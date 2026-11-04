Natural Gas
November 04, 2026
Description updated for ICE ET Fuel, Waha Pool natural gas index symbols
The following ICE ET Fuel, Waha Pool natural gas index symbols have had their description updated, as summarized below. These updates will take effect from Nov. 2.
From:
|MDC
|Symbol
|Bates
|Dec
|Freq
|Curr
|UOM
|Description
|GD
|JAACZ00
|lhcw
|3
|DW
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool TDt Com
|GM
|JAACZ03
|lhcw
|2
|MA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool Mo
|GD
|JAACZ20
|lh
|3
|DW
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool TDt Abs
|GD
|JAACZ21
|lhcw
|3
|DA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool FDt Com
|GD
|JAACZ22
|lh
|3
|DA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool FDt Abs
|GM
|JAACZ36
|lhcw
|3
|MA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool BidWk Dlvd Pipe
|GJ
|JBBCZ03
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim Mo
|GJ
|JBBCZ36
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim BidWk Dlvd Pipe
|GD
|JCCCZ00
|u
|0
|DW
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool TDt DlCt
|GJ
|JCCCZ03
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim Cumulative Mo
|GD
|JCCCZ21
|u
|0
|DA
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool FDt DlCt
|GJ
|JCCCZ36
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim Cumulative BidWk Dlvd Pipe
|GM
|JDDCZ03
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool DlCt Mo
|GM
|JDDCZ36
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool BidWk Dlvd Pipe DlCt
|GJ
|JEECZ03
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim DlCt Mo
|GJ
|JEECZ36
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim BidWk Dlvd Pipe DlCt
|GJ
|JFFCZ03
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim Cumulative DlCt Mo
|GJ
|JFFCZ36
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Pool Prelim Cumulative BidWk Dlvd Pipe DlCt
To:
|GD
|JAACZ00
|lhcw
|3
|DW
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub TDt Com
|GM
|JAACZ03
|lhcw
|2
|MA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub Mo
|GD
|JAACZ20
|lh
|3
|DW
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub TDt Abs
|GD
|JAACZ21
|lhcw
|3
|DA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub FDt Com
|GD
|JAACZ22
|lh
|3
|DA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub FDt Abs
|GM
|JAACZ36
|lhcw
|3
|MA
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub BidWk Dlvd Pipe
|GJ
|JBBCZ03
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim Mo
|GJ
|JBBCZ36
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim BidWk Dlvd Pipe
|GD
|JCCCZ00
|u
|0
|DW
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub TDt DlCt
|GJ
|JCCCZ03
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim Cumulative Mo
|GD
|JCCCZ21
|u
|0
|DA
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub FDt DlCt
|GJ
|JCCCZ36
|lhcw
|3
|DB
|USD
|MMB
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim Cumulative BidWk Dlvd Pipe
|GM
|JDDCZ03
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub DlCt Mo
|GM
|JDDCZ36
|u
|0
|MA
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub BidWk Dlvd Pipe DlCt
|GJ
|JEECZ03
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim DlCt Mo
|GJ
|JEECZ36
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim BidWk Dlvd Pipe DlCt
|GJ
|JFFCZ03
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim Cumulative DlCt Mo
|GJ
|JFFCZ36
|u
|0
|DB
|N/A
|CON
|ICE ET Fuel Waha Hub Prelim Cumulative BidWk Dlvd Pipe DlCt
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https://www.spglobal.com/energy/en/pricing-benchmarks/our-methodology/subscriber-notes/102326-platts-to-rename-ice-et-fuel-waha-pool-natural-gas-index
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