세린 및 메탄올 가격 정보를 제공합니다.
연료용 에탄올, 바이오디젤, 공업용 및 음료용 알코올에 대한 글로벌 시장 뉴스, 분석 및 12개월 전망을 제공합니다. 또한 과거 및 현재 가격, 무역 통계, 그리고 글로벌 에탄올 및 바이오디젤 생산의 월별 수급 밸런스 데이터를 포함하여 바이오연료 시장 전반에 대한 가장 포괄적인 데이터베이스를 제공합니다.
가격, 수급 및 전망 데이터를 사내 시스템으로 직접 전송하여 전사적으로 활용되는 중앙화된 모델 및 트레이딩 시스템을 지원합니다.
에탄올부터 바이오연료에 이르는 바이오디젤 전반의 데이터를 구매할 수 있도록 제공하여 전략 분석 및 경제 모델링을 지원합니다.
구독 서비스 범위를 넘어서는 장기 전망부터, 시장 전망 및 경쟁사 분석을 포함한 금융 투자용 시장 조사까지, 바이오연료 부문 전반에 걸친 컨설팅 서비스를 제공합니다.
서유럽, 중앙유럽 및 동유럽, 미국, 동남아시아의 바이오디젤 가격 및 시장 분석, 말레이시아의 팜유 및 팜올레인 현물 가격, 미국, 브라질, 아르헨티나 및 유럽의 대두유 현물 가격, 유럽의 유채유 현물 가격, 그리고 유럽의 글리세린 및 메탄올 가격 정보를 제공합니다.
연료용 에탄올, 바이오디젤, 공업용 및 음료용 알코올에 대한 글로벌 시장 뉴스, 분석 및 12개월 전망을 제공합니다. 또한 과거 및 현재 가격, 무역 통계, 그리고 글로벌 에탄올 및 바이오디젤 생산의 월별 수급 밸런스 데이터를 포함하여 바이오연료 시장 전반에 대한 가장 포괄적인 데이터베이스를 제공합니다.
가격, 수급 및 전망 데이터를 사내 시스템으로 직접 전송하여 전사적으로 활용되는 중앙화된 모델 및 트레이딩 시스템을 지원합니다.
에탄올부터 바이오연료에 이르는 바이오디젤 전반의 데이터를 구매할 수 있도록 제공하여 전략 분석 및 경제 모델링을 지원합니다.
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S&P Global Energy는 글로벌 바이오연료 및 바이오에너지 시장 전반에 걸쳐 인사이트, 가격 및 벤치마크, 그리고 리스크 시장 데이터를 제공합니다.
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