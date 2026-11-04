Energy Transition, Renewables
November 04, 2026
New German THG-RFNBO ticket symbols
The following German THG-RFNBO ticket symbols have been created in Market Data categories BF and CBN and are scheduled to begin updating Nov. 9, 2026.
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|BF
|GRF2026
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (2026)
|BF
|GRF2027
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (2027)
|BF
|GRFNY02
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Current Year)
|BF
|GRFNZ02
|c
|3
|MA
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Current Year) MAvg
|BF
|GRFNY03
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Next Year)
|BF
|GRFNZ03
|c
|3
|MA
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Next Year) MAvg
|BF
|GRFNY01
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Previous Year)
|BF
|GRFNZ01
|c
|3
|MA
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Previous Year) MAvg
|CBN
|MIRFY02
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Current Year) (Mirror)
|CBN
|MIRNZ02
|c
|3
|MA
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Current Year) MAvg (Mirror)
|CBN
|MIRFY03
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Next Year) (Mirror)
|CBN
|MIRNZ03
|c
|3
|MA
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Next Year) MAvg (Mirror)
|CBN
|MIRFY01
|c
|2
|DW
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Previous Year) (Mirror)
|CBN
|MIRNZ01
|c
|3
|MA
|EUR
|GIG
|Germany THG-RFNBO (Previous Year) MAvg (Mirror)
Please follow the link below for further details:
https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/102826-platts-to-launch-german-thg-rfnbo-ticket-assessments-nov-9
If you have any comments or questions about this announcement, please contact S&P Global Energy Support team or email support.energy@spglobal.com.