상담하기

바이오디젤 시장 분석 자세히 알아보기

영업팀에 연락하기 전화 문의  ( +65 6530 6430 )

페이지 주요 내용

개요

S&P Global Energy는 업계를 선도하는 FO Licht 서비스를 통해 선도적인 바이오디젤 정보 솔루션을 제공합니다. 130년의 역사를 가진 이 브랜드는 에탄올 및 바이오디젤 원료를 구성하는 원자재부터, 연료 등급별 시장 역학, 그리고 국가 및 기업 단위의 가격, 생산, 소비 통계에 이르기까지 폭넓은 커버리지로 널리 알려져 있습니다.

솔루션

S&P Global Energy은 업계를 선도하는 FO Licht 서비스를 통해 선도적인 바이오디젤 정보 솔루션을 제공합니다. 

데이터 및 배포

고객에게 가장 적합한 제공자 및 플랫폼을 통해 제공되는 당사의 Essential Intelligence®로 오늘날의 글로벌 시장에서 경쟁 우위를 확보하세요.

API 솔루션

클라우드

데이터 피드

데스크톱 및 모바일

관련 제품

S&P Global Energy는 글로벌 바이오연료 및 바이오에너지 시장 전반에 걸쳐 인사이트, 가격 및 벤치마크, 그리고 리스크 시장 데이터를 제공합니다.

추가 정보 요청

이 제품에 관심이 있으신가요?

양식을 작성해 주시면 팀원이 연락하여 귀하의 비즈니스에 적합한 솔루션을 안내해 드립니다.