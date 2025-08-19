API 및 데이터 피드

가격, 수급 및 전망 데이터를 사내 시스템으로 직접 전송하여 전사적으로 활용되는 중앙화된 모델 및 트레이딩 시스템을 지원합니다.

일회성 데이터 추출

에탄올부터 바이오연료에 이르는 바이오디젤 전반의 데이터를 구매할 수 있도록 제공하여 전략 분석 및 경제 모델링을 지원합니다.

컨설팅

구독 서비스 범위를 넘어서는 장기 전망부터, 시장 전망 및 경쟁사 분석을 포함한 금융 투자용 시장 조사까지, 바이오연료 부문 전반에 걸친 컨설팅 서비스를 제공합니다.