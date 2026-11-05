Agriculture, Meat

November 05, 2026

New Platts FCA Barcelona pork assessments

The following Platts FCA Barcelona pork assessments have been created under the Market Data category GPN (Global Protein Assessments).

They will appear on:

Publications - Protein Daily Report.

Fixed Pages - Platts Agriculture Alert pages PAA0244 and PAA0245.

They are scheduled to begin updating on Nov. 5, 2026.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
GPN GPNFF03 c 3 MA USD MT Pork Leg FCA Barcelona $/mt MAvg
GPN GPNFF00 c 2 WA USD MT Pork Leg FCA Barcelona $/mt Weekly
GPN GPNFC03 c 3 MA EUR MT Pork Leg FCA Barcelona Eur/mt MAvg
GPN GPNFC00 c 2 WA EUR MT Pork Leg FCA Barcelona Eur/mt Weekly
GPN GPNFE03 c 3 MA USD MT Pork Loin FCA Barcelona $/mt MAvg
GPN GPNFE00 c 2 WA USD MT Pork Loin FCA Barcelona $/mt Weekly
GPN GPNFB03 c 3 MA EUR MT Pork Loin FCA Barcelona Eur/mt MAvg
GPN GPNFB00 c 2 WA EUR MT Pork Loin FCA Barcelona Eur/mt Weekly
GPN GPNFD03 c 3 MA USD MT Pork Shoulder FCA Barcelona $/mt MAvg
GPN GPNFD00 c 2 WA USD MT Pork Shoulder FCA Barcelona $/mt Weekly
GPN GPNFA03 c 3 MA EUR MT Pork Shoulder FCA Barcelona Eur/mt MAvg
GPN GPNFA00 c 2 WA EUR MT Pork Shoulder FCA Barcelona Eur/mt Weekly

Please follow the link below for further details:

https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/092426-platts-to-launch-three-fca-barcelona-pork-assessments-nov-2

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