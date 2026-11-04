Energy Transition, Renewables

November 04, 2026

New German THG-RFNBO ticket symbols

The following German THG-RFNBO ticket symbols have been created in Market Data categories BF and CBN and are scheduled to begin updating Nov. 9, 2026.

MDC Symbol Bates Dec Freq Curr UOM Description
BF GRF2026 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (2026)
BF GRF2027 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (2027)
BF GRFNY02 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (Current Year)
BF GRFNZ02 c 3 MA EUR GIG Germany THG-RFNBO (Current Year) MAvg
BF GRFNY03 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (Next Year)
BF GRFNZ03 c 3 MA EUR GIG Germany THG-RFNBO (Next Year) MAvg
BF GRFNY01 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (Previous Year)
BF GRFNZ01 c 3 MA EUR GIG Germany THG-RFNBO (Previous Year) MAvg
CBN MIRFY02 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (Current Year) (Mirror)
CBN MIRNZ02 c 3 MA EUR GIG Germany THG-RFNBO (Current Year) MAvg (Mirror)
CBN MIRFY03 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (Next Year) (Mirror)
CBN MIRNZ03 c 3 MA EUR GIG Germany THG-RFNBO (Next Year) MAvg (Mirror)
CBN MIRFY01 c 2 DW EUR GIG Germany THG-RFNBO (Previous Year) (Mirror)
CBN MIRNZ01 c 3 MA EUR GIG Germany THG-RFNBO (Previous Year) MAvg (Mirror)

Please follow the link below for further details:

https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/102826-platts-to-launch-german-thg-rfnbo-ticket-assessments-nov-9

If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.