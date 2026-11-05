Agriculture, Meat
November 05, 2026
New Platts FCA Barcelona pork assessments
The following Platts FCA Barcelona pork assessments have been created under the Market Data category GPN (Global Protein Assessments).
They will appear on:
Publications - Protein Daily Report.
Fixed Pages - Platts Agriculture Alert pages PAA0244 and PAA0245.
They are scheduled to begin updating on Nov. 5, 2026.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|GPN
|GPNFF03
|c
|3
|MA
|USD
|MT
|Pork Leg FCA Barcelona $/mt MAvg
|GPN
|GPNFF00
|c
|2
|WA
|USD
|MT
|Pork Leg FCA Barcelona $/mt Weekly
|GPN
|GPNFC03
|c
|3
|MA
|EUR
|MT
|Pork Leg FCA Barcelona Eur/mt MAvg
|GPN
|GPNFC00
|c
|2
|WA
|EUR
|MT
|Pork Leg FCA Barcelona Eur/mt Weekly
|GPN
|GPNFE03
|c
|3
|MA
|USD
|MT
|Pork Loin FCA Barcelona $/mt MAvg
|GPN
|GPNFE00
|c
|2
|WA
|USD
|MT
|Pork Loin FCA Barcelona $/mt Weekly
|GPN
|GPNFB03
|c
|3
|MA
|EUR
|MT
|Pork Loin FCA Barcelona Eur/mt MAvg
|GPN
|GPNFB00
|c
|2
|WA
|EUR
|MT
|Pork Loin FCA Barcelona Eur/mt Weekly
|GPN
|GPNFD03
|c
|3
|MA
|USD
|MT
|Pork Shoulder FCA Barcelona $/mt MAvg
|GPN
|GPNFD00
|c
|2
|WA
|USD
|MT
|Pork Shoulder FCA Barcelona $/mt Weekly
|GPN
|GPNFA03
|c
|3
|MA
|EUR
|MT
|Pork Shoulder FCA Barcelona Eur/mt MAvg
|GPN
|GPNFA00
|c
|2
|WA
|EUR
|MT
|Pork Shoulder FCA Barcelona Eur/mt Weekly
Please follow the link below for further details:
https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/092426-platts-to-launch-three-fca-barcelona-pork-assessments-nov-2
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